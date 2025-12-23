Tекст: Вера Басилая

Возможное завершение конфликта на Украине в 2026 году связано с отсутствием у Киева финансовой поддержки Евросоюза и риском сокращения западной помощи, передает ТАСС.

По словам экспертa, такой сценарий связан с неспособностью стран ЕС договориться о предоставлении «репарационного кредита» Украине, что лишает Киев стабильной финансовой поддержки на ближайшие годы.

Деттмер считает, что выделение европейскими странами единого займа на сумму 90 млрд евро не покрывает все финансовые нужды Украины. Кроме того, журналист предположил, что отказ Венгрии, Чехии и Словакии участвовать в займе может вдохновить другие страны принять аналогичное решение.

По его мнению, возможная победа Дональда Трампа на выборах в США приведет к тому, что Киеву в 2026–2027 годы не будет смысла рассчитывать на получение новых средств из Вашингтона.

Ранее страны Евросоюза отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством рассматривать дело против депозитария Euroclear в закрытом режиме.

Финансовые и политические элиты на Украине готовятся к отъезду из страны и переводят активы на западные счета, сообщила СВР.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в выполнении всех задач, поставленных в 2022 году в ходе специальной военной операции.