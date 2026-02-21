  • Новость часаВ Приамурье обнаружили место падения вертолета Robinson
    Верховный суд отобрал у Трампа внешнеполитическую дубину
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве
    Генштаб ВС России: Киев взял тактику медийных побед после неудач под Купянском
    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая
    Мерц переизбран главой ХДС с поддержкой более 91% делегатов
    Европа передаст Украине выведенные из эксплуатации ТЭЦ
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    26 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    0 комментариев
    21 февраля 2026, 05:40 • Новости дня

    Росавиация сняла временные ограничения с девяти аэропортов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации объявил в Telegram-канале о снятии ограничений с девяти аэропортов, которые вернулись в штатный режим работы.

    «Аэропорты Ижевска, Казани, Кирова (Победилово), Нижнекамска (Бегишево), Пензы, Перми (Большое Савино), Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Чебоксар: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией уничтожили 149 БПЛА ВСУ. При этом за четыре часа пятницы были ликвидированы семь украинских дронов.

    20 февраля 2026, 20:17 • Новости дня
    20 февраля 2026, 20:17

Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев саркастически прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о масштабах предполагаемых российско-американских сделок, указав на ошибочность данных.

    Как передает РИА «Новости», глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию президента Финляндии Александра Стубба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), где тот упомянул, что Россия якобы обещает проекты на 12 трлн долларов при ВВП 2,5 трлн долларов.

    Дмитриев в ответ написал: «Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр».

    Дмитриев также опроверг информацию о якобы предложении России США проектов на 12 трлн долларов в обмен на снятие санкций. По его словам, эта информация является фейком – вопрос снятия санкций отвечает интересам самих США, а потенциальный объем совместных проектов может составить 14 трлн долларов.

    Президент Финляндии ранее выступил с критикой, заявив о невозможности реализации таких масштабных соглашений между Россией и США, что вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что Финляндия не дает намеков на изменение антироссийского курса.

    Комментарии (9)
    20 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    20 февраля 2026, 21:15

Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады

    Агроном Воробьев рассказал, где дешево брать хорошие семена для рассады

    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    При покупке семян в магазине дачников и огородников может ждать неприятный сюрприз – посадочный материал окажется старым или щуплым, а его всхожесть будет плохой, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев. Он дал совет, где легко и просто взять большое количество качественных семян для рассады.

    В этом году многие огородники заметили неприятную тенденцию: производители стали класть меньше семян в пакетики для рассады, при этом сами упаковки подорожали. В результате важную роль стал играть процент прорастания семян.

    «Совершенно не обязательно покупать семена в магазине – их можно получать как из собственного урожая прошлых лет, так и из плодов, которые продаются сейчас. В прошлом году я в феврале на рынке купил помидоры по очень дорогой цене. Они оказались очень вкусными и сладкими. Я взял из них семена и вырастил растения. Урожай получился хороший, помидоры тоже были вкусные и сладкие», – говорит Воробьев.

    При это он отмечает, что сегодня многие выведенные генетиками помидоры, огурцы и перцы – это гетерозисные гибриды F1, то есть растения первого поколения, полученные при скрещивании двух разных сортов или линий. Такие гибриды отличаются высокой урожайностью, быстрым ростом и устойчивостью к болезням. Однако эффект «гибридной силы» проявляется только в первом поколении. Это означает, что семена, собранные с этих растений, не полностью сохраняют характеристики сорта, а для получения хорошего результата производители обычно покупают новые семена каждый год.

    Тем не менее, подчеркивает  Воробьев, значительная часть признаков у последующих поколений все же сохраняется. Поэтому такие семена можно использовать – это вполне рабочий способ сэкономить.

    «То же самое касается сладких и горьких перцев, купленных в магазине или на рынке. Из них тоже можно брать семена, но плоды должны быть полностью созревшими. К слову, один перец может обеспечить огородника семенами сразу на несколько лет. Так же удобно поступать с помидорами черри. Купите несколько упаковок, проведите дегустацию и выберите самые вкусные, сладкие плоды с тонкой кожицей. Из них и берите семена для рассады», – рекомендует агроном.

