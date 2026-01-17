  • Новость часаВ Иране арестовали 50 организаторов беспорядков
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    17 января 2026, 21:48 • Новости дня

    Кабмин Германии начал согласование ответа на пошлины США

    Правительство Германии начало готовить ответ на пошлины США из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Берлин начал консультации с европейскими странами по выработке совместного ответа на решение Вашингтона ввести дополнительные торговые пошлины из-за ситуации вокруг Гренландии, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Правительство Германии приняло к сведению заявление президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин в отношении европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии, передает ТАСС.

    По словам официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса, власти ФРГ находятся в плотном контакте с европейскими партнерами и планируют совместно выработать ответные меры.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Европе не провоцировать «папочку» из-за Гренландии.

    17 января 2026, 12:01 • Новости дня
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    @ Olaf Kruger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Жители Гренландии все чаще выступают с резкой критикой датского управления островом, заявляя о десятилетиях системных злоупотреблений, принудительной стерилизации и социального неблагополучия.

    Как пишет New York Post, 27-летняя Амарок Петерсен – узнала, что не сможет иметь детей, лишь во взрослом возрасте. Врачи обнаружили в ее организме внутриматочную спираль, о наличии которой она не знала. Как выяснилось, датские медики установили ее, когда девочке было 13 лет, в рамках программы контроля численности коренного населения. По словам Петерсен, решение о ее репродуктивном будущем было принято без ее согласия.

    «Я никогда не буду иметь детей. Этот выбор у меня отняли», – рассказала она изданию.

    Несмотря на то что власти Дании в прошлом году принесли официальные извинения за многолетнюю практику принудительной стерилизации женщин и девочек из числа коренных народов, последствия этой политики, по словам гренландцев, ощущаются до сих пор. В декабре Копенгаген объявил о компенсациях жертвам программы – около 46 тысяч долларов на человека, однако многие считают эти выплаты унизительными.

    Исторические обиды накладываются на нынешнюю геополитическую напряженность вокруг острова. На этой неделе Дания принимала европейские войска на военных учениях в Гренландии, заявляя о необходимости защиты территории от внешних угроз, прежде всего со стороны США. Однако, как отмечают опрошенные, главным источником угрозы они считают саму Данию.

    «Они не видят в нас людей. Они забрали нашу землю, наших детей, наши жизни – и ждут благодарности», – заявила Петерсен.

    По словам местных жителей, вмешательство Дании в жизнь гренландцев не ограничивалось медицинскими экспериментами. В середине XX века действовала программа так называемого «эксперимента с маленькими датчанами», в рамках которой детей насильно вывозили в Данию для усыновления или содержания в интернатах с целью ассимиляции. Многие семьи были разлучены навсегда.

    На фоне возобновившегося интереса США к острову, включая заявления Дональда Трампа о возможности его покупки, власти Дании настаивают, что «Гренландия не продается». Однако сами гренландцы утверждают, что этот лозунг не отражает реального положения дел, поскольку ключевые решения по-прежнему принимаются в Копенгагене.

    По словам жителей, отсутствие политической автономии сопровождается тяжелой социально-экономической ситуацией. Многие живут в ветхом государственном жилье с плесенью и плохой теплоизоляцией, а высокие цены и низкие доходы не оставляют шансов на улучшение качества жизни. Особенно остро проблема проявляется в рыболовстве – главной отрасли экономики острова. Местные рыбаки утверждают, что выполняют тяжелую и опасную работу, тогда как основная прибыль уходит датским компаниям и зарубежным переработчикам.

    Социальные последствия, по словам гренландцев, выражаются в высоком уровне алкоголизма, наркозависимости и насилия. Остров также имеет один из самых высоких показателей самоубийств в мире.

    Несмотря на это, жители подчеркивают, что не рассматривают США как альтернативного «владельца» острова. Их главная цель – независимость и право самостоятельно решать свою судьбу.

    «Речь не о выборе между Данией и США. Речь о том, чтобы нас наконец начали слушать и воспринимать как людей», – подчеркнула Петерсен.

