Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».0 комментариев
САУ «Коалиция» подтвердила уникальные характеристики на госиспытаниях
Ростех: Новейшая САУ «Коалиция» прошла госиспытания, подтвердив уникальные характеристики
Новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания, это позволяет начать ее серийное производство, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
По сообщению пресс-службы, госкорпорация «Ростех» завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия «Коалиция-СВ», подтвердив уникальные технические характеристики установки, передает ТАСС. Там добавили, что новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач.
Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев отметил, что завершение госиспытаний САУ «Коалиция-СВ» позволяет начать ее серийное производство.
По его словам, это боевой робот, отличительной чертой САУ является высокий уровень автоматизации – экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной, а по сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у «Коалиции-СВ» сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий.
Ранее новейшая САУ «Коалиция-СВ» была испытана в режиме «шквал огня».