    «В девяностые годы, когда на прилавках только появилась пекинская капуста, я получал семена самостоятельно. Аккуратно срезал листья, оставлял верхушку, а кочерыжку сажал в землю. Растение зацветало и давало семена, которых хватало на несколько лет вперед. Так же можно поступать и с обычной капустой. С укропом все еще проще – достаточно оставить одно или два растения подольше, и они обеспечат вас семенами надолго», – рассказывает Воробьев.

    Такие премудрости агроном почерпнул у своей прабабушки, которая покупала редис, высаживала его в землю, растения укоренялись и давали семена. Он советует всем весной выбрать самые крупные, яркие и вкусные корнеплоды и посадить три или четыре штуки, чтобы к концу лета получить собственные семена. По словам агронома, редис является растением короткого дня, поэтому его лучше сажать ранней весной, в начале лета или наоборот - уже в конце августа и начале сентября, когда день короче.

    Также биолог вспоминает историю 1945 года.

    «К концу Великой Отечественной Войны в стране наблюдался сильный дефицит продуктов. Тогда Германа Тараканова после лечения тяжелого ранения, полученного на фронте, направили ротным агрономом в подсобное хозяйство воинской части. Там ему наказали вырастить максимальный урожай при весьма скудных возможностях. Тот не растерялся и использовал семена из сохранившихся соленых помидоров, которые дали всходы»,

    – делится Воробьев, который сам лично повторил данный способ – семена из не прошедших термическую обработку соленых помидоров прекрасно взошли.

    «При получении своих семян укропа, кинзы, редиса и других культур, их доводят почти до полной спелости. Чтобы семена не рассыпались, растения выдергивают из почвы и подвешивают в теплом месте, например на чердаке, подстелив бумагу или поставив поддон. Затем слегка постукивают по ним. Первыми как раз осыпаются самые тяжелые и качественные семена. Их и нужно собирать, у них всхожесть обычно самая высокая», – добавляет агроном.

    В пакетики же на продажу, по его словам, собирают все семена подряд – и полноценные, и щуплые. Поэтому огородников всегда ожидает сюрприз – никто не знает, какие семена туда положили, как их хранили, замечает эксперт.

    Повышение всхожести семян

    Воробьев подчеркивает, что методов по повышению всхожести семян не существует, а подобного рода советы рассчитаны лишь на привлечение внимания. Главное, что может сделать садовод, это посеять семена в теплую влажную землю. Если семена старые, плохо выращены или неправильно хранились, всхожесть будет низкой, и заметно повысить ее уже нельзя.

    Агроном говорит, что невсхожими бывают щуплые, поврежденные или плохо сформированные семена. При хранении всхожесть любых семян постепенно снижается. Полной всхожести не бывает почти ни у одной культуры. В агробизнесе обычно закладывают около 15% на потери и закупают семян больше расчетной нормы.

    При этом срок годности семян зависит от культуры. Огурцы даже рекомендуют сеять не в первый год после получения, а на второй. Всхожесть при этом может немного снижаться, но зато на этих растениях образуется больше женских цветков, из которых формируются плоды.

    Для многих других культур нормальный срок хранения семян составляет от двух до пяти лет, затем всхожесть постепенно падает. Это не значит, что старые семена совсем не взойдут, но процент всходов будет ниже.

    «Имеет смысл вспомнить семена пшеницы, которые нашли в египетских пирамидах. Они там пролежали сорок веков, их посеяли и некоторые семена взошли. Благодаря этому эксперименту мы можем видеть и пробовать, какой хлеб ели фараоны в очень далекие времена», – заключил Воробьев.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 21:20 • Новости дня
    Усадьбу Воронцовых-Дашковых в Подмосковье продали на торгах

    Усадьбу Воронцовых-Дашковых в подмосковном Быково продали на торгах за 270 млн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Исторический комплекс XVIII-XIX веков в селе Быково Московской области на торгах приобрел предприниматель Михаил Масловский, сумма сделки составила 270 млн рублей, сообщил ДОМ.РФ.

    Победителем аукциона по продаже усадебного комплекса Воронцовых-Дашковых в Подмосковье стал бизнесмен Михаил Масловский, сообщает ДОМ.РФ. Торги проходили среди четырех претендентов из двух российских регионов, а итоговая стоимость лота достигла 270,56 млн рублей.

