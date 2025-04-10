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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    39 комментариев
    10 апреля 2025, 01:41 • Новости дня

    Стало известно о переговорах МОК по допуску России на Олимпиаду-2026

    МОК начал переговоры о допуске российских атлетов на зимнюю Олимпиаду-2026

    Tекст: Денис Тельманов

    МОК проводит переговоры с международными федерациями зимних видов спорта о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду-2026 в Италии.

    МОК ведет переговоры с международными федерациями зимних видов спорта по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2026 года, передает РИА «Новости». Спортивный директор организации Кит Макконнел сообщил, что переговоры проходят с учетом опыта летних федераций и Олимпиады в Париже, где спортсмены выступали в нейтральном статусе. Он отметил существование четкого протокола по допуску, касающемуся антидопинга и индивидуального соблюдения критериев нейтральности.

    Также директор подчеркнул, что переговоры продолжаются, и уже принято решение об участии российских и белорусских спортсменов в различных зимних дисциплинах, включая ски-альпинизм. Планируется их возвращение в конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек.

    Олимпийские игры-2026 пройдут в Итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Ранее шведский телеканал SVT сообщал, что МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских атлетов к квалификационным соревнованиям этой олимпиады.

    После начала спецоперации российских спортсменов отстранили от международных турниров во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные соревнования. На Олимпиаде 2024 года в Париже россиянам было разрешено участвовать в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шамиль Тарпищев выразил уверенность в участии российской хоккейной сборной в Олимпиаде 2026 года благодаря поддержке международных спортивных федераций.

    Международная федерация гребного спорта признала реку Фицрой в Австралии, где обитают крокодилы, непригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года.

    Новый президент МОК Кирсти Ковентри предложила разработать политику для решений по отстранению стран от Олимпийских игр в условиях военных конфликтов, чтобы обеспечить участие всех спортсменов.

    9 апреля 2025, 09:03 • Новости дня
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский философ Александр Дугин выразил мнение, что украинцы являются «коллективными трансгендерами», сравнив их с русскими, которые изменили этнос.

    По его словам, это русские, которые поменяли свой этнос на «абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу», передает РИА «Новости».

    Дугин сравнил данный процесс с трансгендерным переходом, который, по его мнению, не делает мужчину женщиной, а превращает его в «урода».

    Социолог отметил, что глобалисты восторгались украинцами, обеспечивали их финансами и вниманием, превознося их жестокость к русским как героизм. Он подчеркнул, что эти восторги обернулись обратной стороной, и украинцы превратились в «жалких, неумных, никому неверных, никого не любящих неудачников».

    Философ также охарактеризовал украинских националистов как экстремистов без идеологии, которые нападают на чужую государственность, не имея своей. По его мнению, они лишены стиля, культуры и рациональности.

    Ранее на Украине предлагали перестать считать некоторых украинских граждан «украинцами этически и политически».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему это выгодно киевскому режиму.

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    9 апреля 2025, 15:59 • Новости дня
    Минюст начал проверку Урганта на признаки иноагента
    Минюст начал проверку Урганта на признаки иноагента
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России инициировало проверку телеведущего Ивана Урганта на предмет соответствия признакам иностранного агента.

    Ведомство проводит контрольные мероприятия, после чего, при наличии соответствующих сведений, будет рассмотрен вопрос о включении Урганта в реестр иностранных агентов, передает ТАСС.

    Запрос на проверку поступил от депутата Госдумы Николая Новичкова, представляющего «Справедливую Россию – За правду». В своем ответе Минюст сослался на Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ, касающийся контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

    Причиной для обращения депутата в ведомство стала информация, согласно которой в марте телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в центре Парижа как индивидуальный предприниматель, указав своей основной деятельностью производство и постановку шоу, концертов и театральных представлений.

    Коментарии (14)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Россия выслала военного атташе Румынии и его заместителя
    Россия выслала военного атташе Румынии и его заместителя
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия приняла решение выслать двух румынских дипломатов после аналогичных действий Бухареста, объявившего персонами нон грата российских военных атташе.

    Это стало известно после того, как временный поверенный в делах Румынии в Москве Лилиана Бурда была вызвана в департамент государственного протокола, сообщается на сайте МИД России.

    «9 апреля в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда, которой была вручена нота министерства об объявлении persona non grata атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что эта мера является ответной на решение Румынии выслать российского военного атташе в Бухаресте и его помощника. В МИД России назвали действия румынской стороны «ничем не мотивированными».

    Напомним, в среду временный поверенный в делах Румынии Лилиана Бурда была вызвана в Департамент государственного протокола МИД России.

