Чернышенко заявил о восьмом месте России в мире по научным разработкам
Россия заняла восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок по итогам 2025 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума Комиссии по научно-технологическому развитию России (НТР).
«За 2025 год достигнуты основные показатели: Россия занимает 8-е место в мире по объему научных исследований и разработок, выросла доля молодых ученых, число заявок на патенты, количество публикаций в журналах «Белого списка» и отечественных технологий, используемых реальным сектором экономики, и другие», – заявил Чернышенко.
На заседании были представлены итоги реализации государственной программы научно-технологического развития. Вице-премьер уточнил, что количество публикаций в журналах первого и второго уровня «Белого списка» превысило 87 тыс. От российских заявителей подано почти 37 тыс. заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, передает ТАСС.
Кроме того, число отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики, составило более 200 тысяч. В начале мероприятия Дмитрий Чернышенко представил директора Центра научно-технологического развития при правительстве Наталью Гвоздеву, назначенную распоряжением премьера Михаила Мишустина.
