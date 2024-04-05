  • Новость часаУкраинские боевые дроны атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ветеран СВО спас жизнь губернатору Чибису
    Белоруссия начала процесс приостановки ДОВСЕ
    Глава ОКР назвал «командой иноагентов» решивших поехать на ОИ теннисистов
    Стало известно о проблемах с алкоголем у Юлии Навальной
    Врачи рассказали о состоянии губернатора Чибиса после нападения
    Российские войска освободили село Водяное в ДНР
    Чибис поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание напавшего
    Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в «Крокусе»
    Фон дер Ляйен похвалила Ереван за «борьбу с обходом санкций против России»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    9 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    11 комментариев
    5 апреля 2024, 12:40 • Справки

    Крылатая ракета «Томагавк»: грозный «топор войны»

    Крылатая ракета «Томагавк»: грозный «топор войны»
    @ Global Look Press

    Крылатая ракета «Томагавк» была названа в честь боевого топора, которым в свое время пользовались североамериканские индейцы. Она была разработана военными инженерами США для уничтожения наземных и надводных целей, а ее отличительной особенностью является полет на минимальной высоте с огибанием рельефа местности. Эта ракета стала частью вооружения американской армии в 1983 году и с тех пор является неотъемлемой частью многих кораблей и подлодок.

    Рождение «Томагавка»

    После окончания Второй мировой войны США активно взялись за разработку новейшего оружия, которое позволяло бы поражать различные цели на дальних расстояниях. В 1971 году по инициативе командования Военно-морских сил США рассматривалась возможность создания двух вариантов крылатых ракет – тяжелой с дальностью 5500 км и легкой, предназначенной для пуска с подводных судов и преодолевающей до 2500 км.

    Спустя год специалисты остановили свой выбор на более легкой крылатой ракете, рассчитанной на запуск с торпедных аппаратов калибра 533 мм. В том же 1972 году были подписаны контракты на ее разработку. Офицеры американского флота, курировавшие проект, дали новому оружию название «Томагавк». В 1974 году из нескольких проектов были отобраны к дальнейшим разработкам и конкурсу только два – от компаний «General Dynamics» и «Ling-Temco-Vought».

    Конструкция BGM-109, представленная специалистами «General Dynamics», оказалась более безопасной и успешно выдержала испытания, в то время как ее соперница BGM-110 при тестировании продемонстрировала ряд неисправностей. В результате победителем конкурса стала модель BGM-109. Вскоре командование Военно-морского флота США решило, что ракета должна размещаться не только на подводных, но и надводных кораблях.


    Также была сконструирована сухопутная версия «Томагавка», одобренная в 1976 году. Специалисты трудились и над созданием ракет воздушного базирования, но эти разработки прекратились в 1984-м. Тем временем морской вариант продолжал дорабатываться. В марте 1980 года «Томагавк» впервые взлетел с борта надводного корабля-эсминца. В июне того же года он стартовал с подводного судна, став первой в мире крылатой ракетой стратегического назначения, выпущенной с борта подлодки.

    В ходе испытаний, продолжавшихся до 1982 года, ракета превзошла предъявленные к ней требования, в частности, по минимальной высоте полета и точности системы наведения. В 1983 году ракетная новинка поступила на вооружение. Впоследствии было разработано много модифицированных вариантов, которые отличаются дальностью полета, системами наведения, видами боеголовок и прочими усовершенствованными характеристиками. В 2011 году было проведено пятисотое испытание «топора войны».

    Видящая, но невидимая ракета

    Ракета «Томагавк» – это универсальное функциональное оружие, служащее для выполнения широкого спектра военных задач. Она способна нести на борту разные боезаряды – в том числе кассетные, множественные элементы которых предназначены для уничтожения рассредоточенных целей. Также ее можно оснащать чувствительным разведывательным оборудованием, тогда она выполняет функцию беспилотника-разведчика, осуществляя видео- и фотосъемку. Ракета может доставлять на передовую грузы (снаряжение, боеприпасы) с применением парашюта.

