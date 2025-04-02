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    Российский «пришелец с Сириуса» нашел новых жертв на другом конце планеты
    Юшков: Попытки запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом
    Матвиенко заявила о появлении «всероссийской доски позора»
    Систему RuNCAP решили вернуть для краш-тестов иномарок
    Путин разрешил выкупить акции российских компаний у Goldman Sachs
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    Китай начал ограничивать инвестиции в США
    Путин поручил создать систему повышения квалификации для инженеров
    Песков заявил о гигантском ущербе причалам КТК от украинских дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    33 комментария
    2 апреля 2025, 16:44 • Новости дня

    Тбилиси обвинил Чехию в «атаке на грузинское государство»

    Грузия обвинила Чехию в «атаке на грузинское государство»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «циничным» заявление посольства Чехии в Грузии о якобы ухудшении ситуации в сфере демократии в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

    «Посольство Чехии использовало термин "маяк демократии", которым якобы раньше была Грузия. Это цинизм или незнание ситуации», – заявил Папуашвили.

    По словам председателя высшего законодательного органа Грузии, на фоне работы временной парламентской комиссии, которая расследует преступления саакашвилевского режима, заявление посольства Чехии является «атакой на грузинское государство и грузинское правосудие».

    По словам Папуашвили, на комиссии Грузия «ежедневно слышит истории личных трагедий жертв саакашвилевского режима».

    Ранее в среду посольство Чехии, в частности, заявило, что «Грузия, в прежнем – "маяк демократии" на Южном Кавказе, скатывается к авторитаризму, подрывает свободу СМИ».

    1 апреля 2025, 22:16 • Новости дня
    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России

    Fox News: США готовятся ввести агрессивные санкции против «теневого флота»

    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России
    @ Jens Buttner/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    США планируют ввести агрессивные санкции против российских перевозчиков нефти, включая ограничения для «теневого флота», с целью усиления давления на Москву.

    США рассматривают возможность введения агрессивных санкций против судов, перевозящих российскую нефть, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Fox News Джэки Хейнрич. Она утверждает, что в Вашингтоне обсуждают меры, которые могут затронуть российский «теневой флот».

    Согласно Хейнрич, администрация США оценивает эффективность текущих антироссийских санкций на уровне три из десяти. В числе новых мер обсуждается запрет на проход по Балтийскому морю для судов, перевозящих нефть из России.

    В России неоднократно заявляли, что способны выдержать санкционное давление Запада. Москва подчеркивает, что санкции не достигли своих целей, в западных странах также признавали их неэффективность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп пригрозил России самыми жесткими санкциями против ее нефти.

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    1 апреля 2025, 21:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил призыв Стубба готовиться к восстановлению отношений с Россией

    Политолог Межевич: Экономика Финляндии страдает от разрыва отношений с Россией

    Эксперт объяснил призыв Стубба готовиться к восстановлению отношений с Россией
    @ EPA/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Слова президента Финляндии о восстановлении отношений с Россией – это не дежурное заявление. В Хельсинки понимают, что нормализация диалога с Москвой отвечает интересам экономики и безопасности государства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией.

    «Президент Финляндии Александр Стубб неслучайно призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией. Его слова вызвали сильнейшую реакцию как в Хельсинки, так и в Москве. Ничего удивительного в этом нет: речь идет о возможном улучшении двусторонних отношений. Это первая позитивная новость для нашего диалога за очень долгое время», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ).

    «Данное заявление стало итогом крушения надежд Финляндии по поводу членства в НАТО. Руководство страны рисовало населению красочную и яркую картинку. Обществу подробно объясняли, что присоединение к альянсу усилит безопасность государства. Но реальность оказалась гораздо более сложной», – рассуждает он.

    «Хельсинки готовились делить шкуру «русского медведя». Власти страны делали ставку на распад России, в результате которого финны могли бы отобрать Выборг и Петрозаводск. Но наша страна выдержала давление западных санкций и вышла из ситуации окрепшей. Надежды наших противников на быструю победу в конфликте на Украине не оправдались», – полагает собеседник.

