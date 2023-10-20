САУ «Коалиция» подтвердила уникальные характеристики на госиспытаниях

Ростех: Новейшая САУ «Коалиция» прошла госиспытания, подтвердив уникальные характеристики

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, госкорпорация «Ростех» завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия «Коалиция-СВ», подтвердив уникальные технические характеристики установки, передает ТАСС. Там добавили, что новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач.

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев отметил, что завершение госиспытаний САУ «Коалиция-СВ» позволяет начать ее серийное производство.

По его словам, это боевой робот, отличительной чертой САУ является высокий уровень автоматизации – экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной, а по сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у «Коалиции-СВ» сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий.

Ранее новейшая САУ «Коалиция-СВ» была испытана в режиме «шквал огня».