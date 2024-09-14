Пентагон признал поставку Тайваню поврежденного оружия

США признали поставку Тайваню дефектного и поврежденного вооружения

Пентагон признал, что Тайваню было поставлено поврежденное и непригодное для использования вооружение, сообщает ТАСС. Официальный представитель Пентагона, майор Пит Нгуен, подтвердил, что ведомство осознает необходимость улучшения процесса поставок в рамках механизма Presidential Drawdown Authority. Он подчеркнул, что Тайвань является ключевым партнером США в области безопасности, и Вашингтон стремится обеспечить его пригодным для оперативного применения оборудованием.

Президент США Джо Байден в июле прошлого года объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до 345 млн долларов. Этот пакет поставок осуществляется напрямую со складов Пентагона, что позволяет обойти согласование с Конгрессом в случае чрезвычайных ситуаций. Однако, с ноября прошлого года по март текущего года США поставили Тайваню несколько партий вооружений, часть из которых была повреждена или некачественно упакована.

Среди проблемных поставок, согласно агентству, оказались 120 из 340 упаковок, пострадавших от влаги и покрывшихся плесенью. Также были обнаружены пулеметы М240, упакованные в обычные картонные коробки, и просроченные боеприпасы. Причиной этих проблем стало то, что груз более трех месяцев хранился под открытым небом на авиабазе ВВС США Трэвис в Калифорнии и подвергался дождю из-за задержек в согласовании специальных грузовых рейсов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, однако Пекин считает остров одной из своих провинций. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году, признали политику «одного Китая», но продолжают поддерживать отношения с тайбэйской администрацией. За последние годы общая сумма поставок вооружений США Тайваню превысила 70 млрд долларов, что делает Вашингтон главным поставщиком вооружений для острова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай в ходе визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана был намерен выразить Соединенным Штатам серьезную озабоченность по вопросу Тайваня и выдвинуть свои требования. Более того, Китай выступает категорически против любых форм официального взаимодействия между США и Тайванем, что подчеркнул пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.