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    Российский «пришелец с Сириуса» нашел новых жертв на другом конце планеты
    Юшков: Попытки запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом
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    Путин разрешил выкупить акции российских компаний у Goldman Sachs
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    33 комментария
    2 апреля 2025, 17:24 • Новости дня

    CBS News: Встреча Дмитриева и Уиткоффа состоится сегодня в Белом доме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка CBS News Сара Кук заявила, что глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сегодня встретится с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом в Белом доме.

    В публикации Кук в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) говорится: «Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым, подтвердили мне два источника». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Журналистка также отметила, что Минфин США временно снял санкции с Дмитриева, чтобы государственный департамент мог выдать ему визу для въезда в страну.

    Ранее стало известно, что Кирилл Дмитриев может отправиться в Вашингтон для переговоров с Стивеном Уиткоффом, чтобы обсудить возможности завершения конфликта на Украине и укрепления отношений между Россией и США.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил возможность визита Дмитриева в Вашингтон.

    31 марта 2025, 01:21 • Новости дня
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского могли «разозлить» президента США Дональда Трампа, так как дают повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам из-за отсутствия полномочий у украинских властей, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    «Сделка под сомнением. Как сообщает очередная журналистка, Трамп сильно расстроен заявлением Путина о нелегитимности властей Украины и необходимости ввести внешнее управление территорией», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков считает «реакцию бизнесмена» предсказуемой, поскольку под сомнение ставятся и полномочия нынешних украинских властей заключить «сделку по ресурсам» в США.

    Однако, как отмечает Чеснаков, на ситуацию можно взглянуть и «более оптимистично» – американская сторона может использовать заявления Москвы для «давления» на Киев с целью «ускоренного принуждения украинской стороны к заключению этой самой сделки».

    Напомним, Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал авторитет Зеленского.


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    1 апреля 2025, 22:16 • Новости дня
    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России

    Fox News: США готовятся ввести агрессивные санкции против «теневого флота»

    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России
    @ Jens Buttner/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    США планируют ввести агрессивные санкции против российских перевозчиков нефти, включая ограничения для «теневого флота», с целью усиления давления на Москву.

    США рассматривают возможность введения агрессивных санкций против судов, перевозящих российскую нефть, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Fox News Джэки Хейнрич. Она утверждает, что в Вашингтоне обсуждают меры, которые могут затронуть российский «теневой флот».

    Согласно Хейнрич, администрация США оценивает эффективность текущих антироссийских санкций на уровне три из десяти. В числе новых мер обсуждается запрет на проход по Балтийскому морю для судов, перевозящих нефть из России.

    В России неоднократно заявляли, что способны выдержать санкционное давление Запада. Москва подчеркивает, что санкции не достигли своих целей, в западных странах также признавали их неэффективность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп пригрозил России самыми жесткими санкциями против ее нефти.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    31 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине

    Трамп заявил о наличии «психологического дедлайна» для режима прекращения огня на Украине

    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для решения о начале режима прекращения огня на Украине есть «психологический дедлайн», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня, заявил: «Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал заявления в отношении Владимира Зеленского, которые Путин «сказал за последние день или два». «Он считает Зеленского незаслуживающим доверия – предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский) вам или нет», – заявил президент США.

    При этом глава американского государства выразил уверенность, что Путин «не откажется от своего слова». «Вы говорите о Путине, – подчеркнул американский лидер. – Я знаю его уже давно».

    Он отверг предположение о том, что их отношения достигли «низшей точки». При этом президент США сказал, что «не хотел бы вводить вторичные пошлины для России». «Но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

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    30 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России

    Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами на нефть из России при отсутствии соглашения по Украине

    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
    @ JIM LO SCALZO/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

    Трамп отметил, что если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, он введет вторичные тарифы на российскую нефть, что сделает невозможным ведение бизнеса с США для стран, покупающих российскую нефть, сообщает NBC News.

    «Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России – что может быть и не так – но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», – сказал Трамп.

    Трамп также уточнил, что тарифы могут составить от 25% до 50%.

    Кроме того, Трамп сообщил, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу».

    Ранее Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.

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    2 апреля 2025, 13:08 • Новости дня
    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом

    Юшков: Планы США запретить возить нефть из России по Балтике – опасная игра на нервах

    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом
    @ Stefan Sauer/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Торговые маршруты через Балтийское море критически важны для поставок российской нефти. Заигрывания США с ограничениями в данной акватории могут спровоцировать военный конфликт, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Штаты рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «План США ограничить проход нефтяных танкеров в Балтийском море незаконен с точки зрения международного права», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Впрочем, он напомнил, что подобные инициативы прорабатывают и Евросоюз, и страны НАТО.

