Олимпийский огонь передан организаторам зимних Игр-2026 в Италию

Олимпийский огонь из Греции передан организаторам зимних Игр-2026 в Италию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Олимпийский огонь XXV зимних Игр 2026 года в Италии передали их организаторам соревнований на церемонии, которая состоялась на афинском стадионе «Панатинаикос», передает ТАСС.

Вход на трибуны стадиона, рассчитанного на 45 тыс. зрителей, был свободным. Но сильный дождь помешал прийти всем желающим, особенно большому количеству школьников со всей столичной области Аттика.

На стадионе завершилась эстафета олимпийского огня, стартовавшая 26 ноября в Древней Олимпии – родине Олимпийских игр. Тогда верховная жрица, роль которой исполнила актриса Мэри Мина, передала огонь первому факелоносцу — бронзовому призеру Олимпиады-2024 по академической гребле Петросу Гайдатзису. Эстафета длилась 9 дней, преодолев 2 200 км через 23 префектуры и 7 регионов Греции.

Последний олимпийский алтарь на стадионе «Панатинаикос» зажгла представительница женской сборной Греции по водному поло Елена Ксенаки в знак завоевания золотой медали на чемпионате мира по водным видам спорта этим летом.

В конце церемонии в присутствии главы Национального олимпийского комитета Греции Исидороса Кувелоса и президента оргкомитета Игр-2026 Джованни Малаго огонь был передан организаторам соревнований в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Итальянская часть эстафеты начнется в Риме ровно за два месяца до церемонии открытия Игр – 6 декабря. Она охватит всю страну, включая острова Сардиния и Сицилия, а также Кортина-д’Ампеццо. Эстафета завершится 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля, российские спортсмены допущены к участию в ней в нейтральном статусе, без права выступать в командных дисциплинах. На данный момент на Игры квалифицировались фигуристы Аделия Петросян, Петр Гуменник и ски-альпинист Никита Филиппов.

Стоит отметить, что число билетов в продаже на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии ограничено из-за низкой пропускной способности транспортной системы.