    По мнению многих гренландцев, нынешняя система управления островом себя исчерпала, а обсуждение его будущего без участия самих жителей лишь усугубляет накопившееся недоверие и травмы.

    Ранее президент США Дональд Трамп посчитал, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

    А замглавы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

    А посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    17 января 2026, 13:54 • Новости дня
    Италия арестовала судно с российскими металлами

    Италия арестовала судно с российскими металлами в порту Бриндизи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В порту Бриндизи в Италии был арестован сухогруз с грузом металлического сырья, прибывший из российских территориальных вод, из-за подозрений в нарушении санкций.

    Итальянская Финансовая гвардия арестовала в порту Бриндизи судно под флагом небольшого океанического острова, прибывшее из российских территориальных вод с грузом в 33 тыс. тонн черных металлов, передает РИА «Новости». Как уточнили в ведомстве, судно было задержано на основании регламента ЕС №833/2014, запрещающего экспорт и импорт определённых товаров и последующие пакеты санкций, принятые в связи с конфликтом на Украине.

    Впоследствии выяснилось, что автоматизированные таможенные системы выбрали его декларацию для проверки из-за происхождения груза.

    В ходе совместных проверок были обнаружены подделки и искажения в судовой документации, в том числе касающиеся остановок и операций по погрузке. Анализ документов и данных электронной навигационной системы подтвердил, что судно находилось в порту Новороссийска с 13 по 16 ноября и осуществляло запрещённые санкциями ЕС операции.

    Кроме того, было установлено, что Автоматическая идентификационная система судна была отключена при приближении к Новороссийску, что, по мнению правоохранителей, делалось для сокрытия маршрута и уклонения от контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее предприниматели Италии заявили, что страна может потерять примерно 140 млн евро в год из-за запрета на поставку сантехники в Россию.

    В отношении России сейчас действует почти 31 тыс. ограничений, а Евросоюз уже одобрил 19 пакетов санкций. Сейчас Италия занимает десятое место в рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД по итогам декабря.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    17 января 2026, 10:30 • Новости дня
    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за пять лет объемов

    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за последние пять лет 30 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем экспорта российских лекарств в страны Евросоюза за январь-ноябрь 2025 года превысил тридцать миллионов евро, обновив максимум с 2020 года.

    Отгрузки российских лекарств в страны Евросоюза за 11 месяцев 2025 года выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата. Общий объем поставок составил более 30миллионов евро, что стало рекордом с 2020 года.

    Крупнейшими покупателями российской фармпродукции стали Словения, на долю которой пришлось 67% экспорта, и Венгрия с 29%. Наиболее заметный рост импорта зафиксировали Швеция – в четыре раза, до 403,7 тыс. евро, Словения – в два раза, до 20,04 млн евро, и Венгрия – также в два раза, до 8,6 млн евро.

    В то же время Германия сократила покупки российских лекарств в два раза, до 553,9 тыс. евро, а Испания – почти в четыре раза, до 99,4 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рекордно увеличил закупки российских медикаментов за три квартала 2025 года.

    Кроме того, Россия заняла третье место по стоимости импорта газа в Евросоюз. А ранее Брюссель и Париж выступили против ограничения импорта урана из России, несмотря на обсуждение новых санкций против Москвы внутри Евросоюза..

    17 января 2026, 01:40 • Новости дня
    Министр обороны Венесуэлы назвал новое число погибших при операции США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что при операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес погибли более 80 человек и более 110 пострадали.

    Министр обороны Лопес сообщил в пятницу, что 47 военнослужащих Боливарианских национальных вооруженных сил, среди которых девять женщин, погибли 3 января в результате атаки США на Венесуэлу, пишет газета Primicia.

    «В  разгар этой агрессии погибли мирные жители, наши братья и сёстры. Как вы знаете, 32 товарища с Кубы, которые были с нами, оказались среди 83 погибших человек, ещё более чем 112 человек получили ранения и мы им помогли», – заявил Лопес на церемонии вручения медалей военнослужащим и гражданским лицам, которые участвовали в защите страны 3 января.

    Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская газета WP сообщала, что в ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек. МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну. Также сообщалось, что при атаке США в Венесуэле погибли 32 кубинца, выполнявшие там боевые задачи.

    17 января 2026, 19:32 • Новости дня
    Опубликован разговор Трампа и Макрона о согласии Зеленского на прекращение огня

    Франция опубликовала разговор Макрона и Трампа о согласии Зеленского на перемирие

    Видео с обсуждением 30-дневного перемирия между Киевом и Москвой с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона появилось в открытом доступе. Беседа состоялась в мае 2025 года в Киеве.

    Запись разговора между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами была опубликована в сети, передает  RT.

    На видеозаписи зафиксирована беседа, которая состоялась в Киеве в мае 2025 года. В ней участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Британии Кир Стармер.

    Макрон сообщил Трампу, что Киев согласен на 30-дневное прекращение огня, подчеркнув, что это решение поддерживают европейские лидеры. Однако Трамп не дал конкретного ответа на просьбу Зеленского усилить давление на Россию, ограничившись заявлением о наличии у него «хороших контактов с Москвой». По итогам встречи Макрон отметил: «Либо Россия настроена серьезно и хочет мира, либо она несерьезна и нам нужно вводить больше санкций».

    Издание «Страна» обращает внимание, что опубликованная запись демонстрирует, как проходят переговоры Зеленского и европейских политиков с Трампом, и насколько их содержание отличается от заявлений после встречи.

    Франция уже не в первый раз публикует детали закрытых переговоров между лидерами различных стран.

    Ранее французские СМИ опубликовали разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

    Владимир Путин заявил, что при беседах с французским президентом всегда предполагает возможность прослушки третьими лицами.

    Дипломат Константин Долгов отметил, что Дональд Трамп может признать препятствием для урегулирования на Украине не только Киев, но и «коалицию желающих».

    17 января 2026, 05:50 • Новости дня
    FT узнала о планах Трампа заменить Советом мира ООН
    FT узнала о планах Трампа заменить Советом мира ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам источников FT, официальные лица США выдвинули идею расширить Совет мира в Газе, возглавляемый американским президентом Дональдом Трампом, и включить в него другие горячие точки, такие как Украина и Венесуэла.

    «Один из источников, знакомый с этой идеей, сказал, что, по его мнению, администрация Трампа рассматривает Совет мира «как потенциальную замену ООН... своего рода параллельный неофициальный орган для урегулирования других конфликтов за пределами сектора Газа», – пишет Financial Times (FT).

    В пятницу представитель США заявил, что работа Совета мира была сосредоточена на конфликте между Израилем и сектором Газа и на тот момент не выходила за эти рамки.

    Многие детали работы Совета остаются неясными, в том числе его точный состав, а также юридические полномочия, с которыми он будет действовать за пределами Ближнего Востока.

    В ноябре резолюция Совета Безопасности ООН официально уполномочила его контролировать послевоенное восстановление Газы.

    Впервые об идее расширения полномочий совета директоров сообщило издание Haaretz. На этой неделе официальные лица США заявили, что в среду были разосланы приглашения потенциальным членам Совета, но не уточнили, кому именно.

    «Весь мир хочет стать частью исторического начинания президента Трампа по установлению мира на Ближнем Востоке. Любые заявления о членстве в Совете мира будут исходить непосредственно от президента», – сказали в Белом доме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе США сообщили о формировании  палестинского комитета для управления Газой. Американский президент в соцсети Truth Social объявил 16 января о сформированном Совете мира в Газе. Белый дом представил состав Совета мира в Газе и обязанности его членов.

    17 января 2026, 00:10 • Новости дня
    Посол Барбин заявил о способности России отвадить НАТО от провокаций на Балтике

    Посол Барбин: Россия сможет разубедить НАТО устраивать провокации на Балтике

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия имеет широкий набор мер для предотвращения провокаций НАТО и ограничения свободы судоходства на Балтике, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

    «У России есть обширный набор самых различных мер доходчиво убедить страны НАТО воздержаться от провокационных действий на Балтике», – заявил посол ТАСС.