    Согласно условиям аукциона, победитель обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия, а также соблюдать все требования по содержанию и эксплуатации усадьбы согласно закону.

    Усадьба в Быково основана в XVII веке, а ее ансамбль начал формироваться в начале XVIII века, когда село было подарено воеводе Иллариону Воронцову Петром I. В 1762 году имение перешло к Михаилу Измайлову, а проектированием дворца занимался архитектор Василий Баженов.

    Главный дом усадьбы построили в стиле классицизма, территория включала пруды и регулярный парк. Позднее дворец был перестроен по заказу Ивана Воронцова-Дашкова швейцарским архитектором Бернаром Симоном. В дальнейшем комплекс сохранял исторический облик благодаря новым владельцам, архитекторам Родиону Казакову и Дмитрию Гущину.

    В советское время усадьба была национализирована, часть художественных ценностей утрачена, а в главном доме располагались различные учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здание Рижского вокзала в Москве выставят на открытый аукцион со стартовой ценой 4 млрд рублей.

    Ранее в Казани выставили на торги особняк режиссера Тимура Бекмамбетова. А в Петербурге уже продали за 1,2 млрд рублей имущественный комплекс ООО «Управляющая компания «Ленинградский электромеханический завод».

    Комментарии (3)
    21 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Захарова объяснила участившуюся ругань Зеленского «адским суперфиналом вурдалака»

    Захарова назвала обзывания Зеленского «адским суперфиналом»

    Захарова объяснила участившуюся ругань Зеленского «адским суперфиналом вурдалака»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «адским финалом» происходящее с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который зачастил с оскорблениями и руганью с кафедры событий мировой политики – то призовет россиян выгонять из Европы, то упрекнет венгерского премьера Виктора Орбана в габаритах.

    «Глубоко больной человек Зеленский, причем он стал таким не тогда, когда пришел на Банковую, он таким был и до. Именно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного, страшного преступления. А именно - уничтожения Укрины, украинской государственности и украинского народа. Нормальный человек за такое бы не взялся», – заявила дипломат в интервью телеканалу «Россия 1», запись которого выложила в Telegram-канале.

    По мнению Захаровой, Зеленский зависим и полностью во власти «чудовищного тщеславия, самомнения и диких амбиций». Она считает, что финал его не просто близок, он уже в самом разгаре, так как то, ради чего его нанимали западные кураторы, он исполнил.

    «Вы считаете, что он еще не закончил? Что вам сейчас не показан распад личности? Вы считаете, это не есть финал? Когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися расширенными зрачками. Вы что, считаете, это не финальная сцена, что ли? Да это и есть, такой вот адский суперфинал», – сказала она.

    Дипломат добавила, что финал этот, наверное, слишком растянут, но только для того, чтобы ни у кого не было попытки даже заикнуться о героизации «этого вурдалака».

    В этом же интервью Захарова сообщила, что Запад выбрал Зеленского из-за его зависимостей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал киевский режим основным препятствием для урегулирования ситуации на Украине. Захарова 16 февраля назвала слова Зеленского о русских спортсменах истерикой, когда он назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.


    Комментарии (3)
    20 февраля 2026, 16:07 • Новости дня
    20 февраля 2026, 16:07

В Екатеринбурге умер историк Авдонин, обнаруживший останки царской семьи
    В Екатеринбурге умер историк Авдонин, обнаруживший останки царской семьи
    @ Семехин Анатолий/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На 94-м году жизни ушел выдающийся историк Александр Авдонин, обнаруживший останки царской семьи.

    О смерти Александра Авдонина сообщили в Свердловском областном краеведческом музее, передает URA.RU.

    Авдонин с 1993 года работал в музее, заведовал залом памяти Романовых и организовал Романовские чтения, которые проходили с 1990-х по 2018 год.

    Заместитель гендиректора по научной работе Светлана Корепанова отметила, что до последнего поддерживала с ним связь, а о его смерти в музей сообщили сегодня.

    Авдонин стал известен как первооткрыватель места захоронения останков семьи императора Николая II. В 1979 году вместе с писателем Гелием Рябовым он обнаружил скрытое захоронение в урочище Ганина Яма.

