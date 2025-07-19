IHF предложила МОК вернуть российские команды на турниры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международная федерация гандбола (IHF) представила Международному олимпийскому комитету (МОК) сценарий возможного возвращения сборных России и Белоруссии на международные турниры, передает ТАСС.

Президент IHF Хассан Мустафа в письме выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации и допуск команд из России и Белоруссии. Он подчеркнул: «IHF обращалась в МОК, подчеркнув от имени всей международной гандбольной семьи важность участия российских и белорусских команд в международных соревнованиях по гандболу в интересах дальнейшего развития и популяризации нашего любимого вида спорта во всем мире».

В письме уточняется, что сценарий возможного возвращения национальных сборных был передан в МОК после обмена информацией 5 июня 2025 года. Несмотря на повторные обращения, IHF до сих пор не получила официального ответа от Международного олимпийского комитета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спортсмены заявлены для участия в летней Универсиаде. МОК ведет переговоры по возможному допуску России на Олимпиаду-2026. Президент МОК Томас Бах отметил, что в вопросе допуска российских спортсменов на международные турниры отсутствуют продвижения.