    Тогда в качестве обоснования блокировки судов из так называемого теневого флота России рассматривались экологические мотивы. Кроме того, на Западе утверждали, будто танкеры «угрожают» критической подводной инфраструктуре. Собеседник не исключает, что может быть составлен определенный перечень кораблей, которым закроют вход в Балтийское море.

    «Западные страны имеют в этой акватории наибольшее влияние. Например, Дания контролирует проливы. Если Вашингтон совместно с Европой перейдет от слов к делу, то для Москвы это окажется большой проблемой», – считает Юшков. Он объясняет: через порты Усть-Луга и Приморск вывозится несколько десятков млн тонн нефти в год.

    «Для нас балтийский маршрут очень важен. Перенаправить объемы – крайне сложная задача. В этой ситуации России придется, скорее всего, перейти к сокращению добычи ресурсов. Это приведет к росту цен на мировом рынке, и мы сможем заработать примерно те же деньги. Тем не менее планы США – это серьезный вызов для Москвы», – подчеркнул аналитик.

    «Какие меры мы будем предпринимать: прорываться с боем? Сопровождать военными кораблями торговые суда? Это определенная точка напряженности и сильная игра на нервах, поскольку ни одна из сторон не может гарантировать, что те или иные шаги не приведут к вооруженному конфликту», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путине. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

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    31 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина

    Политолог Ткаченко: Как бы Трамп не злился, Россия будет отстаивать свои интересы

    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва свернет диалог США по украинскому кризису, если ей не будут выгодны условия дипломатического урегулирования. В конечном счете этот вопрос определяется ситуацией на линии фронта, а там у России явное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил недовольство словами Владимира Путина про Владимира Зеленского.

    «Нет сомнений в том, что заявления президента США Дональда Трампа во многом направлены на американскую аудиторию», – отметил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Дипломатический и коммуникационный стиль главы Белого дома заключается в постоянном давлении на собеседника. Сейчас он, судя по всему, решил сменить тональность, поскольку процесс мирного урегулирования продвигается не так стремительно, как ему хотелось бы», – допускает собеседник.

    При этом эксперт делает акцент на угрозах Трампа ввести двойные пошлины на экспорт нефти из России. «Трамп надеется показать, что именно он держит ситуацию под контролем, что Киев должен подписать соглашение о минеральных ресурсах, а Москва обязана не мешать, или еще лучше – помогать», – сыронизировал аналитик.

    «Россия же видит ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Президент Владимир Путин уважает Штаты, но не очаровывается ими. Как бы ни злился Трамп, что бы ни заявлял Белый дом, мы, очевидно, будем отстаивать свои интересы. Если нашей стране не будут выгодны условия дипломатического урегулирования на Украине, диалог свернут», – подчеркнул эксперт. «Более того, Вашингтон не сможет победить Москву риторикой. Ход дискуссий по мирному соглашению решает ситуация на линии фронта. А там у России очевидное преимущество», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что комментарии «были не по адресу». Он добавил: если Вашингтон и Москва не смогут заключить соглашение по Украине, и Трамп увидит в этом вину российской стороны, то США введут тарифы в 25–50% на всю нефть, поступающую из России, передает NBC News. Глава Белого дома раскритиковал и Зеленского, признавшись в «усталости» от его политики и назвав его диктатором.

    Напомним, на минувшей неделе Путин в ходе общения с членами экипажа АПЛ «Архангельск» в Мурманске допустил внешнее управление на Украине, сообщает Кремль. Однако идея о введении внешнего управления на Украине не обсуждалась в ходе телефонных контактов Путина и Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что президент России упомянул возможность внешнего управления на Украине лишь гипотетически, и пока нет никаких конкретных детализаций по этому вопросу. «Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду», – добавил представитель Кремля.

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    31 марта 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому

    Политолог Скачко: Трамп ставит ребром вопрос о политической жизни Зеленского

    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский попытается оттянуть момент подписания с США соглашения по ископаемым, чтобы пиарщики представили его как «борца» за Украину. Но если он заиграется и не примет новые условия, то Вашингтон может поставить ребром вопрос о его политическом будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп пригрозил Зеленскому «очень большими проблемами» за отказ от сделки.

