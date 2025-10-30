Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Польские военные остались недовольны характеристиками дрона Wizjer
Первые испытания беспилотника Wizjer выявили его несоответствие современным требованиям, а при испытаниях наблюдались серьезные технические проблемы, следует из отчета Минобороны об использовании этого БПЛА.
Польские военные выразили недовольство новым дроном Wizjer, созданным оборонным концерном PGZ, передает ТАСС со ссылкой на интернет-портал onet.pl.
В отчете Минобороны Польши отмечается, что аппарат «в нынешней конфигурации не соответствует оперативным требованиям современного поля боя».
Работа над беспилотником Wizjer стартовала в 2021 году, тогда же был заключен контракт на поставку этих аппаратов армии. Однако в процессе эксплуатации выявились значительные недостатки: уже через 40 минут полета устройство теряет связь с оператором, хотя изначально заявленная продолжительность работы в воздухе составляла около трех часов.
Среди других минусов отмечается и то, что дрон с размахом крыла 2,98 м требует транспортировки грузовиком, что делает его слишком заметным и превращает в легкую мишень. Несмотря на критику, до конца 2023 года на военную авиабазу в городе Быдгощ должны поступить 25 комплектов Wizjer.
