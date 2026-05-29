Чернышенко заявил о восьмом месте России в мире по научным разработкам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия заняла восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок по итогам 2025 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума Комиссии по научно-технологическому развитию.

«За 2025 год достигнуты основные показатели: Россия занимает 8-е место в мире по объему научных исследований и разработок, выросла доля молодых ученых, число заявок на патенты, количество публикаций в журналах «Белого списка» и отечественных технологий, используемых реальным сектором экономики, и другие», – заявил Чернышенко.

На заседании были представлены итоги реализации государственной программы научно-технологического развития. Вице-премьер уточнил, что количество публикаций в журналах первого и второго уровня «Белого списка» превысило 87 тыс. От российских заявителей подано почти 37 тыс. заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, передает ТАСС.

Кроме того, число отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики, составило более 200 тысяч. В начале мероприятия Дмитрий Чернышенко представил директора Центра научно-технологического развития при правительстве Наталью Гвоздеву, назначенную распоряжением премьера Михаила Мишустина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года Россия вошла в десятку ведущих стран мира по объему исследований и разработок.

В ноябре молодые ученые представили 76 уникальных изобретений на конгрессе в Сириусе.

В начале текущего года Роспатент зафиксировал подачу более 48 тысяч заявок на изобретения и промышленные образцы.