    «Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден подписать сделку по редкоземельными металлам. Тем более, что Дональд Трамп и его администрация оказывают непрерывное давление на Киев», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Вместе с тем, украинская сторона попытается оттянуть этот момент. Дело в том, что условия нового соглашения абсолютно невыгодны для Украины. Если Зеленский примет их, то внутри страны это сочтут величайшей «зрадой». «Поэтому он попытается «выбить» какие-то преференции и гарантии со стороны Европы и, возможно, США. Это его способ нивелировать удар по собственному имиджу», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, «паузой» в принятии решения по сделке воспользуются украинские пиарщики. Скачко напомнил публикацию The Economist о подготовке к выдвижению Зеленского на новый срок. «Его попробуют выставить «защитником Украины», который якобы не подчиняется главе Белого дома и не отдает американцам недра», – иронично заметил спикер.

    При этом есть вероятность, что киевские власти «заиграются» и – даже после угроз Трампа о последствиях – откажутся подписывать соглашение по ископаемым. «Заявление американского лидера стоит рассматривать как последнее предупреждение. И тогда начнутся те самые обещанные «очень большие проблемы». Например, вопрос о политической жизни Зеленского может быть поставлен ребром», – допускает политолог.

    «Речь может пойти и о насильственной замене Зеленского или госперевороте», – продолжил он. Впрочем, Вашингтоном могут быть предприняты действия и в контексте урегулирования украинского кризиса. «Конкретными шагами по обеспечению мира на Украине являются прекращение американской помощи и давление Штатов на страны ЕС, чтобы они не подпитывали киевское руководство. Но говорить о том, что Америка перейдет к этим мерам, преждевременно. Подождем реакцию Киева», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США.

    В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь. В предыдущей редакции документа речь шла о совместной работе стран в этом направлении.

    Зеленский заявлял, что пока рано говорить о заключении договора, поскольку американская сторона постоянно меняет условия. «Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», – добавил он.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал, что соглашение – «историческая возможность» для Киева, а лучший вариант для обеспечения будущего и безопасности Украины – долгосрочные американские инвестиции.

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    1 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп смягчил критику в адрес президента России Владимира Путина и перенаправил недовольство на Владимира Зеленского, обвинив его в попытках пересмотреть экономическое соглашение с США, отмечает Bloomberg.

    Президент США изменил свою позицию относительно критики Владимира Путина, переключив гнев на Украину. Он обвинил Киев в желании пересмотреть условия экономического соглашения с Соединенными Штатами, несмотря на его стремление добиться соглашения о прекращении огня, передает Bloomberg.

    Трамп выразил свое недовольство нежеланием Москвы идти на уступки в переговорах о перемирии, что стало поводом для его резких высказываний в адрес Путина, указывает агентство. Впрочем, уже в начале недели американский лидер снизил тон, подчеркнув, что не хочет вводить вторичные тарифы на российскую нефть, хотя и готов это сделать, если увидит, что Путин не выполняет своих обязательств.

    Американский лидер также обвинил Зеленского в попытке изменить условия сделки о партнерстве в области природных ресурсов, используя НАТО в качестве рычага давления. Он отметил, что Украина стремится вступить в Европейский союз и требует увеличения инвестиций со стороны США, что, по его мнению, неприемлемо для России.

    На фоне изменений в риторике администрации США стоимость нефти West Texas Intermediate выросла до 71,48 доллара за баррель. При этом Кремль сохраняет спокойствие и выразил готовность продолжать контакты с администрацией Трампа, хотя и сообщил, что на данный момент никаких звонков не было запланировано.

    Президент США ранее пообещал «большие проблемы» Зеленскому в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Также сообщалось, что Вашингтон опроверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр.

    Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.

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    1 апреля 2025, 12:30 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине

    Сенатор Климов: Трамп говорит о первопричине конфликта на Украине из-за своего затруднительного положения

    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изначально, когда американские власти сменили власть на Украине, Киев взял курс на НАТО. Это привело к военному конфликту с Россией. Однако Дональд Трамп заговорил о первопричинах украинского кризиса не столько из-за интересов России, сколько из-за собственного затруднительного положения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

    «Желание вступить в НАТО было навязано Украине. Для этого прежние американские власти проводили целую операцию, начавшуюся еще в начале 1990-х годов. В итоге она затянулась на многие годы и обошлась Вашингтону в миллиарды долларов», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Он объясняет: Североатлантический альянс хотел «вобрать в себя постсоветскую республику и сделать ее своей колониальной вотчиной». «Для этого в Киеве заменили руководство. С тех пор украинская власть начала служить не своему народу, а натовцам. Кроме того, она взяла на вооружение лозунг о стремлении страны вступить в блок», – уточнил парламентарий.

