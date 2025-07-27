Президент МОК допустила участие россиян в Олимпиаде-2026

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что МОК рассматривает вариант допуска российских и белорусских спортсменов к зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, передает РИА «Новости». Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, уточнила Ковентри.

Она отметила, что организация не будет торопиться с итоговым вердиктом во время заседаний, намеченных на сентябрь и декабрь. «Мы не будем спешить с решениями (по допуску атлетов ) на заседаниях в сентябре и декабре, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже», – заявила Ковентри, ее слова приводит ski-nordique.net со ссылкой на L'Equipe.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация гандбола направила в МОК схему возможного возвращения российских и белорусских сборных на международные соревнования. Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что российские спортсмены смогут попасть на Олимпиаду только через выполнение жестких требований квалификации.