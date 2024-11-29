M270 MLRS – американская реактивная система залпового огня на гусеничном шасси

История создания M270 MLRS

Пентагон обратил внимание на явное отставание от СССР в области ракетной артиллерии в 60-е года XX века. Поэтому была запущена программа MARS, предусматривающая разработку современной ракетной системы залпового огня (РСЗО). Изначально она задумывалась как ракетная система общевойсковой поддержки GSRS (General Support Rocket System). Весной 1976 года Министерство обороны США заключило контракты с компаниями Boeing, Emerson Electric, Martin Marietta, Northrop и Vought на подготовку проектов новой системы.

Конкурсный отбор прошли Boeing и Vought, поэтому в сентябре 1977 года им было поручено создать прототипы. Каждой из этих компаний было выделено по 855 тыс. долларов на осуществление опытно-конструкторских работ. Летом 1979 года к разработке присоединились Великобритания, Франция и ФРГ, а программу переименовали в MRLS. Прототипы были изготовлены на платформе Bradley, предоставленной компанией Food Machinery and Chemical Corporation. Их войсковые испытания проходили на Абердинском полигоне до весны 1980 года.

Интересные факты: аббревиатура MLRS расшифровывается как Multiple Launch Rocket System («Реактивная система залпового огня»). Изначально стоимость одной установки составляла около 2,3 млн долларов. К 2023 году эта сумма выросла до 4,7 млн долларов. Изготовлено более 1300 машин, при этом 287 из них были произведены европейскими странами. Также к марту 2024 года числилось 700 тыс. боеприпасов к ним, в том числе 70 тыс. управляемых реактивных снарядов GMLRS.

Победа в конкурсе досталась компании Ling-Temco-Vought, а в начале 1982 года она приступила к мелкосерийному производству данных комплексов. Первые машины начали поступать в войска в августе. Через год был развернут полноценный выпуск M270 MLRS. В 1996 году ракетостроительное подразделение компании было приобретено корпорацией Lockheed Martin. Ответственность за производство этих систем в Германии взяли на себя Krauss-Maffei Wegmann и Diehl Defence GmbH & Co. KG, а во Франции – конгломерат Aerospatiale-Matra.

Характеристики и преимущества M270 MLRS

Боевая машина состоит из двух основных блоков: гусеничного шасси M993 (модифицированной версии БМП М2 Bradley) и артиллерийской части. Ходовая часть выстроена из шести опорных и двух поддерживающих катков, передние колеса являются ведущими. Она обеспечивает проходимость, сравнимую с показателями танка M1, и позволяет эффективно действовать на пересеченной местности. Длина корпуса составляет 6,97 м, ширина – 2,97 м, а высота – 2,62 м. Масса машины с боекомплектом равна 24,56 тонны.

Под откидывающейся вперед бронированной трехместной кабиной располагается 8-цилиндровый дизельный двигатель Cummins VTA-903 мощностью 500 л. с. при 2600 об/мин. Он позволяет машине развивать скорость до 64 км/ч по шоссе и до 48 км/ч – по пересеченной местности. Два топливных бака общей емкостью 618 литров обеспечивают запас хода до 480 км. Применяется гидромеханическая трехскоростная трансмиссия от компании General Electric. Боевой расчет состоит из механика-водителя, оператора-наводчика и командира машины.

Интересные факты: M270 MLRS разрабатывалась с учетом необходимости перевозки военно-транспортной авиацией. Ее габариты адаптированы под грузовые отсеки самолетов С-141, С-5 и С-17. Кабина машины оснащена системой вентиляции, отопления и звукоизоляции. В ее окна вставлены пуленепробиваемые стекла. Их дополнительная защита обеспечивается с помощью металлических жалюзи с бронещитков. Также от пулевых попаданий и воздействия осколков снарядов дополнительно защищен пусковой заряжающий модуль.

Пусковая установка M269 смонтирована на неподвижном основании с поворотной рамой и гиростабилизированной вращающейся платформой. Данный модуль состоит из двух одноразовых контейнеров, каждый из которых несет по шесть зарядов. Благодаря такому методу герметизации эти боеприпасы могут храниться до 10 лет. На внутренней части направляющих расположены спиральные металлические полозки, придающие снарядам вращение с частотой около 10–12 об/с. Для перезарядки комплекса достаточно пяти минут, залп осуществляется за 48 секунд.

Комплекс эффективно уничтожает открытые и защищенные цели на площади до 25 км². Совместно с M270 MLRS работают две транспортно-заряжающие машины. Изначально применялись 10-тонные четырехосные грузовики М985, затем стали внедрять более современные пятиосные М-1075. Они могут доставлять на поле боя до восьми транспортно-пусковых контейнеров, масса каждого из которых составляет 2,27 тонны. Их погрузка и заряжание осуществляется с помощью поворотных кранов, грузоподъемность которых составляет 2,5 тонны.

Номенклатура боеприпасов M270 MLRS

Используется два основных типа боеприпасов: 227-мм MFOM (MLRS Family of Munitions) и 610-мм AFOM (ATACMS). Первые являются неуправляемыми и управляемыми реактивными снарядами с различной боевой нагрузкой. Речь идет о кассетных снарядах M26 (M26A1/A2) с дальностью полета 32–45 км, а также учебных M27 и M28. Высокоточные реактивные снаряды GMLRS – M30 (M30A1/A2) и M31 (M31A1/A2) с осколочно-фугасной боевой частью, способные поражать цели на расстоянии до 60 км.

Снаряды M26 несут по 644 осколочно-кумулятивных боевых элемента. Учебные версии полностью повторяют их конструкцию, но имеют сокращенную дальность применения – не более 9 км. Также используется немецкий реактивный снаряд AT-2, укомплектованный противотанковыми минами для осуществления дистанционного минирования. В 2022 году было анонсировано производство новых боеприпасов GMRLS-ER с эффективной дальностью до 150 км.