    Барбин отметил, что в арсенале России не только дипломатические протесты, так как российская сторона уже была вынуждена продемонстрировать другие способы реагирования на попытки остановки и захвата судов.

    Дипломат заверил, что любые попытки НАТО ограничить свободу судоходства для судов с российскими грузами или под российским флагом будут встречены самым решительным противодействием.

    «Россия не допустит регулирования вопросов судоходства в Балтийском море по лекалам НАТО и Европейского союза», – подчеркнул он.

    Посол напомнил о необходимости соблюдения международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол России в Дании в августе 2025 года назвал беспочвенными слухи о «нападении» на Балтию. Дания нарастила военный контингент на балтийском острове Борнхольм. Дания стала председателем Евросоюза, и ее действия указывают на то, что противостояние с Россией будет для страны приоритетом, отмечала газета ВЗГЛЯД.

    17 января 2026, 05:05 • Новости дня
    Экс-генсек НАТО заявил о важности диалога с Россией, как с соседом
    Экс-генсек НАТО заявил о важности диалога с Россией, как с соседом
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший генсек НАТО в 2014-2024 годах Йенс Столтенберг заявил о важности общения с Россией не только по вопросу мирного урегулирования на Украине, но и для возведения новой архитектуры безопасности, заявил он в интервью Der Spiegel.

    «Нам нужно обсудить с Россией прекращение боевых действий на Украине, как это делаем мы, Соединенные Штаты и другие страны, <…> нам нужно поговорить, как с соседом», – приводит ТАСС слова Столтенберга в интервью журналу Der Spiegel.

    Он заметил, что когда-нибудь с Россией придётся обсуждать новую архитектуру безопасности и контроля над вооружениями.

    «Даже во время холодной войны нам удавалось ограничивать ядерное оружие, но эта архитектура перестала существовать», – сказал экс-глава НАТО.

    Ранее в этом интервью Столтенберг усомнился в долгом членстве США в альянсе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия всегда заявляла о готовности к переговорам с Киевом, тогда как на украинской стороне вводили законы, запрещавшие общение с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета проблем европейской безопасности.

    Президент России Владимир Путин призвал вернуться к обсуждению инициатив Москвы по формированию новой и справедливой системы безопасности.

    17 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Белый дом представил состав Совета мира в Газе

    Tекст: Катерина Туманова

    После объявления американским президентом Дональдом Трампом о том, что Совет мира в Газе сформирован, Белый дом представил его состав и основных лиц, которые будут отвечать за восстановление анклава.

    «Комиссию возглавит доктор Али Шаат, широко уважаемый лидер-технократ, который будет следить за восстановлением основных государственных служб, гражданских институтов и за стабилизацией повседневной жизни в Газе, одновременно закладывая основу для долгосрочного, самоподдерживающегося управления», – сказано в заявлении Белого дома.

    В нём уточняется, что Шаат имеет опыт работы в сфере государственного управления, экономического развития и международного взаимодействия, пользуется уважением за прагматичное, технократическое руководство и понимание институциональных реалий Газы.

    Совет мира будет играть важную роль в выполнении всех 20 пунктов президентского плана, обеспечивая стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и обеспечение подотчетности по мере перехода Газы от конфликта к миру и развитию, говорится в документе.

    Для реализации концепции Совета мира под председательством президента США  Дональда Трампа  сформирован Исполнительный совет, в состав которого вошли лидеры, имеющие опыт работы в области дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии.

    Назначены следующие члены: госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, миллиардер Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.

    Напомним, в ноябре 2025 года Совбез ООН принял резолюцию США о создании временного органа управления и международных сил в Газе. При этом план Вашингтона по урегулированию ситуации в Газе из 20 пунктов исключает прямое или косвенное участие движения ХАМАС в будущей системе управления анклавом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе США сообщили о формировании  палестинского комитета для управления Газой. Американский президент в соцсети Truth Social объявил 16 января о сформированном Совете мира в Газе.

