Саудовская Flynas открыла авиасообщение Москвы и Джидды

Песков: Кремль с пониманием отнесся к решению Алиева пропустить саммит СНГ
По словам Пескова, у всех глав государств действительно очень напряженные графики, особенно в декабре, прямо накануне Нового года, поэтому Кремль с пониманием относится к решению президента Азербайджана Ильхама Алиева не посещать неформальный саммит СНГ в Петербурге, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что у Кремля нет негативной реакции на отсутствие Алиева на встрече, подобные ситуации иногда происходят.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге, объяснив свое отсутствие сильной занятостью.
«Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию», – заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.
По его словам, это оборудование уже прибыло и предназначено для восстановления электрогенерации на Украине. Предполагается, что данная ТЭС сможет обеспечить электричеством около 1 млн человек.
Кроме того, Евросоюз по линии Механизма гражданской обороны ЕС направил на Украину 9500 электрогенераторов и 7200 трансформаторов.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что энергетические мощности Украины снизились более чем вдвое.
Сообщалось, что Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов.
Лукашенко: В Белоруссии будет размещено максимум десять «Орешников»
Политолог Ткаченко: Макрон предал Мерца, потому что понял исход конфликта с Россией
«В последние годы в своем противостоянии с Россией Европа во многом опиралась на альянс Франции и Германии – крупнейшие региональные экономики после Брекзита. Они руководствовались тезисом, что Москва является угрозой для стабильного экономического развития и военной безопасности европейских членов НАТО», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Таким образом, при нынешнем канцлере ФРГ Фридрихе Мерце и при предыдущем – Олафе Шольце, президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывал на то, что Берлин будет их партнером. Ответные надежды были и у немецкой стороны», – напомнил собеседник.
«Но сейчас Мерц совершил большую тактическую ошибку, решив, что Европе лучше продолжать конфликт, чем искать из него выход. К тому же Германия неверно оценила возможности своего влияния на другие страны ЕС в условиях, когда исход СВО, в общем, предрешен. Немецкая сторона полагает, что может еще долго вести противостояние, а другие государства так не считают», – отметил он.
«Очевидно, Италия, ранее не поддержавшая изъятие российских активов, а теперь и Франция исходят из того, что конфликт с Россией проигран. Поэтому, по их мнению, вовремя «предать» – не предать, а предвидеть. Макрон исходит именно из таких соображений», – детализировал аналитик.
Впрочем, по его мнению, противоречия пока не приведут к серьезному продолжительному кризису в отношениях Берлина и Парижа. «Я думаю, скандал совместными усилиями будет купирован. Франко-германское партнерство создавалось слишком долго, чтобы рухнуть из-за одного предательства», – указал он.
«Между тем в ближайшее время Берлин, скорее всего, предпримет в отношении Парижа ряд мер дипломатической изоляции и отменит несколько планировавшихся визитов. Давление будет оказываться лично на Макрона. Возможно, ФРГ попытается поддержать его политических оппонентов и «достать из сундука» прежние промахи. Однако за определенные рамки этот скандал не выйдет», – спрогнозировал Ткаченко.
«Настоящая же проблема более глобальна. Европейская интеграция с 50-х годов прошлого века основывалась на тандеме Парижа и Берлина. Франция была ядерной державой, постоянным членом Совбеза ООН, а Германия – экономическим локомотивом Европы и всего мира. Она спонсировала почти все проекты евроинтеграции», – напомнил спикер.
«Сейчас же эти две опоры европейской конструкции зашатались. Военная мощь Франции под большим вопросом, ее никто не воспринимает как сверхдержаву. Французские ядерные силы малочисленны и несовершенны. А масштабы проблем в германской экономике вообще не поддаются описанию. Евроинтеграция оказалась в сильнейшем кризисе с середины прошлого века», – заключил Ткаченко.
Ранее стало известно, что за несколько недель до саммита в Брюсселе, на котором обсуждалось возможное изъятие замороженных российских активов, Макрон публично не высказывал возражений против немецкого предложения по активам. Но в частном порядке его команда выразила сомнения в законности сделки и предупредила, что Парижу будет сложно выдать национальную гарантию на случай, если средства придется срочно возвращать Москве.
Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, который был напрямую проинформирован о ходе переговоров 18 декабря. «Он предал нас, Мерца, и он знает, что ему придется заплатить за это. И он был так слаб, что у него не было другого выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджи Мелони», – приводятся слова источника.
Оппозиция стала отмечать новую динамику в отношениях Франции и Германии, а также факт отсутствия надежды на крупномасштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал одни из крупнейших политических прорывов ЕС.
«В Брюсселе есть четкое ощущение, что Берлин играет важную роль, а влияния Франции недостаточно», – отметила Джорджина Райт, старший научный сотрудник американского аналитического центра German Marshall Fund of the U.S.
