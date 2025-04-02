Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
Российские войска выбили ВСУ из опорного пункта у Лобкового
Российские силы заняли опорный пункт ВСУ западнее Лобкового в Запорожской области
Российские войска выбили украинские силы из важного опорного пункта, расположенного западнее села Лобковое, что укрепило их позиции на Степногорском направлении, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, российские войска успешно выбили Вооруженные силы Украины из крупного опорного пункта, расположенного западнее села Лобкового в Запорожской области, передает ТАСС.
Рогов добавил, что этот пункт имел стратегическое значение для украинской обороны на Степногорском направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы совершили прорыв на Запорожском фронте. Командование ВС России сообщало, что не дает противнику принимать решения в ходе атак на Запорожском направлении. Ранее становилось известно, что Запорожское направление вышло из статического состояния благодаря действиям российских подразделений.