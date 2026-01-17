Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?3 комментария
Армия Сирии заявила о взятии под контроль нефтяных месторождений курдов
Армия Сирии взяла под контроль месторождения Сафьян и Эс-Саура в Ракке
Сирийские военные установили контроль над стратегическими нефтяными объектами в провинции Ракка, ранее находившимися под управлением курдских формирований, сообщил телеканал Al-Ikhbariya.
По данным Al-Ikhbariya, сирийская армия взяла под контроль нефтяные месторождения Сафьян и Эс-Саура, а также транспортный узел Эр-Расафа в районе города Эт-Табка, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в сирийском военном командовании, подчеркнув, что данные объекты ранее находились под контролем курдской коалиции «Сирийские демократические силы».
По информации телеканала Al-Ikhbariya, армия Сирии также требует от СДС немедленного вывода всех подразделений с западного берега Евфрата и демилитаризации города Табка.
В первой половине дня сирийские военные начали развертывание в провинции Ракка после взятия города Дейр-Хафер к востоку от Алеппо, передает ТАСС. Захватив населенный пункт Дебси-Афнан, армия Сирии продвигается в сторону Табки, где расположена крупная гидроэлектростанция на Евфрате.
Курдская коалиция СДС назвала продвижение сирийских сил нарушением двусторонних соглашений, достигнутых с помощью международных посредников. По данным телеканала Syria TV, армия также начала в субботу военную операцию против курдов к востоку от Ракки, наступая на форпосты СДС в Ратлу и Ганем-эль-Али.
Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал указ, подтверждающий, что курдские граждане являются неотъемлемой частью сирийского народа.
Здание администрации провинции Алеппо ранее подверглось атаке с применением беспилотника курдских формирований «Сирийских демократических сил».
В Алеппо в конце 2025 года произошли столкновения между армией Сирии и поддерживаемой США курдской группировкой.