    В течение 12 лет Авдонин хранил эту информацию в тайне. В 1991 году участники поисков создали Екатеринбургский общественный фонд «Обретение» для официального признания находки.

    Историк посвятил дальнейшую жизнь поиску и признанию останков, выпустил две книги: «Ганина яма» и «В жерновах революции».

    Он сотрудничал с криминалистом Владимировым Соловьевым из Следственного комитета России и генетиками, участвовавшими в расследовании гибели династии Романовых.

    В экспозиции музея представлены реконструкции облика Романовых на основе найденных черепов.

    Имя Авдонина и его вклад в изучение истории династии Романовых отражены в фондах музея и в специальном разделе экспозиции «Дом Романовых и Урал».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский Институт национальной памяти отнес династию Романовых к символам «российского империализма» и инициировал переименование улиц, связанных с царской семьей, на Украине.

    Комментарии (3)
    20 февраля 2026, 15:06 • Новости дня
    Объем параллельного импорта в Россию упал до исторического минимума

    Объем параллельного импорта в РФ упал до исторического минимума в 1 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Параллельный импорт в Россию в январе оказался на самом низком уровне за всю историю, почти вдвое уступив среднемесячному показателю 2025 года, сообщили в Минпромторге.

    Объем параллельного импорта в Россию в январе достиг исторического минимума и составил 1 млрд долларов. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов на Неделе российского бизнеса.

    По словам Чекушова, это почти в два раза ниже, чем среднемесячный показатель по 2025 году.

    Он уточнил, что объем параллельного импорта в Россию по итогам 2025 года составил более 23,1 млрд долларов, а среднемесячный показатель достигал около 1,9 млрд долларов.

    Ранее Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта продукции Adidas, подтвердив, что ограничения касаются только отдельных партий без надлежащих документов.

    До этого правительство России продлило до конца 2026 года упрощенный порядок ввоза определенных электронных устройств, включая смартфоны и компьютеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявлял, что объем параллельного импорта в Россию будет снижаться в 2026 году.


    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 17:49 • Новости дня
    Названо число выдворенных из России в 2025 году мигрантов

    В 2025 году приставы выдворили из России 64 тыс. мигрантов из 76 стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение прошлого года судебные приставы выдворили из России почти 64 тыс. иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, в 76 зарубежных государств.

    Почти 64 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, были принудительно выдворены судебными приставами из России в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по итогам коллегии ведомства.

    В ФССП уточнили: «Почти 64 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, выдворено за пределы Российской Федерации в 76 иностранных государств».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые 11 месяцев 2025 года за пределы страны отправили 54,4 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, в 2025 году российские правоохранительные органы ограничили въезд для более чем 160 тыс. иностранцев.

    А в 2024 году судебные приставы выдворили из страны рекордное количество мигрантов – более 87 тыс. человек в 66 стран.

    Комментарии (3)
    20 февраля 2026, 18:29 • Новости дня
    Мирошник: Киев добьется военного ответа России за удары по школам

    Мирошник отметил ответственность Киева за удар по школе в Энергодаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре, где находились около 600 детей.

    Киев добьется только военного ответа со стороны России в отношении прямых исполнителей ударов по российским школам. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, реагируя на атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре.

    Он подчеркнул: «Главное, чего они могут добиться, – это военного ответа по непосредственным виновникам такого рода актов или террористических выпадов. Россия никогда не поступает так, как делает Украина, – не ведет войну против гражданского населения, тем более против детей. Это низко, это характеристика непосредственно киевского руководства и их политических руководителей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВСУ атаковали школу № 4 в Энергодаре во время учебных занятий. Украинский дрон повредил здание, но никто из находившихся внутри не пострадал.

    ВСУ совершают атаки на город Энергодар, чтобы оказать психологическое давление на мирных жителей, сообщала до этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. В частности, 28 января украинский беспилотник убил в Энергодаре мирную жительницу.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 04:43 • Новости дня
    В Приамурье обнаружили место падения вертолета Robinson

    Tекст: Катерина Туманова

    В правительстве Амурской области сообщили об обнаружении пропавшего днем ранее вертолета Robinson, рядом с которыми нашли трех погибших – пилота и двух пассажиров.

