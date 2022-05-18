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Росгвардейцы начали осваивать захваченную военную технику ВСУ
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Росгвардия осваивает военную технику, которая была захвачена в ходе проведения специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе специальной военной операции росгвардейцы захватили боевую технику ВСУ, которая находится в исправном состоянии и может быть использована в боевых действиях. Это танки, бронетранспортеры, артиллерийские установки, стрелковое вооружение, противотанковые средства и боеприпасы к ним», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Также в ведомстве отметили, что в связи с тем, что на вооружении войск правопорядка нет самоходной артиллерии, для освоения трофейных образцов военнослужащие проходят в боевых порядках специальные курсы переобучения и переподготовки под руководством опытных офицеров-артиллеристов Росгвардии.
Ранее Росгвардия изъяла у националистов в Харьковской области оружие иностранного производства.
Зампостпреда при ООН: Боевики с завода «Азовсталь» сдались в плен без условий
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Боевики националистического подразделения «Азов», заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен без условий, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.
«Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты [из подразделения] «Азов» сдались без условий», – отметил Полянский по-английски, передает ТАСС.
Так российский дипломат прокомментировал публикацию газеты The New York Times, которая утверждает, что «Украина завершила «боевую миссию» в Мариуполе», а военные «были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев» на «Азовстали».
Ранее Минобороны России сообщило о начале сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь». За сутки сдались 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый.
Ранее сообщалось, что колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода «Азовсталь» в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя.
Песков ответил на призыв генсека ООН о вывозе зерна с Украины
Тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватории сейчас чрезвычайно опасны для судоходства. Там сейчас необходима операция по разминированию, это очень сложная операция. Пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации, весьма и весьма высокая», – приводит его слова ТАСС.
Так Песков прокомментировал вопрос о том, как в Кремле относятся к предложению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины, о котором ранее сообщила газета The Wall Street Journal.
«Об этом, действительно, говорилось на недавней встрече в Москве президента [России Владимира] Путина и генерального секретаря [ООН Антониу] Гутерриша, и он, действительно, поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничительные меры, которые были введены против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности», – отметил представитель Кремля, добавив, что, «действительно, ситуация чревата [последствиями]».
При этом, указал Песков, все это происходит не по вине Москвы. «Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены санкции, которые бумерангом бьют по всему миру», – отметил он.
В ответ на уточняющий вопрос пресс-секретарь пояснил, что в сложившейся ситуации должны быть сняты ограничения, введенные США и другими странами. «Именно эти ограничения не позволяют двигаться вперед», – заключил он.
Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями ВСУ. По словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания.
В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.
Назван маршрут вывоза пшеницы с Украины в ЕС
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Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране, сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.
«Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», – передает РИА «Новости».
По словам источника, до 24 февраля в одесском порту находилось более 200 тыс. тонн пшеницы. Всего в гавани перевалка зерна осуществляется на трех терминалах мощностью 250 тыс., 110 тыс. и 200 тыс. тонн.
«Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тыс. В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту», – добавил он.
Ситуацией воспользовались собственники грузов и криминальные элементы. «В итоге часть грузов разворовали и стали торговать, как им выгодно, в личных интересах», – сказал бывший сотрудник порта.
Как передает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, власти США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины. Согласно этим данным, должностные лица в Вашингтоне и столицах стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, включая перевозки по железной дороге, морю и воздуху. Эти сценарии разрабатываются без оглядки на позицию России, отмечают источники.
Как сообщается, данный вопрос будет одним из ключевых на повестке намеченных на среду и четверг министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. «До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий», – прокомментировал один из источников.
Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая,.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Боевые машины «Терминатор» задействовали в спецоперации на Украине
В рамках специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы задействовали взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор», сообщил источник.
Источник РИА «Новости» рассказал, что БМПТ вместе с «танковыми взводами участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов».
По мнению источника, действия взвода БМПТ на Украине позволят окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах. Отмечается, что опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.
Напомним, прежде БПМТ применялись в боевых действиях в рамках антитеррористической операции группировки войск России в Сирии.
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Минобороны показало кадры уничтожения пытающейся контратаковать бронетехники ВСУ
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Министерство обороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая пытались перейти в контратаку.
«В районе населенного пункта Вишневое Запорожской области киевским режимом была предпринята попытка атаковать подразделения ВС РФ силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В ролике показаны кадры с борта беспилотника, который барражирует над сельской местностью. Показаны попадания артиллерии по танкам и БМП украинских войск.
