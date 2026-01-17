  • Новость часаВ Иране арестовали 50 организаторов беспорядков
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    17 января 2026, 21:54

    Сирийская армия зашла в город Табка, где находится Евфратская ГЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийские военные вошли в город Табка, где находится Евфратская ГЭС, и окружили подразделения курдских СДС в районе военного аэродрома, нарушив прежнее перемирие, сообщает телеканал Al Hadath.

    По данным Al Hadath, оперативное командование вооруженных сил переходного правительства Сирии сообщило о вступлении сирийской армии в город Табка, где расположена Евфратская ГЭС, передает ТАСС.

    В официальном коммюнике отмечается, что формирования курдских сил окружены в районе военного аэродрома.

    По данным телеканала Al Hadath, правительственные войска в субботу заняли не менее восьми населенных пунктов в провинции Ракка, которые до этого находились под контролем курдских формирований. Командование СДС в своем заявлении назвало действия сирийской армии «вероломными» и подчеркнуло, что ранее между властями и курдами существовало соглашение о прекращении огня.

    Ранее сирийские военные установили контроль над стратегическими нефтяными объектами в провинции Ракка. Курдские формирования ранее контролировали эти объекты.

    15 января 2026, 02:44
    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток

    Журналист NewsNation Майер: США направили авианосец на Ближний Восток

    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток
    @ Eric S. Powell/U.S. Navy/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США, то есть на Ближний Восток, сообщила журналист NewsNation Келли Майер.

    Майер сообщила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что АУГ прибудет в зону ответственности CENTCOM примерно через неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп пообещал поддержку иранским протестующим. СМИ сообщали, что США могут нанести удар по Ирану в течение суток. Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана.

    15 января 2026, 11:05
    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану

    Государства Персидского залива выступили против атаки США на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на напряженность с Ираном, монархии Персидского залива опасаются последствий военного удара США и настаивают на дипломатии, сообщает The New York Times.

    Страны Персидского залива публично и негласно убеждают администрацию Дональда Трампа воздержаться от военной атаки на Иран и предпочесть дипломатические меры. По мнению местных аналитиков, даже Саудовская Аравия, которая традиционно рассматривает Иран как конкурента, не поддерживает силовое вмешательство США. Власти региона опасаются, что эскалация конфликта приведет к дестабилизации и нанесет ущерб их экономике и безопасности, передает The New York Times.

    Султанат Оман, традиционно выступающий посредником в переговорах между США и Ираном, порекомендовал Вашингтону не наносить удар, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Катар также призывает к мирному решению, подчеркивая необходимость возвращения к переговорам. Представитель МИД Катара отметил: «Главные вызовы региона требуют возвращения за стол переговоров».

    Прошлогодние удары США по ядерным объектам Ирана и последующая атака Ирана по американской базе в Катаре усилили опасения монархий залива по поводу ответных действий. После этих событий американские военные начали вывозить часть неключевого персонала с катарской базы из соображений безопасности, рассказали два военных источника.

    Единство в отношении Ирана среди стран Совета сотрудничества Персидского залива отсутствует: Кувейт, Оман и Катар поддерживают с Тегераном рабочие отношения, тогда как Саудовская Аравия и Бахрейн придерживаются более жесткой линии. Несмотря на напряженность, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в 2023 году восстановил дипломатические отношения с Ираном после семилетнего разрыва.

    Эксперт Международной кризисной группы Ясмин Фарук считает, что страны залива опасаются хаоса в случае смены власти в Иране и укрепления позиций Израиля. В прошлом году Израиль совершил неудачную атаку в Катаре, что вызвало тревогу среди арабских правительств региона. Объединенные Арабские Эмираты также опасаются потерь от обострения, поскольку Дубай остается важным торговым хабом для иранских товаров.

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране.

    Израиль и ряд арабских стран попросили США не наносить удары по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану.

    Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг.

    Между тем, авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    17 января 2026, 20:44
    В Иране арестовали 50 организаторов беспорядков

    Власти Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков на севере страны

    Tекст: Вера Басилая

    В провинции Гилян на севере Ирана задержаны 50 предполагаемых организаторов беспорядков, общее число арестованных протестующих превысило 1,5 тыс. человек, заявил глава полицейского управления Хосейн Хасанпур.