    «Теперь же Финляндия обнаружила себя в более уязвимом положении. Вступив в НАТО, страна фактически подставилась под удар, чего местные власти не ожидали. Хельсинки пытаются успокоить Москву, заверить Кремль в том, что никаких вражеских намерений в отношении нас не испытывают», – добавил эксперт.

    «Кроме того, обострение диалога с Россией сыграло плохую шутку с экономикой Финляндии. В стране падает уровень жизни, а приграничные территории откровенно вымирают. Раньше они существовали за счет колоссального турпотока с РФ. Проседает и торговля. Многие товары закупались именно из Ленинградской области», – напоминает он.

    «Возможно, в Хельсинки одумались. Местные власти понимают, что для страны жизненно необходимо возродить сотрудничество с Россией в бизнес-сфере. Сделать это, однако, будет не просто. Финляндия отняла у нас высокоскоростные поезда «Аллегро», крайне неосторожно вела себя с собственностью Москвы. Для восстановления доверия им придется исправить собственные ошибки», – акцентирует собеседник.

    «Вполне вероятно, что на позицию Стубба повлияла и недавняя встреча с Дональдом Трампом. Можно предположить, что страны ЕС и Британия попросту намекнули Хельсинки, что они не собираются ввязываться в войну с Россией. Этим и объясняется охлаждение пыла Финляндии», – заключил Межевич.

    Ранее Александр Стубб заявил, что Хельсинки должны «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией. Однако он добавил, что перспективы взаимоотношений с Москвой зависят в первую очередь от завершения конфликта на Украине, а в настоящий момент нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с РФ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил об открытости России к нормализации отношений с теми, кто этого желает. На этом фоне финские депутаты Европарламента предлагали ЕС начать диалог с главой РФ.

    При этом Россия на деле показывает готовность к нормализации контактов с Хельсинки. Так, к концу марта отечественные предприниматели практически полностью погасили свои долги перед Финляндией. Совокупный объем займа составлял около одного млрд евро. Тем самым была подтверждена и деловая репутация российского бизнеса, и его устойчивость в условиях санкций. Это выглядит особенно впечатляюще на фоне того, как бесчестно финское государство поступило с российскими гражданами.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    2 апреля 2025, 09:01 • Новости дня
    Названы обстоятельства гибели американских военных в Литве

    NYT: Американские военные погибли в Литве, пытаясь вытащить машину из болота

    Названы обстоятельства гибели американских военных в Литве
    @ IMAGO/Robertas Riabovas/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Четверо американских военных погибли в Литве при попытке эвакуировать машину из болота после учений на военном полигоне в Пабраде, пишет The New York Times.

    По данным газеты, военные выехали на бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules, чтобы эвакуировать армейский транспорт из болота, но сами угодили в ловушку, передает ТАСС.

    Согласно источникам, военные, возможно, съехали с дороги и застряли в глубоком болоте, не сумев выбраться из автомобиля.

    Пока точные причины и обстоятельства происшествия остаются невыясненными, но известно, что военные участвовали в учениях на литовском полигоне.

    Напомним, у литовских военных ранее не получалось извлечь из болота гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules, в которой мог находиться погибший экипаж из четырех американских военных. Через некоторое время броневик вытащили.

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    1 апреля 2025, 19:38 • Новости дня
    Лавров потребовал от США конкретных действий по черноморской инициативе

    Лавров сообщил о необходимости конкретных дел в черноморской инициативе от США

    Лавров потребовал от США конкретных действий по черноморской инициативе
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия ожидает от США конкретных действий, связанных с черноморской инициативой, включая доступ в порты и условия фрахта, а не пустых обещаний, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул важность доступа в порты, установления нормальных ставок фрахта и страхования. По его словам, американские коллеги в настоящее время изучают предложения России и обязались вскоре дать ответ, сообщает «Интерфакс».

    Лавров отметил, что Россия будет добиваться реализации своих предложений, так как они имеют стратегическое значение для развития региона. Он подчеркнул, что от правильного подхода к черноморским вопросам зависит стабильность и экономическое благополучие всех стран, расположенных в этом регионе.