    Длина ракеты составляет 5,56 м, а со стартовым ускорителем – 6,25 м. Диаметр – до 53,1 см, размах крыла – 2,62 м. В зависимости от модификации и применяемой боеголовки масса ракеты может варьироваться от 1200 до 1590 кг, запас топлива – до 465 кг. Возможно применение осколочно-фугасных (340 кг), полубронебойных (450 кг), проникающих, кассетных и даже ядерных зарядов. Последние могут обладать мощностью 5 и 150 килотонн в тротиловом эквиваленте.

    Крылатая ракета изготовлена по специальной самолетной схеме и представлена цилиндрическим корпусом с обтекаемым головным элементом. Ракета имеет утапливаемое в металлический корпус крыло в своей средней части и хвостовой стабилизатор крестообразного типа. Специальное покрытие корпуса, крыльев и хвостовика существенно уменьшает радиолокационную заметность оружия для средств ПВО противника.

    Благодаря рельефометрической системе коррекции траектории по цифровым трехмерным картам TERCOM, ракета находит цель, ориентируясь на местности. Это эффективно в условиях кряжей, холмов и гор, где есть много ориентиров. Однако «Томагавки» теряются в условиях однообразия равнинных и арктических пространств, а также береговых зон с пологими берегами.

    Так, по заявлению одного из видных служащих Пентагона, некоторые территории бывшего Советского Союза «плоские, как бильярдный стол», поэтому применение «Томагавков» здесь бессмысленно.

    Ракета, преодолевающая до 2500 км, отличается от аналогов тем, что способна огибать крыши домов, верхушки деревьев и другие особенности рельефа местности, независимо от их сложности, пролетая над поверхностью земли на низкой высоте 15–60 м, а в случае слишком холмистого ландшафта – 150 м. Ракета движется по зигзагообразной траектории. Но, имея дозвуковую скорость до 880 км/ч, она не может быстро и эффективно маневрировать в режиме максимальных перегрузок, поэтому иногда становится уязвимой для современного вооружения ПВО и ПРО.

    Однако на момент своего появления эта ракета вызывала шок у зенитчиков. По мнению специалистов, инженеров и разработчиков в сфере радиоэлектронной борьбы, она и сегодня продолжает представлять одну из самых сложных целей для ПВО из-за минимальной высоты полета ниже радиолокационного горизонта – это делает ее невидимой для большинства средств противовоздушной и противоракетной обороны. Все это позволяет ракете успешно обходить районы дислокации ПВО и ПРО противника и достигать цели.

    Эффективность применения этой ракеты объясняется следующими факторами:

    Минимальная высота полета над землей, делающая ее невидимой на большинстве радаров;

    Высокая точность поражения стационарных объектов (круговое вероятное отклонение от цели у первых модификаций составляло 80 м, у «Томагавков» нового тысячелетия точность повысилась до 5–10 м);

    Отсутствие ограничений на использование, прописанных в договорах о стратегическом вооружении;

    Низкая стоимость обслуживания и поддержания оружия в боевом состоянии;

    Легкое применение на неспециализированных надводных и подводных судах;

    Приемлемая стоимость, позволяющая иметь в арсенале достаточное количество ракет (в 2017 году стоимость ракеты составляла 1,87 млн долларов).

    Носителями этих крылатых ракет являются американские и британские суда – атомные крейсеры, подводные атомоходы, эскадренные миноносцы, а также сухопутные мобильные пусковые установки. В качестве носителей должны были выступить стратегические самолеты-бомбардировщики, но этого не произошло в результате прекращения разработки ракет, предназначенных для воздушного базирования.

    Боевое применение «Томагавка»

    С момента поступления на вооружение в 1983 году крылатая ракета активно применяется американской армией в ходе проведения военных операций в различных странах. В 2011 году был совершен юбилейный 2000-й запуск боеголовки, состоявшийся в Ливии. К этому времени «Томагавк» уже уверенно зарекомендовал себя на военной арене, став одним из самых известных видов американского оружия.

    Особенно активно эта ракета применялась в период боевых действий в Персидском заливе в 1991 году. Согласно специальному Сводному отчету американских ВВС в войне в Персидском заливе, армией было выпущено 297 ракет. Из них 282 единицы оружия поразили необходимые цели. Остальные не достигли поставленных задач не потому, что были сбиты, а потому что оказались неисправными: шесть ракет отказали после запуска, а девять единиц даже не смогли стартовать с борта надводных судов.