    Правоохранительные органы арестовали 50 организаторов беспорядков в провинции Гилян на севере страны, передает РИА «Новости».

    Глава местного полицейского управления Хосейн Хасанпур отметил, что все лица, причастные к подстрекательству к бунтам или погромам, будут установлены и задержаны.

    Всего, по информации полиции, в регионе задержали более 1,5 тысячи человек, принимавших участие в протестах. Прокурор провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны сообщил о задержании 72 организаторов беспорядков. Массовые задержания также прошли в Тегеране, Кередже, Реште, Ардебиле и других городах республики.

    Массовые проправительственные шествия прошли в различных провинциях Ирана, включая Тегеран.

    Судебные органы Ирана опровергли сообщения о более чем 12 тыс. погибших, назвав эти данные ложными.

    Глава Минобороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что участникам протестов предлагали денежные вознаграждения за совершение преступных действий.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул прямую вовлеченность США и Израиля в последние события в стране.

    17 января 2026, 19:14
    Армия Сирии заявила о взятии под контроль нефтяных месторождений курдов

    Армия Сирии взяла под контроль месторождения Сафьян и Эс-Саура в Ракке

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийские военные установили контроль над стратегическими нефтяными объектами в провинции Ракка, ранее находившимися под управлением курдских формирований, сообщил телеканал Al-Ikhbariya.

    По данным Al-Ikhbariya, сирийская армия взяла под контроль нефтяные месторождения Сафьян и Эс-Саура, а также транспортный узел Эр-Расафа в районе города Эт-Табка, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в сирийском военном командовании, подчеркнув, что данные объекты ранее находились под контролем курдской коалиции «Сирийские демократические силы».

    По информации телеканала Al-Ikhbariya, армия Сирии также требует от СДС немедленного вывода всех подразделений с западного берега Евфрата и демилитаризации города Табка.

    В первой половине дня сирийские военные начали развертывание в провинции Ракка после взятия города Дейр-Хафер к востоку от Алеппо, передает ТАСС. Захватив населенный пункт Дебси-Афнан, армия Сирии продвигается в сторону Табки, где расположена крупная гидроэлектростанция на Евфрате.

    Курдская коалиция СДС назвала продвижение сирийских сил нарушением двусторонних соглашений, достигнутых с помощью международных посредников. По данным телеканала Syria TV, армия также начала в субботу военную операцию против курдов к востоку от Ракки, наступая на форпосты СДС в Ратлу и Ганем-эль-Али.

    Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал указ, подтверждающий, что курдские граждане являются неотъемлемой частью сирийского народа.

    Здание администрации провинции Алеппо ранее подверглось атаке с применением беспилотника курдских формирований «Сирийских демократических сил».

    В Алеппо в конце 2025 года произошли столкновения между армией Сирии и поддерживаемой США курдской группировкой.

    15 января 2026, 06:34
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    @ Zhang Fengguo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране пройдет в четверг, 15 января, сообщило председательствующее в СБ в январе постпредство Сомали.

    Встреча состоится по запросу Соединенных Штатов в 23.00 мск (15.00 времени Нью-Йорка). Обсуждение Ирана пройдет в рамках пункта повестки дня «Ситуация на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США запросили проведение заседания Совбеза ООН по вопросу ситуации в Иране. В Иране произошли вооруженные столкновения демонстрантов с органами правопорядка. Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    15 января 2026, 00:50
    Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней»

    Трамп: Убийства в Иране прекратились и казней не будет

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон получил от надежных источников информацию об отмене казней протестующих в Иране, там «прекратились убийства», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп подчеркнул, что Вашингтон получил «очень хорошую информацию» от осведомленных лиц. «Они говорят, что убийства прекратились и что казней не будет. Предполагалось, что сегодня будет много казней, но их не будет», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана. Он уточнил, что США продолжат внимательно наблюдать за ситуацией вокруг Ирана, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.

    15 января 2026, 01:58
    Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана временно закрыли воздушное пространство страны, сообщает сервис Flightradar24.