    В дальнейшем данный курс Украины привел к военному конфликту. Однако Дональд Трамп говорит о первопричинах не потому, что ему важны интересы России – «он все же президент США», – а потому, что он оказался в затруднительном положении, считает собеседник.

    «Американскому лидеру важно решить целый ряд задач, которые он сам себе сформулировал. Среди них, в том числе, урегулирование кризиса на Украине. Но сделать это главе Белого дома мешают представители "вашингтонского болота". Поэтому он пытается такого рода заявлениями обосновать собственные действия», – рассуждает сенатор.

    Вместе с тем, несмотря на риторику Трампа, не стоит питать надежд на адекватный подход Америки к разрешению конфликта на Украине. «Мы должны рассчитывать только на себя и свои возможности. Если внешняя среда будет нам благоприятствовать – хорошо. Но если нет – мы должны действовать так, чтобы все поставленные задачи во имя наших национальных интересов были достигнуты», – заключил Климов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что стремление Украины попасть в НАТО могло стать причиной полномасштабного конфликта с Россией. По его словам, он слышал от представителей СМИ, что украинская сторона пойдет на заключение сделки по добыче полезных ископаемых только в случае принятия Киева в Североатлантический альянс.

    «Во-первых, это никогда не обсуждалось», – подчеркнул президент США. Как отметил глава Белого дома, Москва еще до прихода к власти Владимира Путина подчеркивала, что вступления Украины в блок не произойдет. «Вероятно, именно по этой причине началась война», – добавил Трамп.

    Накануне он заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о каких последствиях может идти речь.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь.

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    31 марта 2025, 12:17 • Новости дня
    В Британии раскрыли детали переговоров Трампа и Стармера

    Британия заявила о договоренности Трампа и Стармера «давить» на Путина

    В Британии раскрыли детали переговоров Трампа и Стармера
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британия опубликовала заявление о том, что премьер Кир Стармер и президент США Дональд Трамп согласились с необходимостью «коллективного давления» на президента России Владимира Путина.

    Британское правительство сообщило о договоренности между премьер-министром Киром Стармером и президентом США Дональдом Трампом о коллективном давлении на президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    В заявлении подчеркивается, что главы двух государств едины во мнении о необходимости усиливать влияние на российского лидера для разрешения кризиса на Украине.

    Кроме того, Стармер проинформировал Трампа о ходе дискуссий на встрече коалиции желающих в Париже. Это обсуждение включало планы по созданию группы стран, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.

    Согласно сообщениям Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер работают над привлечением 37 стран к этой инициативе. Их цель – усилить международное участие в разрешении украинского кризиса и обеспечить устойчивую безопасность в регионе.

    Кир Стармер заявил, что Европе необходимо играть ключевую роль в обеспечении безопасности на Украине, так как он не доверяет президенту Владимиру Путину.

    Стармер не ответил на вопрос Дональда Трампа о способности Британии самостоятельно «справиться с Россией».

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией отметил быструю смену мнения «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов» о перемирии на Украине.

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    31 марта 2025, 15:16 • Новости дня
    Эксперты: The New York Times переложила ответственность за поражение Украины с Байдена на Зеленского
    Эксперты: The New York Times переложила ответственность за поражение Украины с Байдена на Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Де-факто The New York Times относится к партийной прессе демократов. Публикуя материал о вовлеченности США в конфликт на Украине, газета пытается снять ответственность за поражения с администрации Джо Байдена и выставить виноватыми украинское руководство, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Малек Дудаков и Дмитрий Дробницкий. Ранее газета NYT раскрыла роль Вашингтона в операциях ВСУ.

    «Для американской прессы привычно подводить итоги вовлечения США в те или иные конфликты по всему миру», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил про «огромное количество» разоблачений в коррупции, халатности и разгильдяйстве в Афганистане. «Например, были отчеты аудиторов. Эти и другие документы, называемые Afghanistan Papers, также публиковались в СМИ», – уточнил собеседник.

    По его оценкам, NYT, как и другие издания, на протяжении многих лет будут подводить итоги неудачной попытки противостояния с Россией на Украине. «Я не думаю, что цель этой статьи – сорвать переговоры. Это скорее попытка обелить тех персонажей, которые упоминаются в материале, в частности Марка Милли. Ему сейчас грозит расследование в Штатах, а команда Дональда Трампа хочет лишить его генеральского звания», – рассуждает аналитик.

