    Латвия рассматривает фашистский рецепт полного избавления от русских сограждан
    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США
    Эксперты: Верховный суд учел народное мнение по квартире Долиной
    Разработчики предложили лишить карты «Мир» чипа для контактных операций
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Грузия признала «очень туманными» перспективы вступления в НАТО
    Захарова заявила о росте визовых отказов россиянам в странах ЕС
    Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине
    «Коалиция желающих» повысила готовность войск перед вероятной отправкой на Украину
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    17 декабря 2025, 05:44 • Новости дня

    Минобороны сообщило о загрузке МБР «Ярс» в шахтные пусковые установки

    Tекст: Антон Антонов

    В различных регионах России проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет ракетного комплекса «Ярс» в шахтные пусковые установки, сообщило Минобороны России.

    «В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК «Ярс» в шахтные пусковые установки», – сообщило ведомство.

    Специалисты разместили ракеты в шахтах с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, процесс занял несколько часов, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что перевооружение РВСН включает не только оснащение новыми ракетными комплексами, но и создание современной инфраструктуры для повышения качества подготовки дежурных сил и организации отдыха личного состава.

    По информации Минобороны, реализация мероприятий по перевооружению позволит увеличить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и расширить потенциал группировки для выполнения современных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России 17 декабря отмечают День Ракетных войск стратегического назначения.

    15 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные эксперты высказались о применении ВС России фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в Одесской области, включая мост в Затоке.

    По словам военкора Евгения Поддубного, российские ФАБы с УМПК были применены для  для удара по железнодорожному и автомобильному мосту в Затоке в Одесской области. Он отмечает, что сооружение качественно строили еще советские инженеры, поэтому мост непросто разрушить даже крылатыми ракетами.

    «А разобрать его нужно. Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – написал он в Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что пока точных данных о состоянии моста после прилета «умного чугуния» нет, «но начало, как говорится, положено».

    В том же ключе оценил работу российских военных эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, указав на жалобы противника на массированные налеты «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области и на дальнобойные корректируемые авиабомбы с реактивными двигателями.

    «Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке. Хорошо было бы, если бы хотя бы 3-4 попали по мосту в Затоке», – отметил Рожин в Telegram.

    По его мнению, ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области связано для ВСУ как с системностью, так и интенсивностью воздушных ударов. Эксперт считает, что при продолжении атак в дальнейшем можно ожидать «усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    16 декабря 2025, 05:35 • Новости дня
    В Полтаве местные жители убили трех сотрудников ТЦК

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Полтавы ликвидировали трех сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) ВСУ, устроив им засаду

    В результате нападения местных жителей в Полтаве четверо сотрудников военкомата остались инвалидами, трое погибли, рассказал РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, сотрудники ТЦК стали преследовать парня в пригороде района Вакуленцы.

    «Парень забежал в переулок, ТЦК – за ним, а там их ждало еще несколько парней. В итоге трое ТЦКашников были убиты, еще четверо остались инвалидами», – рассказал Лебедев.

    В Одессе сотрудники ТЦК избили и пытались мобилизовать бывшего военнослужащего ВСУ, вернувшегося из плена.

    Некоторые украинские командиры отпускают подчиненных домой, поскольку не хотят продолжения боевых действий.

    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    16 декабря 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп: Украина потеряла территорию
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию.

    Отвечая на вопрос о территориальных проблемах в урегулировании украинского конфликта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла территорию.

    «Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал Трамп.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако делать прогнозы о сроках завершения конфликта пока невозможно, подчеркнул

    16 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень боеготовности военных подразделений стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен на фоне обсуждений о возможной их отправке на Украину.

    Страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил в ожидании гипотетической отправки на Украину, передает ТАСС. Министр обороны Британии Джон Хили заявил об этом во время заседания контактной группы по вопросам военной поддержки Киева, прошедшего по видеосвязи.

    «Через «коалицию желающих» мы повышаем уровни готовности. Я продолжаю направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил, когда наступит мир», – отметил Хили в эфире телеканала Sky News.

    Также министр подчеркнул, что финансирование направляется на тренировочные программы и расширение возможностей быстрой дислокации войск. Дополнительные детали относительно сроков и объемов возможного развертывания в ходе заявления не уточнялись.

