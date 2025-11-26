Олимпийский огонь передали первому факелоносцу

Tекст: Ольга Иванова

Олимпийский огонь, зажженный для зимних Игр-2026 в Италии, был передан первому факелоносцу на торжественной церемонии в Археологическом музее Древней Олимпии, передает ТАСС.

В церемонии приняли участие президент Греции Константинос Тасулас, глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, президент оргкомитета Игр 2026 года Джованни Малаго и другие официальные лица.

Из-за плохой погоды мероприятие пришлось перенести с античного стадиона в здание музея, где для зажжения факела был использован огонь, полученный от солнечных лучей двумя днями ранее на репетиции.

Первым факелоносцем стал бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года по академической гребле Петрос Гайдатзис. Верховная жрица, роль которой исполнила актриса Мэри Мина, передала ему огонь, ознаменовав старт 9-дневной эстафеты по территории Греции. Факел пронесут через 450 человек, маршрут охватит города Пиргос, Калаврита, Салоники, Афины и другие значимые исторические и туристические центры страны.

Особое внимание уделяется символическим местам – так, в Калаврите ежегодно вспоминают трагические события Второй мировой войны, а в Каламбаке, у подножия монастырей Метеоры – памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, огонь подчеркнет связь спорта, истории и культуры. Эстафета завершится 4 декабря на афинском стадионе «Панатинаикос», где огонь передадут организаторам Игр в Италии.

Итальянский этап эстафеты стартует в Риме 6 декабря и завершится 6 февраля открытием Олимпиады на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Огонь побывает на всей территории Италии, в том числе на островах Сардиния и Сицилия, и доберется до Кортина-д’Ампеццо, где тоже пройдут некоторые соревнования.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля, российские спортсмены допущены к участию в ней в нейтральном статусе, без права выступать в командных дисциплинах. На данный момент на Игры квалифицировались фигуристы Аделия Петросян, Петр Гуменник и ски-альпинист Никита Филиппов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Археологическом музее Древней Олимпии стартовала церемония зажжения олимпийского огня для Игр 2026 года.

В предыдущий раз Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже зажгли в Греции 16 апреля 2024 года.

Между тем президент МОК Кирсти Ковентри допустила возможность участия россиян в Олимпиаде-2026.