    Министр также добавил, что Россия надеется на конструктивный диалог с США и другими заинтересованными сторонами. Он выразил уверенность, что текущая ситуация требует от всех участников международного сообщества ответственных и обдуманных действий.

    Ранее Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России попросил представить доклад о переговорах с США по вопросу черноморской инициативы, которая включает экспорт зерна и удобрений.

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    2 апреля 2025, 13:08 • Новости дня
    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом

    Юшков: Планы США запретить возить нефть из России по Балтике – опасная игра на нервах

    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом
    @ Stefan Sauer/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Торговые маршруты через Балтийское море критически важны для поставок российской нефти. Заигрывания США с ограничениями в данной акватории могут спровоцировать военный конфликт, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Штаты рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «План США ограничить проход нефтяных танкеров в Балтийском море незаконен с точки зрения международного права», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Впрочем, он напомнил, что подобные инициативы прорабатывают и Евросоюз, и страны НАТО.

    Тогда в качестве обоснования блокировки судов из так называемого теневого флота России рассматривались экологические мотивы. Кроме того, на Западе утверждали, будто танкеры «угрожают» критической подводной инфраструктуре. Собеседник не исключает, что может быть составлен определенный перечень кораблей, которым закроют вход в Балтийское море.

    «Западные страны имеют в этой акватории наибольшее влияние. Например, Дания контролирует проливы. Если Вашингтон совместно с Европой перейдет от слов к делу, то для Москвы это окажется большой проблемой», – считает Юшков. Он объясняет: через порты Усть-Луга и Приморск вывозится несколько десятков млн тонн нефти в год.

    «Для нас балтийский маршрут очень важен. Перенаправить объемы – крайне сложная задача. В этой ситуации России придется, скорее всего, перейти к сокращению добычи ресурсов. Это приведет к росту цен на мировом рынке, и мы сможем заработать примерно те же деньги. Тем не менее планы США – это серьезный вызов для Москвы», – подчеркнул аналитик.

    «Какие меры мы будем предпринимать: прорываться с боем? Сопровождать военными кораблями торговые суда? Это определенная точка напряженности и сильная игра на нервах, поскольку ни одна из сторон не может гарантировать, что те или иные шаги не приведут к вооруженному конфликту», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путине. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

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    2 апреля 2025, 11:15 • Новости дня
    Россия в качестве ответной меры запретила работу 81 зарубежного СМИ

    Россия запретила работу 81 зарубежного СМИ в ответ на ограничения за рубежом

    Россия в качестве ответной меры запретила работу 81 зарубежного СМИ
    @ Peter Kneffel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия впервые запретила работу 81 зарубежного СМИ в ответ на ограничения для российских изданий, сообщил генпрокурор Игорь Краснов в Совете Федерации.

    Краснов сообщил, что Россия впервые применяла запрет на деятельность иностранных СМИ в качестве ответной меры на ограничения российских медиа за рубежом, передает ТАСС.

    Краснов заявил, что решение о запрете работы на территории страны 81 иностранного издания было принято для ограничения их информационного влияния. Доступ к их ресурсам теперь ограничен.

    Кроме того, Краснов отметил, что Генпрокуратура признала деятельность 71 иностранной и международной организации нежелательной, запретив функционирование трех террористических объединений и 172 их подразделений.

    В своем докладе генпрокурор также сообщил, что в прошлом году ведомство впервые применило полномочия по временной приостановке работы СМИ на три месяца за распространение недостоверных сведений, имеющих общественное значение.

    Краснов подчеркнул, что в 2024 году значительно увеличилось количество проявлений экстремистской направленности, особенно через интернет и социальные сети. Для предотвращения распространения противоправного контента Генпрокуратура направила в Роскомнадзор более 1,2 тыс. требований, результатом которых стало ограничение доступа к 75 тыс. интернет-ресурсов.

    В Роскомнадзоре сообщали, что сайты изданий «Голос Америки*», Meduza*, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода*», Deutsche Welle* (все четыре СМИ признаны в России СМИ-иноагентами), «Би-би-си» заблокированы из-за систематического распространения фейков о специальной военной операции России на территории Украины.