    В соответствии с новым уведомлением NOTAM исключение делается только для международных рейсов, «на которые дается разрешение». Документ остается в силе чуть более двух часов, сообщает Flightradar24 в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана закрыли воздушное пространство у границы с Ираком. В Иране митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    17 января 2026, 01:25
    Белый дом представил состав Совета мира в Газе

    Tекст: Катерина Туманова

    После объявления американским президентом Дональдом Трампом о том, что Совет мира в Газе сформирован, Белый дом представил его состав и основных лиц, которые будут отвечать за восстановление анклава.

    «Комиссию возглавит доктор Али Шаат, широко уважаемый лидер-технократ, который будет следить за восстановлением основных государственных служб, гражданских институтов и за стабилизацией повседневной жизни в Газе, одновременно закладывая основу для долгосрочного, самоподдерживающегося управления», – сказано в заявлении Белого дома.

    В нём уточняется, что Шаат имеет опыт работы в сфере государственного управления, экономического развития и международного взаимодействия, пользуется уважением за прагматичное, технократическое руководство и понимание институциональных реалий Газы.

    Совет мира будет играть важную роль в выполнении всех 20 пунктов президентского плана, обеспечивая стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и обеспечение подотчетности по мере перехода Газы от конфликта к миру и развитию, говорится в документе.

    Для реализации концепции Совета мира под председательством президента США  Дональда Трампа  сформирован Исполнительный совет, в состав которого вошли лидеры, имеющие опыт работы в области дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии.

    Назначены следующие члены: госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, миллиардер Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.

    Напомним, в ноябре 2025 года Совбез ООН принял резолюцию США о создании временного органа управления и международных сил в Газе. При этом план Вашингтона по урегулированию ситуации в Газе из 20 пунктов исключает прямое или косвенное участие движения ХАМАС в будущей системе управления анклавом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе США сообщили о формировании  палестинского комитета для управления Газой. Американский президент в соцсети Truth Social объявил 16 января о сформированном Совете мира в Газе.

    15 января 2026, 01:12
    Иран закрыл небо со стороны Ирака

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли решение о закрытии воздушного пространства у границы с Ираком, сообщил телеканал Al Hadath.

    Это решение затронуло все воздушные суда, направляющиеся из Ирака, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

    Сутки назад, как отмечал Al Arabiya, власти Тегерана обратились к Багдаду с просьбой не отправлять гражданские рейсы в исламскую республику без предварительного согласования с иранской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались массовые протесты после резкого падения курса риала. Позже митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    15 января 2026, 03:48
    США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    США запросили проведение заседания Совбеза ООН по вопросу ситуации в Иране, сообщил источник в СБ.

    Американская сторона запросила проведение встречи на четверг, 15 января, в 15.00 по нью-йоркскому времени (23.00 мск). При этом председатель Совета Безопасности ООН на январь от Сомали пока официально не подтвердил назначение данного заседания, передает РИА «Новости»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. По данным СМИ, авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты


    16 января 2026, 23:55
    Президент Сирии аш-Шараа издал защищающий курдов указ
    Президент Сирии аш-Шараа издал защищающий курдов указ
    @ Syria's interim FM/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал в пятницу указ, подтверждающий, что курдские граждане являются неотъемлемой и подлинной частью сирийского народа, сообщило агентство SANA.

    «Президент Ахмад аш-Шараа издал в пятницу указ № 13 от 2026 года, подтверждающий, что сирийские курдские граждане являются неотъемлемой и подлинной частью сирийского народа, и что их культурная и языковая идентичность является неотделимой составляющей единой и многообразной национальной идентичности Сирии», – сказано в сообщении Telegram-канала агентства SANA.

    В телевизионном обращении президент аш-Шараа заявил, что у араба нет превосходства над курдом, турком или кем-либо ещё, кроме как по благочестию и личной непорочности, независимо от этнической принадлежности.

    «Наш курдский народ, потомки Саладина, остерегайтесь верить утверждениям о том, что мы замышляем зло против наших курдских братьев. Клянусь Богом, любой, кто причинит вам вред, будет нашим противником до Судного дня. Ваша жизнь –  наша жизнь. Мы стремимся только к благополучию страны и ее народа, развитию, восстановлению и единству нации, и никто не будет лишен своей доли этого блага», – сказал в телеэфире аш-Шараа.

    Согласно указу, всех курдов, кого насильственно выселили с их земель, призвали вернуться без каких-либо условий или ограничений, кроме единственного –  сложить оружие.

