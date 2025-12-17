В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.6 комментариев
Минобороны сообщило о загрузке МБР «Ярс» в шахтные пусковые установки
В различных регионах России проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет ракетного комплекса «Ярс» в шахтные пусковые установки, сообщило Минобороны России.
«В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК «Ярс» в шахтные пусковые установки», – сообщило ведомство.
Специалисты разместили ракеты в шахтах с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, процесс занял несколько часов, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что перевооружение РВСН включает не только оснащение новыми ракетными комплексами, но и создание современной инфраструктуры для повышения качества подготовки дежурных сил и организации отдыха личного состава.
По информации Минобороны, реализация мероприятий по перевооружению позволит увеличить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и расширить потенциал группировки для выполнения современных задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России 17 декабря отмечают День Ракетных войск стратегического назначения.