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    2 апреля 2025, 09:39 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки
    ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку в Сумской области на границе с Курской областью России, но ВС РФ нанесли им огневое поражение, сообщают силовые структуры.

    Несколько групп украинских морпехов из 36-й отдельной бригады попытались сбежать из Басовки в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Попытка бегства была пресечена огневым поражением, нанесенным бойцами ВС РФ. Собеседник агентства уточнил, что противник с потерями продолжает отступать из населенного пункта.

    На направлении Гуево в Курской области российские бойцы продолжают выбивать противника, оказывая сопротивление военным действиям ВСУ в районе Басовки и Веселовки. В районе Веселовки ВСУ предприняли три безуспешные контратаки, в которых использовались БМП. Однако российские войска с поддержкой танков уничтожили штурмовые группы противника и бронетехнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджи, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.

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    1 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Эксперт: Польша не может смириться с непричастностью России к катастрофе Ту-154
    Эксперт: Польша не может смириться с непричастностью России к катастрофе Ту-154
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Польские власти намерены закрыть дело об авиакатастрофе под Смоленском к концу 2025 года. Но они хотят это сделать так, чтобы «бросить кость» оппозиции и хоть в чем-то обвинить Россию, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее стало известно, что Польша объявит в розыск российских экспертов по делу Ту-154.

    «В Польше всегда было два доминирующих нарратива по смоленской авиакатастрофе. Первый раскручивала партия «Право и справедливость» (ПиС) и в его основе была идея о якобы покушении Москвы на президента Леха Качиньского. Второй использовал Дональд Туск, который в 2010 году занимал должность председателя правительства. Он настаивал: трагедия – это несчастный случай», – напомнил полонист Станислав Стремидловский.

    Впрочем, была еще одна версия, выдвинутая прокуратурой страны. Так, экс-генпрокурор Збигнев Зебро считал, что авария произошла из-за халатности и неосторожности персонала. В то же время нынешний «перевод стрелок» на российских судмедэкспертов – это реализация внутриполитической концепции вернувшегося к власти Туска.

    «Правительство намерено полностью закрыть дело к концу 2025 года. Сегодня же продвигается идея о том, что катастрофа не была результатом покушения, однако Россия все равно в чем-то виновата. Таким образом, премьер хочет достичь консенсуса с оппозицией ПиС. Однако к правде измышления текущей власти не имеют никакого отношения. Речь идет о несчастном случае», – детализировал политолог.

    Эксперт напомнил, что еще в первые годы после авиакатастрофы Варшава хотела допросить российских диспетчеров аэродрома «Смоленск – Северный», а затем и вовсе предпринимала попытки арестовать их. «Сейчас же они взялись за судмедэкспертов. Но как в текущих обстоятельствах эта версия может быть отработана? Они ведь сами свели к минимуму контакты с Россией», – отметил эксперт.

    Неубедительной версию Туска называет и Роман Гусаров, редактора портала «Авиа.ру». «Самолет упал в лесу, полностью разрушился. Москва в соответствии с международным законодательством провела расследование, никаких замечаний к работе наших специалистов не было», – указал он.

    «Отсюда возикают вопросы. Например, что конкретно Польша считает нарушением при вскрытии тел жертв трагедии? Почему об этом заговорили только сейчас?», – вопрошает эксперт. Спикер напомнил, что российская сторона передала тела погибших Варшаве. «Они могли проделать те же манипуляции самостоятельно», – добавил собеседник.

    По его оценкам, планы Польши объявить в розыск 43 российских судмедэксперта – политически мотивированный шаг. «Власти республики никак не могут смириться с тем, что Россия не была причастна к этой трагедии. Они возобновляют следствие, а потом его закрывают, каждый раз пытаясь за что-то уцепиться», – детализировал собеседник.

    «Польша не может найти никаких доказательств вины России. Поэтому на очередные претензии нам следует реагировать спокойно, без эмоций. Мы же прекрасно понимаем, в чем причины этих действий, чем они мотивированы», – заключил Гусаров.