    Причастные к так называемой коалиции желающих государства закончили подготовку к размещению войск на украинской территории в случае прекращения огня, заявил ранее британский премьер Кир Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потенциальный бюджет развертывания уже оценивается в 100 млн фунтов стерлингов, что превышает 10,5 млрд рублей.

    Франция также подтвердила готовность развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Париж разработал вариант, позволяющий обойти запреты на прямое участие НАТО в конфликте на Украине.

    Кроме того, французское правительство уже утвердило специальный документ, который юридически разрешает отправку военного контингента на Украину.

    Всего к «коалиции желающих» присоединились более 30 стран Европы, которые готовы направить свои войска на Украину после окончания боевых действий.

    16 декабря 2025, 12:13 • Новости дня
    На подлодке «Великие Луки» подняли Андреевский флаг

    Андреевский флаг подняли на подлодке «Великие Луки» в Петербурге

    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Торжественный подъем Андреевского флага на дизель-электрической подводной лодке нового поколения «Великие Луки» проекта 677 «Лада» для Балтийского флота состоялся на Адмиралтейских верфях в Петербурге.

    По словам адмирала флота Александра Моисеева, «подводная лодка проекта »Лада«– это сочетание передовых технологий, сложных технических решений». Он также отметил, что субмарина «Великие Луки» обладает большой ударной и оборонительной мощью, передает ТАСС.

    До церемонии экипаж выполнил полный спектр испытаний, подтвердивших все тактико-технические параметры подлодки. Испытания шли в Балтийском море. Это третья субмарина проекта 677, построенная по проекту КБ ОСК «Рубин».

    Субмарины серии «Лада» отличаются низкой шумностью, способны погружаться на глубину до 300 метров, имеют длину 66,8 метра и ширину 7,1 метра. Скорость хода составляет 21 узел, экипаж насчитывает 35 человек, автономность – 45 суток. Корабль оснащен современными системами акустической защиты, гидроакустическим комплексом и ракетно-торпедным вооружением для поражения морских и береговых целей.

    Корабли проекта 677 считаются самыми современными неатомными подводными лодками, предназначенными для уничтожения различных целей, постановки мин и высадки разведывательных групп.

    Напомним, 23 декабря 2022 года подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Петербурге.

    16 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц

    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выявило семь случаев казней российских военнопленных за последний месяц, включая подтвержденные и расследуемые инциденты.

    Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил, что с середины ноября сотрудники ведомства зафиксировали четыре убийства российских военнопленных, совершенные украинскими военными. Он добавил, что его ведомство также рассматривает достоверные заявления о трех дополнительных инцидентах».

    Как передает ТАСС, Тюрк подчеркнул, что нарушители прав человека и гуманитарного права должны понести ответственность за свои действия.

    В июне управление сообщало о 26 погибших небоеспособных лицах, включая российских военнопленных, начиная с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник также Тюрк призвал Киев предотвратить пытки и жестокое обращение с российскими военнопленными на Украине.

    Ранее суд в ДНР приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат.

    До этого в Донбассе украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Также стало известно, что суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, а Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    16 декабря 2025, 16:04 • Новости дня
    ВМФ получил 19 кораблей и три подлодки с начала года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2025 году отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России.

    В 2025 году российские судостроители сдали Военно-морскому флоту России 19 надводных кораблей и три подводные лодки. Об этом рассказал ТАСС начальник управления администрации президента России по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов на церемонии поднятия флага на подводной лодке «Великие Луки» в Петербурге.

    Он отметил, что среди новых подлодок – стратегический атомный ракетоносец «Князь Пожарский», которому, по словам Евтухова, нет аналогов в мире. Кроме того, флот пополнился двумя неатомными подводными лодками «Якутск» проекта «Варшавянка» и «Великие Луки» модернизированного проекта «Лада», построенными на «Адмиралтейских верфях».

    Евтухов подчеркнул, что при строительстве этих кораблей применялись исключительно отечественные разработки, а уровень импортозамещения в ВМФ составляет практически 100%. Он заявил: «Еще раз хочу сказать, у нас самый современный Военно-морской флот. Это подтверждается не только российскими, но и международными экспертами».