Так, было уничтожено 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты, потери противника составили около 100 бойцов.
По бронетехнике наносились удары беспилотными летательными аппаратами. Войска Украины были вынуждены бежать.
Ранее Минобороны показало кадры работы российских зенитных ракетных комплексов «Тор-2М» во время спецоперации на Украине.
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Подоляка: Украинцы живут в виртуальном мире, созданном Западом
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Выступая на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», блогер Юрий Подоляка объяснил, как на Украине стало возможным возрождение нацизма, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.
Подоляка заявил, что человек «начинает жить в виртуальном пространстве», если «забывает историю», если ему с помощью современных средств коммуникации «пишут чужую историю», которая «нереальна». «По сути украинцы сегодня в политическом плане живут в виртуальном пространстве, созданном западными спичмейкерами», – сказал он.
Украинцам рассказали «лживую историю», им «объяснили», что «все их беды – от России», заявил Подоляка. Он сравнил это с ситуацией, когда в Польше заявляют, что Волынскую резню «устроили не бандеровцы, а русские».
Подоляка подчеркнул, что «виртуальная реальность позволяет переформатировать кого угодно». «С другой стороны, это позволяет нам, когда мы там будем – а мы там будем обязательно, мы там все решим – быстро переформатировать этих людей в другом направлении», – считает он.
Во вторник одновременно на нескольких площадках в Москве, Петербурге и Сочи стартовал просветительский марафон «Новые горизонты», который организован обновленным обществом «Знание».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Назван вероятный новый флагман Черноморского флота
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Источник, близкий к силовым структурам Крыма, рассказал, какой корабль может стать новым флагманом Черноморского флота после того, как затонул крейсер «Москва».
Источник ТАСС сообщил, что «новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356». По его словам, «пока выбор сделан в пользу» ракетного фрегата «Адмирал Макаров». Официальной информации на этот счет пока нет.
Напомним, именно «Адмирал Макаров», вероятно, обстреливал украинские позиции в районе Одессы в марте. Он же недалеко от порта Ильичевск поразил зенитной ракетой украинское водолазное судно «Нетешин», с которого пытались ставить мины.
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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Медведев: Россия при нападении даст сверхмощный ответ
Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, но способна дать немедленный и сверхмощный ответ в случае нападения, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале по итогам посещения ядерного центра в Сарове он назвал ядерный щит страны арсеналом современных, надежных, эффективных вооружений, который «и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую».
«Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству», – написал Медведев.
Ранее Медведев заявил, что России «плевать» на непризнание новых границ со стороны стран Группы семи (G7).
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Автобусы предположительно со сдавшимися боевиками с «Азовстали» выехали из Мариуполя
Колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода «Азовсталь» в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя.
В течение нескольких часов до начала движения колонны в районе завода «Азовсталь» не было слышно ни одного выстрела и взрыва, автобусы отправились на выезд из Мариуполя, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что за сутки на «Азовстали» оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным.
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Минобороны: На «Азовстали» сдались в плен 959 украинских боевиков
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В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен, сообщили в Минобороны.
«За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска Донецкой народной республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Также в военном ведомстве опубликовали новые данные о ходе спецоперации на Украине. «За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар Донецкой народной республики, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке», – говорится в сообщении.
«Кроме того, уничтожены: на военном аэродроме в районе Днепропетровска два украинских самолета Су-24, в районе Николаева дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут Донецкой народной республики», – сообщили в военном ведомстве.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики. В результате ударов авиации уничтожены более 270 националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники», – говорится в сообщении.
По данным МО РФ, ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-мм гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное.
«В районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области уничтожена наведенная подразделениями ВСУ для форсирования реки Северский Донец понтонная переправа», – сообщили в военном ведомстве.
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье Донецкой народной республики сбит один украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Семеновка, Великие Проходы, Балаклея, Малые Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Рудничный, Грабское, Старомихайловка, Вольное Донецкой народной республики, Беляевка, Чернобаевка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районах населенных пунктов Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области перехвачены восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», – отметили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 927 беспилотных летательных аппаратов, 311 зенитных ракетных комплексов, 3139 танков и других боевых бронированных машин, 389 установок реактивных систем залпового огня, 1548 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2997 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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МИД заявил о фактическом выходе Украины из переговоров с Россией
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Переговоры между российской и украинской делегациями не ведутся, Киев фактически вышел из переговорного процесса, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
«Переговоры не продолжаются. Украина фактически вышла из переговорного процесса», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало на полях II Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Руденко уточнил, что Киев не передал Москве ответ на предложенный Россией проект договора.