    Спустя два месяца ведения боевых действий в Персидском заливе 80% американских ударов крылатыми ракетами по различным целям были нанесены именно «Томагавками». Тогда же выявились некоторые недостатки этого вооружения, среди которых особенно явным было продолжительное время подготовки полетных заданий из-за оснащения ракет оптико-электронной и рельефометрической системами коррекции маршрута по цифровым трехмерным картам местности.

    Другими военными операциями, в которых крылатые ракеты «Томагавк» эффективно показали себя, были:

    «Решительная сила» в период войны в Боснии и Герцеговине (1995);

    «Удар в пустыне» в Ираке (1996);

    «Лиса пустыни» в Ираке (1998);

    «Бесконечный охват» по объектам международной террористической организации «Аль-Каида*» в Афганистане и Судане (1998);

    «Союзная сила» в Югославии (1999);

    Война в Ираке (2003);

    Интервенция в Ливии (2011);

    Война в Сирии (2017 и 2018).

    Стоимость и экспорт

    В 1970-х годах в период разработки, создания и испытаний стоимость ракеты «Томагавк» колебалась от 443 тыс. до 689 тыс. долларов. В 2017 году производители установили цену одной единицы оружия в размере 1,87 млн долларов. Основными государствами, использующими данный тип современного вооружения, являются Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Долгое время только они применяли этот грозный «топор войны».

    Несмотря на то что в нулевых годах Испания и Нидерланды были готовы вкладывать средства в покупку этих крылатых ракет, позже обе страны отказались от их приобретения. Зато известно, что Япония к 2026 году планирует пополнить свои арсеналы «Томагавками». Ее военное руководство запросило 400 ракет, тактические системы управления Tomahawk, комплекты запасных частей и инструментов, техническую поддержку, обучение специалистов и др.

    Ракеты, вставшие на вооружение американской армии более 40 лет назад, по-прежнему являются серьезным аргументом в любом вооруженном конфликте. Со времени своего появления они прошли долгий модификационный путь. Сохранив свою неуязвимость перед многими средствами ПВО и ПРО, они получили разнообразие боевых зарядов, новые системы управления и как следствие – большую точность попадания в цель. Сегодня «Томагавк» является одной из самых известных ракет США.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Норвегия допустила отправку своих войск на Украину
    Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону
    Поражение Abrams с динамической защитой попало на видео
    Вынесен приговор «трогавшей» грудь монумента «Родина-мать» россиянке
    Российские военные за неделю уничтожили три штурмовика и три истребителя ВСУ
    NYT: НАТО откажет Украине в членстве на июльском саммите
    Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы

    Что несет России отсутствие безработицы

    В России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она нам тоже не грозит, заявил Владимир Путин. Однако исторически минимальный уровень безработицы имеет свои плюсы и минусы как для работников, так и для самих компаний. Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеран СВО спас жизнь губернатору Чибису

    На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено покушение в Апатитах. Нападавшим оказался местный житель, который находился под воздействием сильнодействующих обезболивающих препаратов. На допросе задержанный заявил, что на преступление его толкнула неприязнь к главе региона. Преступника обезвредил росгвардеец, недавно вернувшийся из зоны СВО. Эксперты отмечают, что произошедшее должно стать поводом к ужесточению охраны представителей власти, а ветеран спецоперации проявил себя героически. Подробности

    Перейти в раздел

    За что генералам дают звание Героя на СВО

    Министр обороны Сергей Шойгу регулярно вручает отличившимся в ходе СВО солдатам и офицерам медаль «Золотая Звезда» как знак их награждения званием Героя России. Однако среди награжденных высшей наградой России крайне редко встречаются представители генералитета. За что звания Героя удостоился генерал-полковник Андрей Мордвичев и в чем особенность высшего полководческого военного подвига? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша выкидывает Украину с европейского рынка

    Ключевые для киевского режима переговоры о поставках украинского зерна через польскую границу, похоже, закончились крахом. Об этом свидетельствует не только возобновление протестов польских фермеров. Кто именно в польском правительстве стал инициатором этих протестов и почему перед нами признак краха всех перспектив экономической интеграции Украины и Евросоюза? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В НАТО введут налог на Украину

      Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............