Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже зажжен в Греции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Огонь зажгла греческая актриса Мэри Мина, исполнившая роль верховной жрицы. Факел не зажегся от солнца, поэтому был зажжен от огня, полученного от солнечных лучей во время прошедшей в понедельник генеральной репетиции.

Тем временем олимпийский огонь был передан первому факелоносцу на стадионе святилища, где возникли и на протяжении многих веков проводились античные Олимпийские игры, передает ТАСС.

Первым факелоносцем в Греции стал олимпийский чемпион по академической гребле Стефанос Дускос, после чего начнется 11-дневная эстафета олимпийского огня по Греции. Всего огонь эстафеты пронесут 600 факелоносцев, он преодолеет 5202 км по греческой территории и 563 морские мили (примерно 1043 км) по ее морям.

26 апреля огонь Олимпийских игр вернется в Афины, где и будет передан организаторам парижской Олимпиады на официальной церемонии на историческом беломраморном афинском стадионе «Панатинаикос», на котором в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.

Ранее в Олимпии началась церемония зажжения огня для Игр в Париже.