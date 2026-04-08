Глава Минобороны Германии объявил о свободном выезде мужчин за границу

Глава Минобороны Германии Писториус объявил о свободном выезде мужчин за границу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Писториус заявил, что мужчины призывного возраста могут свободно покидать страну без согласования с бундесвером, поскольку военная служба в Германии остается добровольной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

«В настоящее время для мужчин ничего не меняется: будь то 17 или 45 лет, или где-то посередине… Все, разумеется, могут выезжать за границу и в данный момент не нуждаются для этого в разрешении. Для этого мы предусматриваем исключение из обязанности по уведомлению, которая принципиально заложена в законе», – отметил Писториус.

Однако министр уточнил, что резервисты, которые уже обязаны проходить службу, должны информировать власти при смене места жительства. Это требование остается действующим и связано с их статусом.

Ранее газета Frankfurter Rundschau сообщала о новых правилах, вступивших в силу с января. Согласно этим правилам, мужчины в возрасте от 17 до 45 лет, планирующие проживать за границей более трех месяцев, должны получать соответствующее разрешение у бундесвера.

По данным газеты Bild, министерство обороны Германии намерено внести поправку в нормативные акты, регулирующую порядок выдачи разрешений на выезд мужчин. На прошлой неделе ведомство разъяснило, что пока служба остается добровольной, разрешения будут предоставляться автоматически, но в новых правилах такая обязанность формально зафиксирована.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января 2026 года все мужчины от 17 до 45 лет обязаны получать разрешение у карьер-центра бундесвера для выезда из Германии на срок свыше трех месяцев.

В рамках закона о реформе вооруженных сил мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет запретили покидать Германию без согласования с бундесвером.

Бундестаг Германии принял закон о новой модели военной службы с восстановлением воинского учета и возможностью введения призыва по потребности для мужчин, родившихся после 1 января 2008 года.