    Снять с себя ответственность надеются и другие аппаратчики Джо Байдена, продолжил Дудаков. «Иными словами, они обвиняют во всех поражениях на Украине политическое руководство Киева в лице Владимира Зеленского, а также военную «верхушку» в лице Валерия Залужного», – уточнил спикер.

    Он усомнился, что эти стремления увенчаются успехом для предыдущей администрации США. «Все отлично понимают, что Штаты были очень плотно вовлечены в конфликт, и расследование NYT это лишь подтверждает», – акцентировал Дудаков.

    Схожей точки зрения придерживается американист Дмитрий Дробницкий. «The New York Times де-факто относится к партийной прессе демократов», – напомнил он. То, что именно это издание провело и опубликовало расследование о вовлеченности США в конфликт на Украине, собеседник объяснил изменившимися реалиями.

    «Газета заняла промежуточную позицию. С одной стороны, ей будет довольно сложно описывать события вокруг кризиса, если она не изменит нарративы. А с другой – NYT не хочется отдавать освещение происходящего исключительно «протрамповским» медиа», – считает эксперт.

    При этом политолог подчеркнул: в материале раскрываются далеко не все факты. «Кроме того, признание масштабного участия Соединенных Штатов в конфликте не является большим откровением. Тот же Джо Байден говорил, что он с украинскими властями и на их стороне с первого дня боевых действий», – напомнил спикер. В то же время, по его мнению, в откровениях NYT есть обратная сторона.

    «Подается все так, будто бывший президент США делал то, что считал необходимым, стоял на страже «молодой европейской демократии». А как сейчас поступает Дональд Трамп? Он поссорился с Владимиром Зеленским, весь европейский фланг оказался под угрозой, поскольку помощь Белого дома неоднозначна. Его план по урегулированию ситуации пока не срабатывает. Он никак не решается сказать главное: Америке нечего делать на Украине, конфликт – это коррупционная схема его предшественника», – детализировал Дробницкий.

    Как считает аналитик, ошибкой республиканца стало то, что он примерил на себя роль посредника и миротворца. «Добиться чего-либо ни от Москвы, ни от Киева он не может, не может подчинить и Европу», – указал эксперт. Еще одним «промахом» Трампа можно назвать решение возобновить передачу ВСУ разведданных и разблокировать военную помощь, которая была одобрена еще при Байдене. «Это делает его таким же соучастником конфликта. Очевидно, что Трамп не контролирует ситуацию – и материал NYT это подсвечивает», – заключил Дробницкий.

    Ранее газета The New York Times опубликовала расследование, из которого следует, что США были вовлечены в конфликт на Украине намного сильнее, чем утверждали в Вашингтоне. Как пишет издание, спустя два месяца после начала боевых действий в штаб-квартире армии США в Европе и Африке, расположенной в немецком Висбадене, начал работу командный центр Dragon.

    Американские специалисты вместе с украинскими офицерами разрабатывали военные операции и контрнаступления ВСУ. В частности, сотрудники ЦРУ направляли общую стратегию боя, помогали планировать украинские атаки по Крыму ракетами ATACMS, контролировали удары с использованием систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также передавали украинским военным точную информацию о целях для ударов, говорится в материале.

    По мере развития конфликта на Украине партнерство с США становилось все более напряженным. Украинцы считали американцев властными, а американцы не могли понять, почему украинцы не принимают «хорошие советы», говорится в статье.

    NYT приводит несколько примеров разногласий. Так, американцы «были возмущены», когда Украина без предупреждения нанесла удар по российскому крейсеру «Москва». Более того, Штаты давили на Киев, чтобы ВСУ активнее наступали на правом берегу Днепра осенью 2022 года, но украинские командиры опасались это делать и проявляли осторожность. Наконец, украинское вторжение в Курскую область якобы не было согласовано с американскими военными советниками.

    Как отметил Дмитрий Песков, Россия давно говорила о большой вовлеченности США и Британии в конфликт на Украине. «Если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Владимира Путина – начиная с 2014 года – о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.

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    31 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Песков: США и Британия пытались вместе нанести поражение России на Украине
    Песков: США и Британия пытались вместе нанести поражение России на Украине
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле фиксируют множество фактов, подтверждающих тесное сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение России в первые годы конфликта на Украине.

    Комментируя расследование The New York Times, в котором говорилось о тесном сотрудничестве США и Британии в попытке нанести поражение России в первый год конфликта на Украине, Песков подчеркнул, что информация, поступающая в Кремль, только подтверждает эти выводы, передает «Газета.Ru».

