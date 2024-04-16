Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.0 комментариев
В Олимпии началась церемония зажжения огня для Игр в Париже
В Олимпии началась церемония зажжения олимпийского огня для Игр в Париже
Церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2024 в Париже началась в Олимпии, где зародилась традиция проведения этих соревнований. Церемония началась с прибытия на стадион президентской гвардии.
Как сообщили в НОК Греции, на церемонии будут присутствовать президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и руководитель оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге, французский министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Амели Удеа-Кастера, передает ТАСС.
После исполнения олимпийского гимна, который исполнит американская оперная певица Джойс Дидонато, лауреат премий Грэмми за лучший классический сольный вокал (2012, 2016 и 2020), над стадионом будет поднят олимпийский флаг.
Затем на алтаре древнегреческого храма Геры жрицы постараются зажечь от солнечных лучей с помощью параболического зеркала факел Олимпиады. Если из-за сильной облачности факел не загорится, то его зажгут от огня, полученного во время состоявшейся в понедельник генеральной репетиции церемонии.