    По его словам, темпы обновления флота продолжают расти, а российские производители способны обеспечивать Военно-морской флот современными кораблями и подлодками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

    А Средне-Невский судостроительный завод заявил о намерении продолжить выпуск тральщиков проекта 12700 «Александрит» с улучшенным оснащением до 2050 года.

    До этого в Североморске прошла церемония приема в состав ВМФ первого патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин».

    16 декабря 2025, 21:06 • Новости дня
    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США
    @ U.S. Army/Spc. Andrew McNeil/22nd Mobile Public Affairs Detachment

    Министерство обороны США рассматривает план радикальной перестройки системы военного управления, который может привести к одному из крупнейших перераспределений полномочий в американских вооруженных силах за последние десятилетия. Инициатива готовится по поручению главы Пентагона Пита Хегсета и направлена на сокращение числа высших штабов и генералов, а также на смену стратегических приоритетов США.

    Как сообщают источники, знакомые с обсуждением, план предусматривает понижение статуса сразу нескольких ключевых командований – Центрального (CENTCOM), Европейского (EUCOM) и Африканского (AFRICOM). Предполагается, что они будут подчинены новой структуре – Командованию международных операций США (U.S. International Command). Таким образом администрация Дональда Трампа намерена ускорить уход от прежней модели активного военного присутствия на Ближнем Востоке и в Европе, пишет The Washington Post .

    Ожидается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Дэн Кейн представит этот вариант реформы министру обороны в ближайшие дни. В Пентагоне подчеркивают, что речь идет о предварительных обсуждениях, а официальных решений пока не принято.

    Отдельным блоком плана является объединение Северного и Южного командований США, отвечающих за операции в Западном полушарии. На их базе предлагается создать новое Командование Америк (Americom). Ранее также обсуждалась идея формирования Арктического командования, однако от нее, по данным источников, решили отказаться.

    В случае реализации реформы общее число боевых командований США сократится с 11 до восьми. Это позволит уменьшить количество четырехзвездных генералов и адмиралов, напрямую подчиняющихся министру обороны. В структуре сохранятся Индо-Тихоокеанское, Киберкомандование, Командование специальных операций, Космическое, Стратегическое и Транспортное командования. План соответствует стратегии национальной безопасности администрации Трампа, опубликованной на этой неделе, где говорится, что «эпоха, когда США, как Атлант, поддерживали весь мировой порядок, закончилась». По словам одного из высокопоставленных представителей Минобороны, нынешняя система управления войсками демонстрирует признаки «износа» и требует срочных изменений для ускорения принятия решений.

    В то же время в Конгрессе США реформа вызывает обеспокоенность. Законодатели потребовали от Пентагона представить детальный план с оценкой расходов и последствий для союзников США. До выполнения этого требования финансирование реорганизации может быть заморожено как минимум на 60 дней.

    Критики инициативы предупреждают, что чрезмерная централизация может ослабить способность командований действовать на местах. Бывший министр обороны США Чак Хейгел отметил, что глобальная обстановка становится все сложнее, а укрупнение структур может снизить способность армии предотвращать кризисы на ранней стадии.

    Окончательное решение по реформе должны принять министр обороны Пит Хегсет и президент Дональд Трамп. Если план будет одобрен, изменения будут закреплены в Объединенном плане командования – ключевом документе, определяющем архитектуру управления вооруженными силами США.

    Ранее Конгресс США намеревался запретить Пентагону отказываться от роли верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR).

    16 декабря 2025, 21:23 • Новости дня
    Российским инструкторам в ЦАР сдались 20 боевиков

    В ЦАР сдались 20 боевиков российским инструкторам

    @ REUTERS/Baz Ratner

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В деревне Помболо группа из 20 боевиков добровольно передала оружие сотрудникам тренинговой миссии России в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), сообщает Содружество офицеров за международную безопасность.

    Двадцать боевиков группировки UPC («Союз за мир в ЦАР») добровольно сдались российским инструкторам в префектуре Мбому в Центрально-Африканской Республике, сообщает Содружество офицеров за международную безопасность.

    В Telegram-канале СОМБ отмечается: «11 декабря в деревне Помболо (префектура Мбому) прошла разоружение очередная группа боевиков UPC в количестве 20 человек».