Муджтаба Рахман, глава европейского подразделения Eurasia Group, указал, что в последние четыре-пять лет в Елисейском дворце действовал тезис о том, что слабость Германии подрывает способность Европы действовать. «Теперь у нас есть канцлер, который разбирается в геополитике и хочет активно вмешиваться в дела Европы. Но именно Париж сейчас не в состоянии выполнить свою часть соглашения», – сказал он.
Напомним, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.
Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов, о чем писала Berliner Zeitung. Журнал Bild также заявил, что он потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.
СВР: Функционеры киевского режима после его падения сбегут за границу
По данным СВР, высокопоставленные представители киевского режима уже предпринимают шаги для побега за границу в случае неминуемого падения власти, следует из сообщения на сайте службы.
В СВР указывают, что многие из украинской элиты вывезли свои семьи за рубеж и перевели туда значительные финансовые активы.
По данным украинских посольств в западных странах, растет число обращений от чиновников и бизнесменов с просьбой о содействии в получении вида на жительство в государствах Европы. Особенно сильно эта тенденция проявляется среди украинских дипломатов, где более 90% из них не намерены возвращаться на родину после окончания командировки.
По информации СВР, такие настроения объясняются хорошей осведомленностью дипломатического корпуса о реальном положении дел и отсутствии шансов завершить кризис вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского. Отмечается, что западные спонсоры Киева проявляют осторожность в поддержке, особенно на фоне заявлений президента США о сокращении помощи украинским властям.
В заключение представители ведомства призывают граждан Украины задуматься о цене, которую заплатили страна и общество ради европейских перспектив, указав на отдаление Европы от прежних идеалов и элитарный характер преимуществ для отдельных лиц власти.
В СВР заявили ранее, что западные дипломаты отметили ухудшение морального состояния солдат на Украине из-за коррупционных скандалов в руководстве страны.
Президент России Владимир Путин заявил, что о распаде украинской государственности свидетельствует тяга лидеров киевского режима к роскоши.
Associated Press: В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против Starlink
Россия якобы разрабатывает новое противоспутниковое оружие, способное угрожать спутниковой системе Starlink Илона Маска, передает Ura.ru со ссылкой на Associated Press. В публикации говорится, что две разведывательные службы стран НАТО опасаются появления у России такого вооружения.
По данным Associated Press, речь идет о средствах «зонального действия», которые могут создавать на орбите облака осколков. Такое оружие, по мнению собеседников агентства, призвано ограничить преимущества Запада в космосе. Разведка считает, что если эта информация подтвердится, речь может идти о серьезном изменении баланса сил в космосе и повышении риска для всех аппаратов на орбите.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным The Sun, российский спутник якобы был замечен вблизи американского спутника-шпиона на орбите.
Между тем глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман заявлял, что Россия якобы предпринимала попытки глушить британские военные спутники с помощью наземных систем.
Повышение пенсий по старости в России будет продолжено, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщает ТАСС.
Мишустин напомнил, что для этого утверждён комплексный план мероприятий на ближайшие пять лет. Глава кабмина отметил: «Президент отмечал, что повышение продолжительности жизни, активное долголетие – один из ключевых приоритетов государственной политики. Правительство делает все необходимое для решения этой задачи, а она охватывает целый комплекс направлений, в том числе поддержку граждан старшего возраста».
Он также добавил, что реализация стратегии предусматривает рост пенсионного обеспечения, а также дополнительные меры социальной поддержки для пожилых граждан.
Ранее президент Владимир Путин сообщал, что страховые пенсии по старости для российских граждан увеличат на 7,6% с 1 января 2026 года. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля.
Пенсионеры до 31 декабря 2025 года могут подать заявление о доплате к пенсии, если в семье есть нетрудоспособные иждивенцы.
Министр обороны ФРГ Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО
Министр обороны ФРГ Борис Писториус отверг возможность «нападения» России на НАТО. Одновременно Писториус считает, что Москва может стремиться к ослаблению НАТО через разобщение его стран-участников и попытки вынудить США уйти из Европы. Он добавил, что Россия заинтересована в подрыве единства альянса изнутри, передает РИА «Новости».
Генсек НАТО Марк Рютте ранее призывал европейские государства наращивать оборонные бюджеты и готовиться «сражаться с русскими», называя альянс «следующей целью» России. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 11 декабря заявил, что Россия не планирует агрессии против НАТО и готова подтвердить это письменно.
При этом еще в ноябре Писториус заявлял, что война НАТО с Россией может состояться до 2029 года.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты в случае нарушения мирных договоренностей.
Президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США на фоне его заявлений о якобы готовности России напасть на Европу.
«Это страшное убийство, это покушение», – заявил представитель Кремля в беседе с журналистом RT, передает РИА «Новости».
Он добавил, что спецслужбы будут вести расследование и будут делать то, что должны.