    В марте румынское внешнеполитическое ведомство заявило, что российский военный атташе и его помощник объявлены персонами нон грата из-за «деятельности, не соответствующей положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». МИД России пообещал ответить Румынии на высылку дипломатов.

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    9 апреля 2025, 13:04 • Новости дня
    Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в Париже
    Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в Париже
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выразила недовольство задержанием сотрудницы МИД в парижском аэропорту, назвав это нарушением международных норм, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков на брифинге осудил задержание сотрудницы Министерства иностранных дел РФ в аэропорту Парижа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные действия французских властей противоречат обязательствам Франции по Венской конвенции.

    Представитель Кремля отметил, что российским консулам в Париже долгое время не предоставлялся доступ к задержанной.

    Он также выразил мнение, что инцидент еще больше усугубляет и без того напряженные отношения между Россией и Францией.

    «Конечно, это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения», – заявил Песков.

    Россия считает, что действия Франции недопустимы и непозволительны по отношению к дипломатическим представителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский посол был вызван в российский МИД после задержания российской сотрудницы министерства в аэропорту Франции, где ей пришлось провести сутки в пограничной зоне.

    Коментарии (5)
    9 апреля 2025, 07:59 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 158 украинских дронов

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 158 украинских дронов

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь средства ПВО уничтожили 158 украинских дронов, из которых большинство сбили над Краснодарским краем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Из общего числа дронов, 67 были сбиты над территорией Краснодарского края. В Ростовской области уничтожили 29 беспилотников, в Северной Осетии – 15, в Воронежской области – 11, в Курской – десять, в Белгородской – пять, в Крыму – три, в Пензенской области – два, а в Ставропольском крае, Орловской и Саратовской областях – по одному.

    Кроме того, над акваторией Азовского моря было уничтожено семь дронов, а над Черным морем – шесть. Министерство обороны уточнило, что все беспилотники принадлежали Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области уничтожены беспилотники в нескольких районах, ПВО отражает атаки БПЛА с вечера вторника.

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    9 апреля 2025, 11:15 • Новости дня
    Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах
    Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, запрещающий гражданам третьих стран голосовать на местных выборах, что лишает права голоса проживающих в Эстонии россиян, сообщает гостелерадио ERR.

    Президент Эстонии утвердил законопроект, который лишает граждан третьих стран, включая россиян, права участвовать в местных выборах, указано на портале эстонского телерадио.

    При этом Карис выразил опасения, что принятие этого закона может иметь серьезные последствия для внутреннего мира Эстонии. Он подчеркнул, что такие изменения должны быть тщательно проанализированы и продуманы, чтобы не подорвать единство общества.

    Президент также отметил, что важно обеспечить людям без гражданства доступ к эстонскому гражданству, чтобы они не чувствовали себя изолированными.

    Согласно новым поправкам, только граждане Эстонии и стран Европейского союза смогут голосовать на местных выборах.

    Окончательно лишатся права голоса лица без гражданства, владельцы серых паспортов, с 2025 года. До этого времени они еще смогут участвовать в выборах, однако с осени 2025 года таких прав они лишатся.

    Ранее жителя Эстонии выдворили из страны за флаг ФК «Спартак» с двуглавым орлом.

    Газета ВЗГЛЯД писала о репрессиях русских и граждан прибалтийских государств в Латвии.

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    9 апреля 2025, 11:39 • Новости дня
    Французского посла вызвали в МИД из-за задержания российского дипломата

    Tекст: Александра Юдина

    Французский посол был вызван в российский МИД после задержания российской сотрудницы министерства в аэропорту Франции, где ей пришлось провести сутки в пограничной зоне, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    Дипломат заявила о вызове французского посла в связи с задержанием российского дипломата, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в аэропорту Франции, где сотрудница российского министерства была задержана пограничной службой страны. В результате российское посольство в Париже направило ноту протеста в МИД Франции.

    Захарова отметила, что власти России выразили решительный протест послу Франции в Москве.

    В результате предпринятых демаршей сотруднице разрешили въехать в страну, однако до этого ей пришлось провести двадцать четыре часа в пограничной зоне аэропорта.

    Захарова подчеркнула, что вызов посла и нота протеста – это еще не последствия, и в Париже об этом должны знать.

    Она также добавила, что Россия не намерена оставлять данный инцидент без последствий, и подчеркнула важность дипломатических демаршей в решении подобных международных недоразумений.

    В марте Россия выразила демарш Канаде из-за слов посла о блокаде Ленинграда.

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    9 апреля 2025, 23:14 • Новости дня
    Стали известны детали обвинения ректору ПсковГУ Ильиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Ректору ПсковГУ Наталье Ильиной было предъявлено обвинение в мошенничестве с зарплатой. Суд удовлетворил ходатайство об ее аресте.