    «В Приамурье завершены поиски вертолета, пропавшего в Ромненском округе. В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», – сообщили в Telegram-канале администрации региона.

    В правительстве региона выразили соболезнования родным и близким погибших, уточнив, что обстоятельства происшествия выясняются.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вертолет с тремя людьми на борту пропал 20 февраля в Ромненском муниципальном округе Амурской области. В администрации села Амаранка сообщили о сложной для поисков местности с сопками и тайгой.

    Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.


    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    20 февраля 2026, 23:20

Сыгравший в сериале «Глухарь» актер Денис Кравцов умер в 43 года
    Сыгравший в сериале «Глухарь» актер Денис Кравцов умер в 43 года
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Актер театра и кино Денис Кравцов с 2014 года работал в Московском театральном центре «Вишневый сад», играл в театре и кино, его смерть стала неожиданной и шокирующей для коллег.

    «Страшная новость, в которую невозможно поверить – не стало артиста театра Дениса Кравцова. Сердце нашего друга, члена большой театральной семьи "Вишневого сада" остановилось на 44-м году жизни», – сообщили в Московском театральном центре «Вишневый сад».

    Коллеги Кравцова рассказали «Аргументам и фактам» о том, что утром звонила его мама и сказала, что Дениса забрали в реанимацию.

    «А днем его не стало», – смогли сообщить в театре.

    В театральной афише на выходные были запланированы спектакли с участием Кравцова  –  «Аладдин», «Пеппи длинный чулок», «Так и будет».

    Денис Кравцов окончил Институт современного искусства, согласно порталу Teatr-online. Служил в театре Киноактера и Театре имени Рубена Симонова. В 2014-м был принят в труппу «Вишневого сада». Был занят во многих спектаклях, среди которых «Преступление и наказание», «Женитьба», «Тартюф». С 2001 года Кравцов начал сниматься в кино, играл в «Глухарь. Продолжение», «Дом, который построил ЖЭК», «Висяки», «Час Волкова-2», «101-й километр» и других.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 16:40 • Новости дня
    Погибшие на Байкале китайские туристы договорились о поездке с местным жителем

    АТОР: Погибшие на Байкале китайские туристы договорились о поездке с местным жителем

    Tекст: Денис Тельманов

    Туристы из Китая, погибшие на Байкале, не оформляли экскурсию через официальных туроператоров, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Как сообщает Ассоциация туроператоров, они самостоятельно договорились о поездке с местным жителем, передает РИА «Новости».

    В АТОР отметили, что маршрут группы не был согласован с турфирмами и спасательными службами.

    По предварительным данным, туристы выбрали участок льда, который не контролировался и не имел специальных меток, свидетельствующих о его прочности.

    В отличие от официально открытых ледовых трасс, где толщина льда регулярно проверяется, в данном месте лед еще не набрал достаточной прочности, отмечают в ассоциации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, половина туристов, пропавших после провала машины под лед на Байкале, приехала из Китая по безвизовому режиму.

    Спасатели в Ольхонском районе Иркутской области обнаружили тела семи погибших после провала туристического УАЗа под лед Байкала.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    В Иркутске загорелся спорт-парк «Поляна»

    Пожар вспыхнул на территории спорт-парка «Поляна» в Иркутске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В спорт-парке «Поляна» в Иркутске произошел пожар, на месте работают 27 пожарных и семь единиц техники, сообщили в МЧС по региону.

    Пожар произошел на территории спорт-парка «Поляна» в Иркутске, передает РИА «Новости».

    По информации пресс-службы ГУМЧС по Иркутской области, площадь возгорания пока уточняется. На месте происшествия работают семь единиц техники и двадцать семь пожарных.

    Очевидцы, сообщающие в социальных сетях о происшествии, утверждают, что очаг возгорания может находиться в отеле «Байкал-Аляска». Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Данных о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожарные спасли пять человек во время возгорания в торговом центре в Ангарске Иркутской области месяц назад.

    До этого перед Новым годом при пожаре в Тулуне Иркутской области погиб ребенок. А в ноябре в Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей, площадь возгорания составила 4800 кв. м.