Напомним, начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался при взрыве бомбы на автомобиле в столице. СК опубликовал видеозапись с места происшествия.
Ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на украинский почерк в убийстве Сарварова.
В их заявлении говорится: «С огромной грустью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса», передает ТАСС.
Семья Криса Ри уточнила, что музыкант ушел из жизни сегодня утром в больнице, находясь рядом с близкими. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь. Пресс-служба Би-би-си также подтвердила эту информацию.
Крис Ри известен благодаря таким хитам, как Driving Home for Christmas и The Road to Hell.
В ведомстве заявили: «Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», передает РИА «Новости».
Роскомнадзор отмечает, что через WhatsApp осуществляется организация терактов, вербовка исполнителей и совершение мошеннических и других преступлений, при этом мессенджер не реагирует на подобные нарушения. Ограничения вводятся поэтапно, чтобы дать пользователям время для перехода на альтернативные сервисы.
В ведомстве настоятельно рекомендуют россиянам переходить на национальные мессенджеры.
В понедельник в работе WhatsApp в России зафиксировали сбои.
В конце ноября Роскомнадзор предупреждал, что WhatsApp может быть полностью заблокирован на территории России.
Ранее экс-премьер министр РФ, председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин сообщил о технически возможной точечной блокировке экстремистских материалов в WhatsApp без полного ограничения работы сервиса.
«Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду», – сказал Песков. По его словам, сам процесс урегулирования вряд ли может идти в публичном режиме, говорится в Telegram-канал «Вестей».
Он предположил, что, возможно, позже появятся дополнительные разъяснения от американской стороны по поводу заявления Вэнса.
В понедельник президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны находятся на самой близкой стадии к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс сообщил, что главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования конфликта на Украине снова стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей. Вэнс также высказал мнение, что власти Украины понимают неизбежную утрату контроля над Донецкой народной республикой.
Ветеран «Альфы» Гончаров: Теракты спецслужб Украины требуют жесткого ответа
«Диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается. Практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной», – напомнил Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».
По его оценкам, в подрыве автомобиля на юге Москвы, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, читается украинский почерк. Собеседник напомнил, в частности, об убийстве Дарьи Дугиной, а также бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова: во всех трагедиях взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля.
«Камеры, вероятно, зафиксировали закладку устройства. Следствие разберется в убийстве Сарварова и, я думаю, выйдет на украинскую агентуру», – считает Гончаров. Он подчеркнул: подрывы машин и убийства российских высокопоставленных чиновников, представителей силовых блоков и политических деятелей – серьезная проблема, которая требует жесткого ответа.
«На этом фоне ВС России могли бы задуматься о выведении в приоритет ударов в зоне СВО не только по энергетическим объектам на территории Украины, но и по тем помещениям и зданиям, которые занимают украинские спецслужбы и ГУР», – подчеркнул ветеран ФСБ.
Напомним, в результате подрыва автомобиля на юге Москвы погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошел во дворе жилого дома около семи утра, когда Сарваров выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на Kia Sorento. Генерал получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо. В больницу его доставили в тяжелом состоянии, но спасти не смогли.
По данным СКР, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. По данному факту Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).
Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС России. В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. На должность начальника управления оперативной подготовки ВС Сарваров был назначен в 2016 году.
Генерал был внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА «Новости». Его персональные данные были опубликованы на сайте 28 мая 2022 года, а 22 декабря 2025 года названо датой «ликвидации».
По словам Зеленского, США предоставят Украине гарантии безопасности, причем часть деталей этих договоренностей не будет обнародована, передает РИА «Новости».
Зеленский заявил, что есть некий рамочный договор между Украиной, Европой и США по гарнтиям безопасности.
«Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями», – считает глава киевского режима.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва и Вашингтон пришли к пониманию необходимости возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Именно на таких условиях Россия признала независимость Украины в 1991 году.
Тем временем в Берлине прошли переговоры по урегулированию конфликта с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также представителей Украины и Евросоюза. Итогом встречи стало заявление стран ЕС о мерах по поддержке Украины, среди которых – направление многонациональных сил и сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне не ниже 800 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО рассматривается как угроза для безопасности России.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, аналогичных пятой статье НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для ее защиты в случае нарушения Россией мирных соглашений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России настаивают на юридически закрепленном отказе Киева от вступления в НАТО.
Путину моментально доложили об убийстве генерала Генштаба Сарварова в Москве
«По линии спецслужб [президенту] докладывают моментально», – сказал Песков, передает ТАСС.
СК России сообщал, что глава управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался при взрыве бомбы в автомобиле в Москве.
ЧП произошло на улице Ясеневой в Москве.
Ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что подрывы автомобилей и убийства российских высокопоставленных военных стали серьезной проблемой, которая требует жесткого ответа.