    Кроме того, по информации канала, продолжается одиночная сдача оружия и от мирных жителей. Такие случаи зафиксированы в населенных пунктах Батангафо, Мойен-Сидо, Нделе и Бирао.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что западные страны используют Украину для координации действий боевиков, планирующих нападения на ЦАР.

    Также боевики обратились к Украине за помощью в организации попытки военного переворота накануне выборов, назначенных на 28 декабря.

    Кроме того, боевики стали применять беспилотники для разведки и сбрасывания боеприпасов на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике.

    14 декабря 2025, 06:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ отсиживаются в обороне на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    На Сумском направлении бойцы группировки войск «Север» применяют авиацию, тяжелую реактивную артиллерию и «Солнцепеки», чтобы отбить наступательные настроения противника.

    «Противник исчерпал наступательный потенциал и отсиживается в обороне, накапливая резервы. Наши штурмовики продвинулись на семи участках фронта по лесопосадкам на 550 м. Авиация ВКС РФ и расчеты ТОС результативно отработали по позициям 71 оебр, 80 одшбр и 158 омбр в районах Кондратовки, Андреевки и Садков», – рассказали военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В Черниговской области массированный удар БПЛА «Герань-2» уничтожил  командный пункт ГУР МО Украины в районе населенного пункта Жукля.

    Ожесточенные бои ведутся населенных пунктах и лесных массивах, прилегающих к Волчанску на Харьковском направлении. В лесу западнее Лимана захвачены две позиции ВСУ с крупным арсеналом вооружения и боеприпасов, продвижение составило 200 м. Как и в Волчанских Хуторах, где штурмовики заняли четыре домовладения, закрепились.

    «На участке фронта Меловое-Хатнее «Северяне», сломив сопротивление противника, значительно продвинулись на трех участках фронта. Общее продвижение составило до 600 м», – отметили бойцы.

    По их словам, командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам фронта, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков.

    «Однако из-за отсутствия слаженности эти отряды несут большие потери, что еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области», – пояснили они

    Согласно сводке, за сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» завершили  освобождение Лимана в Харьковской области. На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ. ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области.

    16 декабря 2025, 01:45 • Новости дня
    В Польше возле жилого дома упал военный дрон

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный дрон упал возле жилого дома на частной территории в Польше.

    На частной территории возле жилого дома упал военный дрон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную радиостанцию.

    «В Лекове Мазовецкого воеводства военный дрон упал возле жилого дома на частной территории», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. издание предполагает что дрон был разведывательным и упал во время учения польских солдат.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Польша рассматривает возможность передачи Украине истребителей МиГ-29. В обмен поляки планируют получить украинские технологии по производству ракет и дронов.

    Польским военным не понравился новый беспилотник Wizjer, который проходил войсковые испытания. У аппарата замечены серьёзные технические проблемы.

    16 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Спрятавший боеприпасы ВСУ мальчик из Курской области получил благодарность от Героя России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Курской области руководитель управления общественно-политической работы СК РФ, Герой России Сергей Петров вручил награды двум детям за проявленное мужество: пятилетнему Толе Минашкину медаль была вручена посмертно, а одиннадцатилетний Сергей Щеглов получил благодарность за смелый поступок на освобожденной территории.

    Курск во вторник посетил руководитель управления общественно-политической работы СК РФ, Герой России Сергей Петров, сообщает Telegram-канал «Секундочку». Он вручил благодарность 11-летнему Сергею Щеглову из села Казачья Локня Суджанского района. Школьник с семьей находился на территории села Казачья Локня Суджанского района, которое семь месяцев контролировалось ВСУ, и Сережа, найдя боеприпасы украинских военнослужащих, сумел спрятать их и впоследствии передать бойцам российской армии.

    В рамках поездки Сергей Петров также встретился с матерью пятилетнего Толи Минашкина, погибшего при обстреле городского пляжа в июле. Полине Минашкиной была передана ведомственная медаль «Доблесть и отвага», которой ребенок награжден посмертно. В Следственном комитете подчеркнули, что подвиги и мужество детей из Курской области навсегда останутся в памяти страны.

    Напомним, в июле Толя Минашкин закрыл собой мать при атаке ВСУ на курский пляж.