    «Я призываю вас активно участвовать в построении этой родины и сохранении её безопасности и единства, а также отвергать всё, что противоречит этому пути», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Аш-Шараа в декабре рассказал о контактах сирийской оппозиции с Москвой после падения режима Асада. Глава МИД России Лавров сообщил о встрече Путина с главой МИД Сирии. МВД Сирии в январе опровергло сообщения о покушении на президента аш-Шараа.

    15 января 2026, 21:25
    Ирак заявил о недопустимости военных действий против соседей с его территории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирак не позволит использовать свою территорию, воздушное пространство или территориальные воды для ведения военных действий против какой-либо страны региона, заявил официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Сабах ан-Науман.

    «В свете стремительно развивающейся региональной ситуации, сопутствующей эскалации, а также угроз безопасности и стабильности региона Республика Ирак подтверждает свою твердую и принципиальную позицию против использования своей территории, воздушного пространства или территориальных вод в качестве плацдарма для любых военных действий, направленных против какой-либо страны», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Ан-Науман также отметил, что Ирак полностью привержен политике, не допускающей превращения страны в арену для угроз безопасности соседним государствам или втягивания в конфликты, которые не соответствуют интересам иракского народа.

    Представитель армии призвал все стороны проявлять сдержанность, отдавать приоритет диалогу и избегать дальнейшей эскалации. По его словам, споры следует решать исключительно мирными и дипломатическими средствами, основываясь на принципах международного права и Уставе ООН.

    Ранее Иран закрыл небо со стороны Ирака.

    15 января 2026, 02:59
    Daily Telegraph сообщила об эвакуации британских дипломатов из Тегерана

    Daily Telegraph: Британия эвакуировала сотрудников посольства из Тегерана

    Tекст: Антон Антонов

    Британские власти приняли решение вывезти своего посла и всех сотрудников консульского отдела посольства из Тегерана, пишет Daily Telegraph.

    По данным Daily Telegraph, Британия эвакуировала посла и сотрудников посольства в связи с обострением ситуации в регионе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство Британии в Иране приостановило работу на фоне роста напряженности в регионе. СМИ заявили, что США могут нанести удар по Ирану в течение суток. Сообщается, что авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты


    15 января 2026, 12:04
    Hurriyet: Кризис в Иране может изменить баланс сил на Ближнем Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эскалация внутренней ситуации в Иране грозит нарушением баланса сил на Ближнем Востоке и может привести к катастрофическим последствиям, сообщили СМИ.

    Как пишет турецкая Hurriyet, что власти Турции внимательно оценивают риски, поскольку хаос или начало вооруженного конфликта в Иране непосредственно затронет саму Турцию, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что Иран отличается от Ливана, Сирии и Ирака по уровню организованности вооруженных сил религиозного режима. Это обстоятельство, по мнению СМИ, делает потенциальный кризис особенно опасным для всего региона. Газета также указывает на вероятность масштабной дестабилизации, если внутренний конфликт будет сопровождаться вмешательством США и Израиля.

    Отмечается, что подобное развитие событий может изменить существующий баланс сил на Ближнем Востоке, что напрямую затронет интересы Турции. Кроме того, издание обращает внимание на дипломатические усилия Анкары по посредничеству, задаваясь вопросом, осознает ли Тегеран всю серьезность возможных последствий эскалации.

    Если дипломатические инициативы провалятся, региону придется столкнуться с новой геополитической реальностью. Это, как отмечает газета, негативно скажется на стабильности и безопасности Турции.

    В четверг авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США, то есть на Ближний Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что США могут нанести удар по Ирану в течение суток. Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана.

    16 января 2026, 12:36
    Путин обсудил с Нетаньяху обострение ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого лидеры уделили особое внимание необходимости политико-дипломатических мер для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, связанные с Ираном.

    Путин подчеркнул, что Россия выступает за активизацию политико-дипломатических шагов ради стабильности и безопасности в регионе. Он подтвердил готовность российской стороны продолжать посреднические усилия и содействовать конструктивному диалогу между всеми заинтересованными странами.

    Стороны договорились поддерживать контакты на различных уровнях и впредь.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры. Стороны обсудили ситуацию в Иране и варианты возможного ответа со стороны Вашингтона.

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации? Подробности

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