    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 17:42 • Новости дня
    В ГД после трагедии на Байкале заявили о необходимости смены подхода к туризму

    Депутат Тарбаев после гибели туристов на Байкале призвал изменить подход к туризму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После трагедии с гибелью иностранных туристов на Байкале, в Госдуме напомнили о необходимости изменить культуру отдыха и повысить внимание к вопросам безопасности. Об этом заявил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев.

    О необходимости изменить подход к организации туризма и культуре безопасности туристов заявил ТАСС глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев. Он отметил, что несмотря на широкое освещение подобных происшествий, социальную рекламу и регулярные предупреждения, люди продолжают выходить на лед Байкала, пренебрегая опасностью.

    Тарбаев подчеркнул, что трагедия усугубилась тем, что жертвами стали иностранные туристы, и призвал к радикальному пересмотру отношения к отдыху и собственной безопасности.

    Парламентарий напомнил, что в России действует закон, обязывающий инструкторов-проводников подтверждать свою квалификацию и регистрацию для оказания услуг. Оказывать услуги без аккредитации запрещено, однако многие туристы сознательно обращаются к нелегальным проводникам.

    По словам Тарбаева, зачастую выбор делается не в пользу безопасности, а из-за привлекательных видео и фото в соцсетях. Он выразил сожаление по поводу того, что подобная практика приводит к трагическим последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Иркутской области автомобиль УАЗ с девятью пассажирами провалился под лед в районе мыса Хобой на озере Байкал.

    Позже спасатели нашли тела семи погибших туристов из Китая в Ольхонском районе области. Ассоциация туроператоров России заявила, что экскурсия не была оформлена через официальных туроператоров.


    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 14:29 • Новости дня
    МЧС: В районе трагедии с туристами на Байкале отсутствовала переправа

    Власти сообщили об отсутствии переправы в районе аварии с туристами на Байкале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе происшествия с автомобилем и туристами на Байкале разрешено передвижение только на судне с воздушной подушкой, а переправы нет, уточнили в Управлении МЧС по Иркутской области.

    В районе происшествия на Байкале, где автомобиль с туристами провалился под лед, отсутствует официальная переправа.

    Как сообщил РИА «Новости» представитель ГУ МЧС по Иркутской области, передвигаться в этом месте разрешено исключительно на судне с воздушной подушкой – хивусе. Тем не менее внедорожник с туристами оказался на льду, несмотря на действующий запрет.

    В машине находились восемь граждан Китая. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура Ольхонского района приступила к проверке обстоятельств случившегося. Генеральное консульство КНР в Иркутске уже уведомлено о ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Иркутской области автомобиль УАЗ с девятью пассажирами провалился под воду в районе мыса Хобой на озере Байкал. Восемь человек пропали, один был спасен.

    Ранее в январе китайская туристка на Байкале погибла из-за того, что водитель без прав опрокинул внедорожник на льду озера.

    А до этого водитель, который летом 2025 года утопил автобус в Байкале, получил условный срок. Тогда семь пассажиров успели выпрыгнуть, а шестеро, включая несовершеннолетнего, упали в воду, всего пострадали 13 человек.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 23:11 • Новости дня
    Politico: Власти Германии одобрили ядерный проект с участием Росатома

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральное правительство ФРГ предварительно согласовало производство ядерного топлива французским концерном при участии российской стороны в Нижней Саксонии.

    Берлин дал предварительное согласие на реализацию планов французской компании Framatome. Речь идет о выпуске топлива для АЭС совместно с «Росатомом» на заводе в Лингене, передает РИА «Новости»

    «Федеральное правительство Германии дает «зеленый свет» ядерному проекту в Нижней Саксонии с участием России», – говорится в публикации издания Politico.

    Инициатива уже получила поддержку министерства окружающей среды ФРГ, но еще требует окончательных согласований. Дочернее предприятие концерна Advanced Nuclear Fuels планирует производить шестиугольные топливные элементы для станций российской конструкции. Также сообщалось о намерениях открыть цех по лицензии компании ТВЭЛ.

    Ранее Германия нарастила импорт российского урана для завода в Лингене почти на 70%.

    Президент Владимир Путин указал на продолжение работы России в атомной сфере в странах Запада и НАТО.

    Комментарии (0)
  • О газете