    «Если вы вспомните все наши заявления и заявления президента Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем об их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия», – заявил он.

    Американская газета New York Times со ссылкой на источники накануне сообщила, что американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам.

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    31 марта 2025, 12:18 • Новости дня
    Стало известно о начале дискуссий России и США по редкоземельным металлам

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о старте переговоров с США по проектам в области редкоземельных металлов, подчеркнув значимость данного направления для сотрудничества.

    Дмитриев объявил о начале дискуссий между Россией и США по теме редкоземельных металлов. В интервью «Известиям» Дмитриев подчеркнул, что редкоземельные металлы являются важной сферой для международного сотрудничества и что уже ведутся обсуждения по различным проектам в России.

    Дмитриев также отметил, что некоторые компании проявили интерес к участию в этих проектах, что может свидетельствовать о потенциальной выгоде от такого сотрудничества. По его словам, редкоземельные металлы играют ключевую роль в инновациях и технологическом прогрессе, и их разработка становится стратегически важной задачей для обеих стран.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости восстановления доверия между Россией и США для сотрудничества в области редкоземельных металлов.

    Президент Владимир Путин отметил, что у России на порядок больше запасов редкоземельных металлов, чем у Украины, и не исключил в будущем совместной с американцами добычи ископаемых в разных регионах страны, включая Донбасс.

    Министерство природных ресурсов и экологии сообщило, что общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн тонн.

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    1 апреля 2025, 01:36 • Новости дня
    Китай заявил, что путь к восстановлению мира на Украине далек

    Глава МИД Китая Ван И указал на сильное расхождение позиций Москвы и Киева по ключевым вопросам украинского урегулирования

    Китай заявил, что путь к восстановлению мира на Украине далек
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Позиции России и Украины значительно расходятся по целому ряду ключевых вопросов урегулирования конфликта, путь к восстановлению мира далек, заявил глава МИД Китая Ван И, который посещает Россию с официальным визитом.

    Ван И отметил, что «причины возникновения кризиса крайне сложны». При этом он заявил, что есть «тенденция к мирным переговорам», хотя «ситуация на поле боя складывается совсем непросто», передает РИА «Новости».

    Министр указал на переговоры России и США, в том числе на высшем уровне, в результате которых «достигнуты определенные результаты». Он сказал, что «шаг в сторону мира хотя не такой уж большой, но конструктивный – стоит его сделать». Ван И подчеркнул, что «лежа мира не добудешь, нужно трудиться и трудом его добиться».

    «Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений, это идет во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку. В современном мире нарастает дефицит определенности», – сказал он. Ван И призвал крупные державы придерживаться своих обязательств и играть роль «стабилизирующего фактора в непредсказуемом мире».

    Он отметил «неоднократные заявления российской стороны, в частности президента (России Владимира) Путина, о том, что Москва не отказалась и не отказывается от диалога в качестве средства для урегулирования конфликта».

    Пекин готов играть роль в урегулировании по Украине, прежде всего совместно со странами Глобального Юга, будет учитывать чаяния вовлеченных сторон, заявил глава МИД Китая.

    Напомним, в Москве планируется встреча Путина с Ван И. Глава МИД Китая также проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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    30 марта 2025, 22:58 • Новости дня
    NYT рассказала о роли США в атаке ВСУ на Крымский мост

    New York Times сообщила о помощи США Украине при атаке на Крымский мост

    NYT рассказала о роли США в атаке ВСУ на Крымский мост
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нанесла удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту в августе 2024 года, пользуясь поддержкой США, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, мост был «самой желанной» целью Киева из примерно 100 объектов, расположенных в Крыму, это «стало навязчивой идеей украинского президента». Для США мост поначалу был «красной линией», но позднее Белый дом разрешил военным и ЦРУ тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки.

    Предполагалось, что ракеты ATACMS «ослабят уязвимые места» моста, а морские беспилотники – взорвут опоры. Однако пока велась подготовка беспилотников, российская сторона усилила защиту опор. Киев заявил, что нужно «атаковать только с помощью ATACMS», США отвечали, что такой метод не сработает и нужно либо подготовить дроны, либо отменить удар. В результате «американцы уступили», но удар не достиг поставленных целей.

    «Иногда им (украинцам) нужно попробовать и потерпеть неудачу, чтобы понять, что мы правы», – заявил американский чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вооруженные силы России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту. В Крыму назвали атаки ВСУ на Крымский мост террористическими.

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