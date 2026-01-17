Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?3 комментария
Сирийская армия зашла в город Табка, где находится Евфратская ГЭС
Сирийские военные вошли в город Табка, где находится Евфратская ГЭС, и окружили подразделения курдских СДС в районе военного аэродрома, нарушив прежнее перемирие, сообщает телеканал Al Hadath.
По данным Al Hadath, оперативное командование вооруженных сил переходного правительства Сирии сообщило о вступлении сирийской армии в город Табка, где расположена Евфратская ГЭС, передает ТАСС.
В официальном коммюнике отмечается, что формирования курдских сил окружены в районе военного аэродрома.
По данным телеканала Al Hadath, правительственные войска в субботу заняли не менее восьми населенных пунктов в провинции Ракка, которые до этого находились под контролем курдских формирований. Командование СДС в своем заявлении назвало действия сирийской армии «вероломными» и подчеркнуло, что ранее между властями и курдами существовало соглашение о прекращении огня.
Ранее сирийские военные установили контроль над стратегическими нефтяными объектами в провинции Ракка. Курдские формирования ранее контролировали эти объекты.