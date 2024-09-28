Китай заявил о неизбежности возвращения Тайваня «в объятья родины»

Министр иностранных дел Китая заявил о неизбежности воссоединения с Тайванем

Министр иностранных дел Китая Ван И на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделал важное заявление о воссоединении Китая и Тайваня, сообщает ТАСС. В ходе общеполитической дискуссии он подчеркнул, что воссоединение обязательно произойдет, а Тайвань «непременно вернется в объятия Родины». По словам Ван И, это историческое событие неизбежно и ничто не сможет его остановить.

Ван И также особо отметил, что не существует двух Китаев или отдельно Китая и Тайваня. По его мнению, в этом вопросе нет места для двусмысленности или серой зоны. Китай намерен добиваться полного воссоединения с Тайванем, что, по словам министра, является исторической необходимостью.

Заявление Ван И прозвучало на фоне усиления напряженности между Пекином и Тайбэем. Китайские власти считают Тайвань своей неотъемлемой частью и активно выступают против любых попыток международного признания острова как независимого государства. В свою очередь, Тайвань настаивает на своем праве на самоопределение и суверенитет.

Ранее китайские власти сделали Японии серьезное представление в связи с проходом японских кораблей через Тайваньский пролив, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.