    Ранее Польша заявила, что планирует объявить в международный розыск 43 российских судмедэксперта, исследовавших тела жертв авиакатастрофы под Смоленском. Тогда при крушении самолета Ту-154М погибли 88 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе президент республики Лех Качиньский, его супруга и представители руководства страны.

    Руководитель следственной группы Кшиштоф Шварц заявил, что экспертиза вскрытия тел проходила с существенными нарушениями, но не уточнил их характер. При этом падение самолета сразу стало предметом спекуляций с польской стороны. Так, брат-близнец погибшего президента, лидер ПиС Ярослав Качиньский возложил ответственность за произошедшее на Россию.

    По его словам, экипаж самолета был введен в заблуждение и это стало причиной трагедии. Однако занимавший тогда должность премьер-министра Польши Дональд Туск заявил, что он считает версии об убийстве или теракте, выдвигаемые оппозицией, несостоятельными. Таким образом, трагедия стала одним из инструментов политической борьбы между двумя основными партиями республики.

    Между тем, в декабре 2022 года польский Сейм официально назвал Россию виновной в произошедшем. В 2023 Варшава начала подготовку иска против Москвы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Однако версия о «следе Кремля» не подтвердилась.

    Так, министерство обороны Польши признало доклад 2011 года, который был подготовлен государственной комиссией по расследованию авиапроисшествий, полным и достоверным. В нем говорилось об ошибках экипажа, которые привели к катастрофе. Тогда же польский МИД официально аннулировал действие письма о намерении подать жалобу на Россию в ЕСПЧ. Власти отказались от версии о причастности Москвы к авиакатастрофе.

    Чуть позже, в октябре прошлого года, польская прокуратура получила доклад международной группы экспертов с окончательными выводами о причинах Смоленской катастрофы, согласно которым трагедия произошла из-за ошибок экипажа, решившего садиться в сложных метеоусловиях. В свою очередь, генпрокуратура страны не подтвердила версию о взрыве на борту президентского самолета.

    Коментарии (13)
    1 апреля 2025, 19:22 • Новости дня
    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС

    Reuters: Бербок заявила, что сделка США и Украины должна соответствовать законам ЕС

    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула важность соблюдения европейского законодательства в возможной сделке между США и Украиной, касающейся редкоземельных металлов, сообщает Reuters.

    Бербок подчеркнула необходимость соответствия возможной сделки между США и Украиной европейскому законодательству, передает «Российская газета». Позиция Бербок была озвучена на пресс-конференции в Киеве, где она подчеркнула, что Евросоюз уже имеет собственное соглашение с Украиной по редкоземельным металлам.

    Бербок заявила: «В конце концов, это наш европейский континент», указывая на важность соблюдения норм ЕС в любых новых международных соглашениях, которые могут влиять на европейский рынок. Она добавила, что каждая сделка, связанная с Украиной и редкоземельными металлами, должна соответствовать законодательству Евросоюза.

    Напомним, 1 апреля исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев и объявила о решении выделить 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал репарационных выплат и выдвинул претензии на ресурсы Украины, фактически «приставив пистолет» к голове главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Коментарии (23)
    2 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Песков заявил о гигантском ущербе причалам КТК от украинских дронов
    Песков заявил о гигантском ущербе причалам КТК от украинских дронов
    @ cpc.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Временный вывод из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском вызван гигантским ущербом, нанесенным украинскими дронами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

    По его словам, временный вывод из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) связан с гигантским ущербом, возникшим в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что причиненный украинскими дронами ущерб оказался «очень сложным в технологическом плане». По его словам, это, естественно, сказывается на работоспособности всей системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каспийский трубопроводный консорциум временно вывел из эксплуатации два причальных устройства на терминале в Новороссийске после того, как Ространснадзор провел проверку.

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    2 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    Вучич заявил о тайных переговорах двух мировых лидеров с Путиным
    Вучич заявил о тайных переговорах двух мировых лидеров с Путиным
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о двух мировых лидерах, которые тайно общались с российским лидером Владимиром Путиным.

