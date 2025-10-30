Польские военные остались недовольны характеристиками дрона Wizjer

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польские военные выразили недовольство новым дроном Wizjer, созданным оборонным концерном PGZ, передает ТАСС со ссылкой на интернет-портал onet.pl.

В отчете Минобороны Польши отмечается, что аппарат «в нынешней конфигурации не соответствует оперативным требованиям современного поля боя».

Работа над беспилотником Wizjer стартовала в 2021 году, тогда же был заключен контракт на поставку этих аппаратов армии. Однако в процессе эксплуатации выявились значительные недостатки: уже через 40 минут полета устройство теряет связь с оператором, хотя изначально заявленная продолжительность работы в воздухе составляла около трех часов.

Среди других минусов отмечается и то, что дрон с размахом крыла 2,98 м требует транспортировки грузовиком, что делает его слишком заметным и превращает в легкую мишень. Несмотря на критику, до конца 2023 года на военную авиабазу в городе Быдгощ должны поступить 25 комплектов Wizjer.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Иновроцлав в Польше боевой беспилотник концерна Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) упал на жилой дом и автомобили. Украинские военные тайно начали обучение поляков защите от дронов. В Польше сообщили о появлении «воздушного шара» неизвестного происхождения.