    17 января 2026, 01:11 • Новости дня
    Экс-генсек НАТО Столтенберг усомнился в долгом членстве США в альянсе

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший генеральный секретарь НАТО в 2014-2024 годах Йенс Столтенберг не готов гарантировать того, что США надолго останутся в составе альянса, при этом он смог определённо призвать европейцев прислушаться к угрозам Белого дома о захвате Гренландии.

    «Я не могу обещать, что США останутся в НАТО», – заявил Столтенберг в интервью Der Spiegel.

    По его словам, всё меняется и позиция США по данному вопросу тоже может смениться. При этом НАТО следует сохранить состав альянса «вне зависимости от того, останутся ли США активным союзником в НАТО».

    Экс-генсек предупредил, что не стоит недооценивать угрозы Вашингтона в сторону Гренландии.

    «Если Соединенные Штаты заявляют, что хотят взять под контроль Гренландию, то мы должны всерьез к этому отнестись», – цитирует его ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский конгрессмен Томас Масси зарегистрировал законопроект о выходе Соединенных Штатов из НАТО. Вашингтон обозначил абсолютно новый подход в отношении НАТО в своей новой доктрине национальной безопасности. Экс-премьер Польши Миллер предположил выход США из НАТО из-за Гренландии.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, приблизит ли схватка за Гренландию конец НАТО.

    17 января 2026, 06:50 • Новости дня
    Премьер Канады заявил в Китае о поддержке статьи 5 НАТО из-за Гренландии

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в пятницу, что обнаружил «значительное совпадение» между своими взглядами на суверенитет Гренландии и взглядами председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Я обсуждал с председателем Си ситуацию в Гренландии, наш суверенитет в Арктике, суверенитет народа Гренландии и народа Дании, и обнаружил значительное совпадение взглядов в этом отношении», – приводит слова Карни на пресс-конференции в Пекине канадский телеканал CTVnews.

    Карни заявил, что позиция Канады заключается в том, что Гренландия, полуавтономная территория Дании, должна определять своё собственное будущее.

    «Наше полное партнерство остается в силе, наши обязательства по статье 5 и статье 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем», – сказал он.

    Статья 5 НАТО – это соглашение о коллективной обороне альянса, которое гласит, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех. Этот принцип применялся лишь однажды за 75-летнюю историю НАТО – Вашингтоном  после терактов 11 сентября.

    Трамп настаивает на том, что США нуждаются в контроле над Гренландией по соображениям национальной безопасности, заявив, что возьмет её под свой контроль, «нравится это им или нет».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало, что Канада боится стать следующей целью США. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    17 января 2026, 16:26 • Новости дня
    На Украине отметили, что не обязаны защищать Данию от США

    Страна.ua раскрыла детали соглашения Украины и Дании о безопасности

    На Украине отметили, что не обязаны защищать Данию от США
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские СМИ обратили внимание на отсутствие обязательств Киева по военной защите Гренландии на фоне обсуждений возможного конфликта между Данией и США.

    Украинские СМИ вспомнили о договоре между Данией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности, пишет «Российская газета». В феврале 2024 года Киев и Копенгаген подписали соглашение, которое украинская сторона рассматривала как часть системы «гарантий безопасности». Однако официальный статус договора таковым не назывался.

    В последнее время в интернете появились обсуждения, предполагающие возможность отправки украинских войск для поддержки Дании, если США попытаются аннексировать Гренландию. «Страна.ua» приводит мнение, что этого не произойдет, поскольку 90% обязательств в договоре лежит на Копенгагене, а Киев практически не обязан предоставлять военную помощь.

    Согласно документу, Дания берет на себя обязательства помогать Украине в укреплении обороны, поставлять вооружение и боеприпасы, поддерживать авиацию и ПВО, а также обучать военных. Общий объем поддержки через датский фонд в 2023-2028 годах должен составить около 8,5 млрд евро.