    По версии следствия, Ильина трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей, передает РИА «Новости». В результате действий ректора университет понес крупный финансовый ущерб.

    Псковский городской суд постановил арестовать Ильину до 7 июня, отклонив ходатайство защиты о домашнем аресте. По данным суда, до задержания ректор проживала в гостиничном комплексе «Двор Подзноева» в центре Пскова. Ильина обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ, касающемуся мошенничества в особо крупном размере.

    В 2020 году Наталья Ильина задекларировала доход в 15,1 млн рублей.

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    9 апреля 2025, 08:26 • Новости дня
    Система ПВО России отразила атаку БПЛА на аэродром в Оренбургской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Оренбургской области, предотвратив жертвы и разрушения, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.

    В своем Telegram-канале он указал, что силы противовоздушной обороны России успешно предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов на военный аэродром в Оренбургской области.

    По словам Солнцева, атака была отражена без жертв и разрушений, а ситуация находится под контролем.

    Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Звуки, похожие на взрывы, были слышны в разных микрорайонах Оренбурга, что вызвало беспокойство среди местных жителей.

    Минобороны России подтвердило, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа. Атака произошла 9 апреля в период с 06.30 до 07.05 по московскому времени. Это первый случай, когда официально сообщается о подобных инцидентах в Оренбургской области.

    Напомним, за ночь средства ПВО уничтожили 158 украинских дронов, из которых большинство сбили над Краснодарским краем. В Ростовской области уничтожены беспилотники в нескольких районах, ПВО отражает атаки БПЛА с вечера вторника.

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    9 апреля 2025, 14:53 • Новости дня
    Раскрыта схема мошенничества с «таможенными пошлинами» на маркетплейсах

    Мошенники требуют уплаты псевдотаможенных пошлин на маркетплейсах и в ТГ-каналах

    Tекст: Ирма Каплан

    Сотрудники киберполиции сообщили о мошеннических уловках, при которых злоумышленники вымогают у покупателей деньги, ссылаясь на поддельные документы о якобы таможенных пошлинах, требуя деньги за несуществующие услуги.

    Очередная мошенническая схема, в рамках которой злоумышленники на маркетплейсах и в Telegram-каналах вымогают у граждан деньги под предлогом оплаты «таможенных пошлин», раскрыта сотрудниками Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России).

    Мошенники используют фальшивые документы Федеральной таможенной службы (ФТС), в которых указывают на необходимость оплаты 25 тыс. рублей, якобы разделенных на комиссию агента и транспортные расходы – 14 тыс. и 11 тыс. рублей соответственно. Эти действия противоречат законодательству.

    «Согласно Таможенному кодексу Российской Федерации, таможенные пошлины взимаются только при превышении беспошлинных лимитов. На данный момент беспошлинный лимит для ввоза товаров в Россию составляет 200 евро и 31 кг», – сказано в Telegram-канале киберполиции.

    ФТС официально предупреждает, что запрос на предварительную оплату через карту физического или юридического лица является мошенничеством, так как единственной организацией, имеющей право взимать таможенные пошлины, остается ФТС. Любые другие требования оплаты со стороны частных лиц или компаний незаконны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил разработать меры для повышения цифровой грамотности населения, включая оценку текущих мероприятий и внедрение геймификации.

    Кроме того, он призвал ключевые ведомства представить до 15 июля предложения по введению уголовной ответственности для дропперов, участвующих в мошеннических схемах.

    В сентябре 2024 года эксперт рассказал, как защититься от дропперов и самому не стать дропом.

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    9 апреля 2025, 16:31 • Новости дня
    МИД России вызвал временного поверенного Румынии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временный поверенный в делах Румынии Лилиана Бурда была вызвана в Департамент государственного протокола МИД России.

    Об этом МИД России сообщил в Telegram-канале. Точная причина вызова румынского дипломата пока остается неизвестной.

    В марте румынское внешнеполитическое ведомство заявило, что российский военный атташе и его помощник объявлены персонами нон грата из-за «деятельности, не соответствующей положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». МИД России пообещал ответить Румынии на высылку дипломатов.

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    9 апреля 2025, 07:21 • Новости дня
    В Ростовской области беспилотник упал на многоквартирный дом

    Tекст: Александра Юдина

    В Ростовской области в многоквартирном доме на улице Платова обнаружили упавший беспилотник, жителям пришлось срочно эвакуироваться из-за риска взрыва, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Аксае, Ростовская область, в многоквартирном доме на улице Платова, 74 обнаружили упавший беспилотник.

    Беспилотник типа самолета застрял на бельевых веревках. Пострадавших и разрушений нет, однако все жильцы из 48 квартир были срочно эвакуированы из-за возможной угрозы взрыва.

