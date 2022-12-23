Подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Петербурге

Минобороны сообщили о спуске на воду строящейся с 2015 года подлодки «Великие Луки» в Петербурге

Торжественный спуск на воду строящейся с 2015 года на «Адмиралтейских верфях» новой дизель-электрической подводной лодки «Великие Луки» проекта 677 «Лада», состоялся в Петербурге, сообщили в Минобороны.

По информации главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, после спуска подлодка пройдет достройку на воде, а затем выйдет на испытания, передает РИА «Новости».

Как сообщил командир подлодки капитан 3-го ранга Артем Гаврилов, экипаж проходит подготовку к эксплуатации вооружения и технических средств подлодки.

Напомним, гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков отмечал, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – планируется передать ВМФ России в 2022 году.

«Великие Луки» заложили в марте 2015 года, она строится по скорректированному проекту, учитывается опыт эксплуатации подлодки «Санкт-Петербург». На «Великих Луках» установлена модернизированная система управления корабельными техническими средствами, систему электродвижения и навигационный комплекс.