Кроме того, применяются различные версии ракет ATACMS. MGM-140A с инерциальной системой наведения и кассетной боеголовкой, способной доставить 950 осколочно-фугасных элементов на расстояние до 130 км. MGM-140B, корректируемая с помощью инерциальной системы и спутниковой навигации. Она имеет меньше поражающих элементов (275), но отличается увеличенной дистанцией боя (165 км). Также используется MGM-168 с 227-килограммовой унитарной осколочно-фугасной боевой частью и дистанцией стрельбы до 270 км.

Применяются тактические ракеты MGM-164A/B c боеголовками, несущими 13 и шесть самоприцеливающихся боевых элементов BAT, способных поражать цели на расстоянии 140 и 220 км соответственно. В 2016 году был анонсирован проект LPRF (Long Range Precision Fires), он предусматривает разработку перспективных боеприпасов с дальностью боевого применения до 499 км. Над ним совместно работают компании Raytheon и Lockheed Martin.

Основные модификации M270 MLRS

Базовой версией комплекса является M270A, мелкосерийное производство которой началось в 1982 году. Первой ее модификацией стала M270 IPDS, адаптированная под использование ракет ATACMS и получившая улучшенное бортовое оборудование. В 2002 году появилась M270A1 с новой СУО и механической системой запуска. Она стала намного мобильнее за счет ускорения процессов наведения (на 85%) и перезарядки (на 40%). Для британской армии были разработаны собственные версии M270B1 и M270B2 с дополнительным бронированием.

Для членов НАТО и других союзников США создали экспортный вариант M270C1 с унифицированной СУО. В 2012 году началась модернизация американских установок до версии M270D1, отличающейся наличием новой компьютерной системы, блока управления пуском, антенны GPS и другого оборудования. ФРГ, Италия и Франция провели собственную модернизацию системы, создав MARSS2/LRU с новой СУО и номенклатурой боеприпасов. Самой современной модификацией является M270A2 с СУО от HIMARS, новой силовой установкой и улучшенной броней.

Распространение в мире и современное использование M270 MLRS

Вооруженные силы США обладают 226 установками и запланирована поставка еще 160. Королевской армии Бахрейна было поставлено девять комплексов. Великобритания имеет 29 установок и планирует расширить свой парк до 85 штук к 2030 году, а девять машин модернизировать до версии M270A2. ФРГ использует 40 комплексов, а 114 находятся на хранении. Безопасность Греции обеспечивают 36 машин. Египту было поставлено 26 единиц.

Интересные факты: эта система была задействована в съемках японских фильмов Shin Ultraman и National Self-Defense Force 1549. Она представлена в компьютерных играх Act of War, Command & Conquer Tiberian Dawn, Sid Meier’s Civilization V, Rust, Wargame: Red Dragon и многих других. Фигурирует в манге Mobile Suit Gundam, Gambling Horse – Liar Hunter Baku и Japan Summon. Китайские компании Trumpeter и Dragon выпускают сборные модели данной РСЗО в масштабе 1/35.

Силы самообороны Японии получили 39 M270, Израиль – 30 единиц, а Италия – 21 штуку. Южная Корея обладает 58 установками различных модификаций. Турция приобрела 12 комплексов. Франция располагает 13 экземплярами, а Финляндия – 41 комплексом. После начала СВО Великобритания, Норвегия, Франция, Италия и Германия предоставили Украине более 14 установок и боеприпасы к ним, а США поставили ракеты ATACMS. Бывшими операторами этой системы являются Дания, Нидерланды и Норвегия.

Боевое применение M270 MLRS

M270 MRLS впервые была использована в бою в 1990 году международной коалицией во время первой войны в Персидском заливе. Их активно применяли во время операции «Буря в пустые». По разным данным, в ней участвовало 190–230 комплексов США и британских 16 машин. Они выпустили около 10 тыс. неуправляемых реактивных снарядов по иракским системам ПВО и артиллерийским установкам, скоплениям бронетехники и местам базирования вертолетов. Также сообщалось об успешном применении 32 ракет ATACMS.

Комплексы эффективно взаимодействовали с танками M1 Abrams, БМП Bradley и тактической авиацией. Последняя использовалась для наведения установок на цель и корректировки огня. С 2003 по 2011 год данные системы применялись для подавления иракских партизанов, сил самообороны и военной инфраструктуры. Установки M270 MLRS массово применялись Израилем во время Второй ливанской войны в 2006 году. С их помощью наносились удары по районам сосредоточения ливанских войск и членов группировки «Хезболла».

В 2007 году Великобритания развернула несколько установок M270 MLRS в Афганистане. Военнослужащие тестировали управляемые реактивные снаряды M30 GUMLRS в боевых условиях. Было испытано около 140 таких боеприпасов, которые продемонстрировали высокую точность при внушительной разрушительной мощи.

С середины 2022 года установки применяются ВСУ в рамках конфликта на Украине. Они регулярно уничтожаются российскими войсками. Так, в августе 2024 года с помощью комплекса «Искандер» была ликвидирована одна установка около населенного пункта Бездрик в Сумской области. В сентябре Минобороны РФ отчиталась о поражении еще одной машины возле села Малая Сейдеминуха в Херсонской области.

Вывод

Конструкция M270 MLRS оказалась удачной, и она сохраняет высокий боевой потенциал даже несмотря на 40-летний период эксплуатации. Это связано с постоянной модернизацией ключевых элементов системы и наличием унифицированных боеприпасов. Комплекс достаточно надежен и мобилен, Выпуск комплексов продолжается, поэтому они будут использоваться США и их союзниками на протяжении многих лет.