Стало известно о переговорах МОК по допуску России на Олимпиаду-2026

МОК начал переговоры о допуске российских атлетов на зимнюю Олимпиаду-2026

Tекст: Денис Тельманов

МОК ведет переговоры с международными федерациями зимних видов спорта по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2026 года, передает РИА «Новости». Спортивный директор организации Кит Макконнел сообщил, что переговоры проходят с учетом опыта летних федераций и Олимпиады в Париже, где спортсмены выступали в нейтральном статусе. Он отметил существование четкого протокола по допуску, касающемуся антидопинга и индивидуального соблюдения критериев нейтральности.



Также директор подчеркнул, что переговоры продолжаются, и уже принято решение об участии российских и белорусских спортсменов в различных зимних дисциплинах, включая ски-альпинизм. Планируется их возвращение в конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Ранее шведский телеканал SVT сообщал, что МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских атлетов к квалификационным соревнованиям этой олимпиады.

После начала спецоперации российских спортсменов отстранили от международных турниров во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные соревнования. На Олимпиаде 2024 года в Париже россиянам было разрешено участвовать в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

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