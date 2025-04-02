Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».13 комментариев
Рогов: «Герани» поразили пункт временного размещения ВСУ в Славянске
Российские военные с помощью дронов «Герань» уничтожили пункт временного размещения украинских военных в Славянске, сообщил глава комиссии ОП по суверенитету Владимир Рогов.
Удар нанесен по общежитию, которое использовалось как ПВР для боевиков ВСУ, сказал Рогов РИА «Новости».
По его словам, украинская сторона в результате удара потеряла порядка 10 человек.
Ранее Рогов сообщал, что ВС России выбили украинские силы из важного опорного пункта, расположенного западнее села Лобковое в Запорожской области.