    Слюсарь отметил, что пункт временного размещения для эвакуированных организован на базе дома культуры «Молодежный».

    На месте происшествия работают экстренные службы, а координацией помощи занимается глава администрации района Константин Доморовский. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области уничтожены беспилотники в нескольких районах, ПВО отражает атаки БПЛА с вечера вторника.

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    9 апреля 2025, 12:23 • Новости дня
    Захарова возмутилась предложениями иностранцам устроить «сафари» на линии фронта

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу предложений иностранцам участвовать в «сафари» на линии фронта на Украине, организованных некой «69-й разнюхивательной бригадой НАФО» с целью сбора пожертвований на нужды ВСУ.

    Дипломат заявила о шокирующем предложении на Украине, где иностранцам за деньги предлагают поучаствовать в «сафари» на фронте, передает ТАСС.

    Захарова выразила свое возмущение таким «извращением», подчеркивая, что это происходит в то время, когда люди пытаются выжить в условиях конфликта.

    Она обратила внимание на деятельность «69-й разнюхивательной бригады НАФО (NAFO 69th Sniffing Brigade)», предлагающей европейцам поездки по зоне боевых действий за пожертвования.

    «Чтобы получить оригинальный шеврон с иностранной символикой, нужно заплатить более 100 евро, а за участие в сафари на линии фронта – более 10 тыс. евро», – перечислила Захарова предложения организации.

    Дипломат отметила, что на Украине давно ведется «бизнес на войне». С ее слов, с 2015 по 2022 год украинские националисты организовывали «развлечения» для своих западных сторонников, предлагая им стрелять по позициям ополченцев в Донбассе за солидное вознаграждение.

    Захарова подчеркнула, что подобные предложения подрывают нравственные устои и вызывают звериные инстинкты, хуже тех, что присущи животным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бразильский наемный боевик, известный по позывному Sierra, воевавший на стороне украинских военных, ликвидирован в зоне специальной военной операции. Он заявлял, что отправился на «сафари на русских».

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    9 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Глава Автодора: Трассы М-1 и М-3 адаптируют для беспилотных автомобилей

    Глава Автодора Петушенко: Трассы М-1 и М-3 адаптируют для беспилотных автомобилей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трассы М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина» планируют дооснастить для беспилотных автомобилей, сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

    По его словам, из 5 тыс. км дорог, находящихся в ведении госкомпании, 96% уже готовы для движения беспилотников, передает ТАСС.

    Петушенко также указал, что, например, на трассе М-4 «Дон» уже курсируют легковые автомобили в режиме беспилотного управления, которые принадлежат компании «Яндекс». Он отметил, что аналогичным образом предполагается дооснастить трассы М-1 и М-3.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году количество проездов по скоростным дорогам государственной компании «Автодор» достигло 379 миллионов, что на 33% превышает показатель прошлого года, благодаря открытию новых участков трасс.

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    9 апреля 2025, 17:22 • Новости дня
    Выбросы мазута обнаружены на трех пляжах Кубани

    На побережье Анапы нашли новые выбросы мазута на трех участках

    Tекст: Ирма Каплан

    Новые выбросы мазута обнаружены в результате утреннего мониторинга на трех участках побережья Анапы в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.

    Новые выбросы мазута были зафиксированы утром на побережье Анапы в ходе утреннего мониторинга. Их обнаружили команды трех муниципалитетов.

    Фрагменты нефтепродуктов были найдены на пляже отеля «Пляжный поселок», на береговой линии между селом Витязевым и станицей Благовещенской, а также на Центральном пляже Анапы, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

    «Команда муниципалитета очищает территорию Центрального пляжа Анапы. Новые фрагменты мазута убирают в первую очередь, затем продолжают деликатную очистку береговой линии», – сказано в сообщении.

    Мониторинг на предмет новых выбросов ведется на побережье Кубани протяженностью 265 км. Уже собрано более 150 тыс. тонн загрязненного материала.

    Как сообщала ранее в апреле газета ВЗГЛЯД, на побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута на пяти участках береговой линии, включая район детского лагеря и Центрального пляжа.

    До этого стало известно, что защитный вал, предотвращавший выбросы нефтепродуктов на пляжи Анапы, начали разбирать на Бугазской косе.

    Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего на Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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    В Европе вскрыта коррупционная кормушка на миллиарды евро

    Эстафету подсчета неэффективных и бессмысленных расходов вслед за США приняла и Европа. Расследование евроаудиторов показало, что 7,4 млрд евро под видом финансирования неправительственных организаций (НПО) чиновники ЕС могли выделить кому угодно, в том числе и самим себе. Как такое произошло? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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