Китайцы показали результат изучения российской спецоперации

Tекст: Борис Джерелиевский

Самой мощной частью парада стали новинки китайской ядерной триады. Главным сюрпризом стал подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) DF-61, о которых ранее не было ничего известно. DF-61 можно отнести к тому же классу, что и российский ракетный комплекс «Ярс». Предполагается, что данный комплекс является новым этапом развития ПГРК DF-41, который уже участвовал в параде в 2019 году.

Помимо этого, были показаны и другие новые МБР – DF-31BJ, JL-3 («Цзюйлан-3», морского базирования) и DF-5C. Особенностью последней является глобальная дальность, что является указанием на то, что ее оснастили орбитальной боевой частью.

Еще одним грозным инструментом ядерного сдерживания, впервые показанном публике на параде, стал подводный дрон AJX-002 – можно сказать, аналог российского «Посейдона». Этот аппарат имеет длину 20 метров и диаметр 1,5 метра, он способен передвигаться на глубине до километра со скоростью 100 узлов (около 200 км/ч), при этом мощность его ядерной боеголовки составляет 100 мегатонн.

Помимо этого, на площади Тяньаньмэнь был представлен целый букет гиперзвуковых систем, а также ракет средней и меньшей дальности наземного, морского и воздушного базирования. Среди них прежде всего обращает внимание противокорабельная система DF-26D, имеющая дальность до 4 тыс. км и предназначенная для борьбы с авианосцами.

Были продемонстрированы крылатые ракеты CJ-20A, а также гиперзвуковые баллистические ракеты воздушного базирования JL-1 («Цзинлэй-1»). Перед нами опять-таки некоторый аналог российской разработки, а именно комплекса «Кинжал».

Было показано и оружие на новых физических принципах – микроволновое. HPM (High Power Microwave), работающее на двигателе Стирлинга, имеет мощность до 10 гигаватт и способно выводить из строя электронику дронов, а в перспективе – самолетов и спутников. Аппарат представляет собой квадратную антенну на колесном шасси – и уже сейчас способен отражать атаки вражеских дронов, в том числе и роевые, на дистанции до нескольких сотен метров.

Кроме микроволнового излучателя, в параде приняли участие и три боевых лазера ПВО. Иначе говоря, те системы оружия, которые недавно относили к разряду фантастики, в Китае уже поставлены в строй.

Помимо инновационных систем китайцы продемонстрировали и вполне традиционный подход в борьбе с беспилотниками. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) FK-3000 представляет собой трехосный полноприводный автомобиль с бронированной кабиной, двумя пусковыми установками, каждая из которых несет 12 ракет ближнего действия, и 30-мм автоматической пушкой. Даже внешне китайский ЗРПК, опять же, напоминает отечественный комплекс «Панцирь-С1/СМ», который, вероятно, и вдохновил его создателей.

Впрочем, китайские разработчики отошли от его изначальной универсальности, сконцентрировавшись главным образом на борьбе с малыми дронами на ближней дистанции – дальность действия ракет 1200 метров. Даже по построению парадных колонн угадывается, что НОАК планирует комплексную защиту своих войск от «малого воздуха», где боевые лазеры и микроволновые излучатели будут дополнены ЗРПК. Как известно, именно комплексы «Панцирь-С1/СМ», особенно в усовершенствованном варианте, являются сегодня одними из главных инструментов борьбы с БПЛА противника в зоне спецоперации.

То, что китайские конструкторы внимательно изучают опыт СВО, свидетельствует и еще одна новинка – основной боевой танк ZTZ-201.

Новый танк НОАК наблюдатели уже окрестили «китайской «Арматой» из-за необитаемой башни и размещения экипажа в дополнительной бронекапсуле, защищающей его на случай детонации боекомплекта.

В танке явно просматриваются и принципиально новые подходы. Так, например, китайцы сделали упор не на массу брони, а на комплекс активной защиты, который отражает атаки не только ракет и снарядов, но и ударных дронов. В результате ZTZ-201 весит меньше 40 тонн, что вкупе со 1500-сильным двигателем обеспечивает его прекрасную маневренность и невероятную скорость – 60 км/час по пересеченной местности.

Силовой агрегат гибридный, включающий не только дизельный двигатель, но и два электродвигателя. Танк по-настоящему «глазастый» - 13 оптических датчиков, интегрированных в корпус и башню, позволяет экипажу полностью держать под контролем обстановку вокруг, в том числе и верхнюю полусферу. Система управления огнем дополнена искусственным интеллектом, позволяющим отслеживать сразу несколько целей.

Примечательно и то, что разработчики отвергли современный тренд на увеличение калибра орудия. Вместо 120, или 125-мм пушек, китайцы установили 105-мм, однако использующую высокоскоростные (начальная скорость 1700 метров в секунду) боеприпасы, которые обеспечивают аналогичную бронепробиваемость при снижении веса и увеличении настильности траектории. В общем,

ZTZ-201 демонстрирует новый подход в танкостроении, когда во главу угла ставится не мощная броня и большой калибр, а мобильность, скорость и цифровизация.

Никого не оставила равнодушным и воздушная часть парада, и прежде всего демонстрация новинок ВВС НОАК. Конечно, был показан истребитель J-35, который считают главным конкурентом американского F-35. Но главное - машина уже 6-го поколения, Chengdu J-36.

Известно о высокой степени интеграции в систему управления самолета элементов искусственного интеллекта, которые оставляют пилоту только принятие решения, а все остальное делают самостоятельно. Chengdu J-36 является, по сути дела, универсальной ударной платформой, способной выполнять задачи, как истребителя-перехватчика, так и дальнего стратегического бомбардировщика. Он может оснащаться числе крылатыми ракетами с ядерной боевой частью, гиперзвуковым комплексом, и даже лазерным оружием. Кроме того, предполагается и возможность эксплуатации самолета в безэкипажном варианте.

Была продемонстрирована и целая плеяда БПЛА, как разведывательных, так и ударных. Гости парада особенно отметили дрон GJ-11 «Острый меч», выполненный по технологии стелс. Боевой радиус «невидимки» - 1600 километров. Максимальная дальность полёта - 4000 километров, продолжительность - 6 часов, потолок - 12 тысяч метров. Дрон способен нести четыре корректируемые 500-килограммовые авиабомбы с лазерной головкой самонаведения (или 12 крылатых планирующих бомб весом по 100 килограммов каждая), а также четыре управляемые ракеты «воздух-воздух». У БПЛА крайне низкий уровень радиолокационной заметности.

В реальности новинок было представлено значительно больше, но информация об остальных образцах предельно скудна. Но даже сказанного достаточно для того, чтобы утверждать, что КНР становится одной из первых военных держав планеты, что ее вооруженные силы оснащены самым передовым вооружением. И несомненно то, что китайские оружейники предельно внимательно изучают российскую боевую технику, особенно в контексте идущей на Украине спецоперации.