    С украинской стороны зафиксированы только обязательства по продолжению реформ в государственном управлении и борьбе с коррупцией. «Так что никаких оснований у Копенгагена требовать от Киева военной помощи согласно этому договору нет», – говорится в публикации.

    В итоге, как отмечает издание, в случае гипотетического нападения США на Гренландию, Дания может требовать от Киева лишь усиления антикоррупционных реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила о готовности защищать суверенитет Гренландии и выразила солидарность с Данией. Замглавы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова. Белый дом сообщил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы Дональда Трампа по приобретению острова.

    17 января 2026, 03:25 • Новости дня
    Болгарский дипломат Младенов стал связующим звеном с Советом мира в Газе

    Tекст: Катерина Туманова

    В представленном Белым домом Совете мира по Газе упомянут дипломат из Болгарии Николай Младенов, которому предстоит роль связующего звена между Советом мира и Нацкомитетом по управлению сектором Газа.

    «Господин Николай Младенов, член Исполнительного совета, будет исполнять обязанности Высокого представителя Газы. В этом качестве он будет выступать в качестве связующего звена между Советом мира и Национальным советом по координации действий в Газе», – говорится в сообщении Белого дома.

    Там уточняется, что Младенов будет поддерживать надзор Совета за всеми аспектами управления, восстановления и развития Газы и обеспечивать координацию действий между гражданскими структурами и органами безопасности.

    Напомним, ранее Белый дом представил состав Совета мира в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США сообщили о формировании  палестинского комитета для управления Газой. Американский президент в соцсети Truth Social  объявил 16 января о сформированном Совете мира в Газе.

    17 января 2026, 11:13 • Новости дня
    Лидер партии АдГ заявил о необходимости диалога Германии и России

    Лидер немецкой АДГ Хрупалла призвал правительство ФРГ начать диалог с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» выразил мнение, что диалог с Россией поможет остановить конфликт на Украине.

    Правительство ФРГ должно вступить в прямой диалог с Россией, чтобы остановить «спираль эскалации» на Украине, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в интервью газете Welt am Sonntag, передает ТАСС. Хрупалла отметил: «Федеральное правительство должно, наконец, говорить с президентом России Владимиром Путиным». По его мнению, только переговоры с российским руководством могут способствовать снижению напряженности в регионе.

    Ранее представители АдГ неоднократно критиковали позицию правительства ФРГ по отношению к конфликту на Украине и поддержке киевских властей. Хрупалла также подчеркнул, что нынешний курс Берлина ведет к дальнейшей эскалации, а не к урегулированию кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 января канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Евросоюзом.

    Однако в тот же день стало известно, что Германия начала запрещать вход в свои территориальные воды судам, которые считают связанными с Россией или относят к так называемому теневому флоту России.

    Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ФРГ ответить за детали Rheinmetall, примененные ВСУ для удара по Хорлам.

    Напомним, что Германия разделила с Британией первое место в рейтинге недружественных правительств декабря, составленном газетой ВЗГЛЯД.


    17 января 2026, 19:45 • Новости дня
    Постпред США при НАТО заявил о чрезмерной реакции Европы на Гренландию

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер считает, что обсуждение контроля над Гренландией вызвало слишком эмоциональную реакцию среди европейских стран, отметив важность сдержанности.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил в интервью телеканалу Fox News, что европейские страны слишком остро реагируют на планы Вашингтона по установлению контроля над Гренландией, передает ТАСС.

    «Мне кажется, это одна из ситуаций, в которых надо действовать с холодной головой», – отметил американский дипломат, подчеркнув необходимость сохранять спокойствие в подобных вопросах.

    Уитэкер также добавил, что считает обсуждаемую ситуацию вопросом, который должен решаться между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией, а не становиться поводом для широкой международной обеспокоенности.

    Ранее участники массовой демонстрации в Копенгагене вышли с флагами Гренландии и плакатами против заявлений президента США Дональда Трампа о захвате острова.

    Заместитель главы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и отметил стратегическую важность острова.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия наблюдает за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

    Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз проявит слабость и непринципиальность, если столкнется с силовым сценарием в Гренландии.