    16 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Нидерланды выделили 700 млн евро на дроны для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    700 млн евро выделяют Нидерланды на беспилотники для украинской армии, сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс.

    Нидерланды направят 700 млн евро на закупку беспилотников для Украины, сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс. Как передает РИА «Новости», он также добавил, что еще 250 млн евро пойдет на закупку американского оружия (через PURL).

    Ранее, 8 декабря, правительство Нидерландов объявило о планах выделить дополнительные 700 млн евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Российское посольство в Гааге выразило мнение, что эти средства будут разворованы из-за коррупции на Украине и приведут лишь к затягиванию конфликта.

    С начала спецоперации на Украине власти Нидерландов зарезервировали порядка 13,6 млрд евро на военную поддержку Киева, из которых почти 8,7 млрд евро уже реализованы в виде поставок вооружений. Россия не раз подчеркивала, что западные поставки оружия мешают достижению урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов выделит 700 млн евро на военную поддержку Киева, из которых 500 млн евро направит министерство обороны, а 200 млн евро – внешнеполитическое ведомство. Власти страны заявили, что полностью собрать такую сумму в следующем году будет трудно.

    Нидерланды ранее планировали выделить 250 млн евро на покупку боеприпасов и систем ПВО для Украины.

    В то же время в стране объявили о закрытии центров для беженцев с Украины из-за сокращения финансирования.

    15 декабря 2025, 07:32 • Новости дня
    В Китае испытали новый высокоскоростной беспилотник «Цайхун-7»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый китайский высотный, высокоскоростной беспилотный летательный аппарат «Цайхун-7» (Rainbow-7) успешно совершил первый полет, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.

    Высотный высокоскоростной беспилотный летательный аппарат «Цайхун-7» совершил свой первый успешный полет, передает РИА «Новости». Как уточнили на Центральном телевидении Китая, дрон выполнен по схеме «летающее крыло» с увеличенным размахом и способен нести различные высокоэффективные полезные нагрузки. Новый аппарат отличается увеличенной продолжительностью и высотой полета, высокой крейсерской скоростью, а также широкими возможностями для выполнения различных задач.

    В ближайшее время китайский дрон отправится на серию новых испытаний для проверки летных характеристик, а также эффективности размещаемого оборудования. Инженеры продолжат оценивать функциональность и надежность всех систем беспилотника на разных этапах полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония подняла истребители на перехват китайского беспилотника, который пролетел в районе архипелага Окинава. Китайские военные изучили опыт российской спецоперации на Украине, чтобы улучшить свои собственные оборонные возможности.

    15 декабря 2025, 23:54 • Новости дня
    ВСУ четыре раза за сутки атаковали территорию ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ четырежды атаковали территорию ДНР за минувшие сутки. В результате атак два мирных жителя ДНР получили ранения.

    Об атаках украинских воейск сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, передает ТАСС.

    «Четыре факта вооруженной атаки вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц», – говорится в сообщении.

    Атаки были совершены на горловском, донецком, красноармейском и докучаевском направлениях. В результате попадания боеприпасов четыре жилых дома получили повреждения.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, пятилетняя девочка получила осколочные ранения после попадания украинского дрона в жилой дом в Белгородской области,

    В зоопарке в Запорожской области объектом удара дрона ВСУ стал лев. Благодаря действиям сотрудников животное удалось спасти, царь зверей получил контузию.

    Из-за ударов ВСУ по Запорожской области за сутки погибли двое местных жителей региона, раненения получили семь человек, в том числе подросткок.

    Россия потребовала от ЕС триллионы

    Россия намерена вернуть больше 18 трлн рублей от бельгийского Euroclear, где заблокирована большая часть российских активов. Такова суть иска, поданного Банком России. В него входит в том числе упущенная выгода России. Почему ЦБ РФ именно сейчас решил подать в суд за незаконный отъем резервов? Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Французы поставили под удар эпохальную сделку ЕС и Латинской Америки

    Во вторник, 16 декабря, в Европарламенте должно состояться голосование по важнейшему для Европы и Латинской Америки торговому соглашению. Однако официальный Париж срочно требует отложить его. Причем тут массовые столкновения французских фермеров и полиции – и что в реальности переполнило их чашу терпения? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