    В интервью блогеру Марио Науфалу Вучич рассказал о том, что некоторые мировые лидеры тайно общались с президентом России, передает РИА «Новости».

    По его словам, он лично знает как минимум двух таких лидеров.

    Вучич подчеркнул, что его предстоящая встреча с Путиным, запланированная на 9 мая, станет первой за три с половиной года.

    Он акцентировал внимание на том, что Сербия придерживается искренности и честности в своих международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич планирует посетить Москву 9 мая, где пройдет встреча с Владимиром Путиным. Сербский почетный караул примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, возглавит делегацию президент Вучич.

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    1 апреля 2025, 19:04 • Новости дня
    Европейских автогигантов оштрафовали за махинации с утилизацией автомобилей
    Европейских автогигантов оштрафовали за махинации с утилизацией автомобилей
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 10 автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей.

    В течение более 15 лет эти компании заключали антиконкурентные соглашения, касающиеся утилизации отслуживших транспортных средств, передает РИА «Новости».

    Среди нарушителей названы такие компании, как BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Hynday, Mazda, Mitsubishi, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen и Volvo.

    По данным ЕК, сговор включал два ключевых аспекта: отказ от выплат компаниям-автопереработчикам и сокрытие процентного соотношения переработки автомобилей и доли утилизированных материалов в новых машинах. Этот период нарушений охватывал 15 лет с 2002 по 2017 годы.

    Компании признали факт нарушения и согласились оплатить наложенные штрафы. Исключением стал Mercedes, который не был оштрафован.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что способны сделать новые пошлины США на импортные автомобили если с европейским автопромом.

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    1 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН

    Лавров: Белоусов доложил Путину о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам

    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал о нарушении Украиной моратория на удары по энергетическим объектам, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что российская армия полностью придерживается моратория, который был согласован в ходе телефонного разговора между президентами России и США 18 марта, передает телеканал «Звезда».

    Он добавил, что Белоусов подробно изложил ситуацию, в том числе перечислив конкретные объекты, пострадавшие от атак. По словам Лаврова, перечень атакованных объектов был отправлен государственному секретарю США Марко Рубио и другим представителям, включая ООН.

    Напомним, на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Путин в ходе совещания запросил доклад у министра обороны Андрея Белоусова по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам.

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    1 апреля 2025, 18:41 • Новости дня
    Назван заработок Дурова на первоапрельских «кирпичах»

    Telegram продал первоапрельские кирпичи на 63 млн рублей за полчаса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Telegram за полчаса были распроданы все первоапрельские кирпичи, стоимость которых варьировалась от 5 тыс. звезд, что составляет от 58,3 млн до 63,6 млн рублей в зависимости от цены звезд.

    В Telegram 1 апреля прошла продажа первоапрельских подарочных кирпичей, сообщает РБК. Все 7 тыс. доступных кирпичей были распроданы в течение получаса. Один такой подарок стоил 5 тыс. звезд.

    Звезды в Telegram имеют плавающую стоимость, варьирующуюся от 1,66 до 1,81 рубля за штуку. Таким образом, стоимость всех проданных кирпичей составила 35 млн звезд, что в пересчете на деньги составляет от 58,3 млн до 63,6 млн рублей в зависимости от стоимости звезд. Покупка таких подарков была ограничена количеством, что вызвало ажиотаж среди пользователей платформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи Telegram за шесть минут купили подарки ко Дню святого Валентина на сумму 400 тыс. долларов, включая две тысячи коллекционных сердец. Газета также сообщала, что Telegram достиг отметки более 1 млрд активных пользователей в месяц, о чем заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров.

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    1 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин встретился с Додиком в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской Милорада Додика.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале. Во встрече также принял участие помощник президента Юрий Ушаков.

    На прошлой неделе Интерпол в Сараево инициировал международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича. Венгрия подала апелляцию в Интерпол против инициативы из Сараево о международном аресте Додика, ссылаясь на политический характер преследования.

    Накануне президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик прибыл в Москву и начал свой визит с посещения Могилы Неизвестного Солдата.

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