На прошлой неделе в Кремле заявляли, что переговорный процесс между Россией и Украиной без посредников идет очень вяло и нерезультативно.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Разведка России сообщила о привлечении США для участия в боях на Украине членов ИГ
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США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки «Исламское государства*» (ИГ*, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), передает пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки «Исламское государство*» (ИГИЛ*)», – передает со ссылкой на сообщение РИА «Новости».
Так, в апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем были освобождены около 60 боевиков ИГ 20-25 лет, которые позже были перенаправлены в район американской базы Al Tanf для боевого обучения и последующей переброски на Украину.
По данным Службы внешней разведки, база Al Tanf в Сирии стала террористическим «хабом».
«Приоритет отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии... Тренировочный «курс» в Al Tanf включает обучение применению доступных типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, передовых средств связи и наблюдения», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что СК намерен изучить данные Минобороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины.
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Володин поддержал идею Вассермана о запрете обмена нацистских преступников
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента заявил, что нацистские преступники не должны подлежать обмену. По его словам, надо сделать все, чтобы они предстали перед судом.
На заседании депутат Анатолий Вассерман предложил принять постановление или закон, направленные на запрет обмена нацистских преступников. В свою очередь, Володин поручил комитетам Госдумы по обороне и безопасности и по противодействию коррупции подготовить соответствующее протокольное поручение палаты.
«Вы правильно вносите предложение. Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», – передает РИА «Новости» слова Володина.
«Обратите внимание, что наша страна делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен, в отличие от вооруженных сил Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных. Но, что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменной – это одна из целей специальной военной операции», – подчеркнул Володин.
Ранее во вторник Министерство обороны России сообщило о начале сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещен в РФ) и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь», за сутки сложили оружие и вышли 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый.
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Лавров сказал, кто управляет Киевом на переговорах с Россией
Москва обладает информацией о том, что украинской стороной на переговорах с Россией управляют Вашингтон и Лондон, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«У нас есть по разным каналам поступающая информация о том, что «ведут» украинских переговорщиков и регулируют их свободу маневра Вашингтон и Лондон особенно, причем, возможно, даже непосредственно имея представителей на украинской территории», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало во вторник в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
Ранее во вторник замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что переговоры между российской и украинской делегациями не ведутся, Киев фактически вышел из переговорного процесса.
Лавров напомнил, что ранее Вашингтон, Лондон, Брюссель «объявили своей целью нанесение поражения России» и отметил, что «оставляет это на их совести». «Все факты мы ежедневно предоставляем через наше Министерство обороны. Но они хотят конфликт затянуть, чем дольше, тем, как им кажется, больший урон они нанесут российским военнослужащим, самой России, [попытаются] измотать, утомить», – добавил министр.
«Что бы они (Украина – прим. ВЗГЛЯД) ни ощущали в отношении себя, конечно же, они не являются самостоятельными», – заключил глава МИД.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Захарова разоблачила лживые заявления Зеленского об «Азовстали»
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на вранье в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского по поводу сдачи в плен украинских военных на «Азовстали». По ее мнению, это очередной «шедевр в духе «Квартала 95».
Она отметила, что «операцию по выводу боевиков» с территории «Азовстали», которую Россия предлагала провести именно в таком формате, Зеленский теперь называет «проведением украинской стороной гуманитарной операции».
«Ровно такими заявлениями они демонстрируют свою ложь и пропаганду, основанную на лжи, которую они применяли все это время. Это настолько демонстративно и показательно, что оно работает против них в первую очередь. Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера – это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством в первую очередь американских и в целом натовских специалистов», – сказала она в эфире радио Sputnik.
«Я видела эти заявления, конечно, это шедевр. Это, видимо, тоже из-под пера тех, кто творит. Это «Квартал 95», да?! Как там называется контора? Вот у меня такое впечатление, что как будто они пишут новый сериал или какую-то текстовку для очередного своего корпоратива», – сказала она.
Напомним, за минувшие сутки на «Азовстали» оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике. Сдавшиеся боевики будут допрошены Следственным комитетом России.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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