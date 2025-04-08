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Тарпищев заявил о вероятности участия Овечкина в Олимпиаде 2026 года
Шамиль Тарпищев выразил уверенность в участии российской хоккейной сборной на Олимпиаде 2026 года благодаря поддержке международных спортивных федераций.
Сборная России по хоккею имеет перспективы участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает ТАСС. Такое мнение выразил член Международного олимпийского комитета и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он отметил, что ведущие зимние международные федерации заинтересованы в участии российских спортсменов.
Ранее ТАСС сообщал, что Международная федерация хоккея (IIHF) ожидает решения по участию сборной России в апреле. Несмотря на продление санкций против российских и белорусских команд на сезон 2025/26, возможны изменения в случае изменения политической ситуации. В случае недопуска России, ее место займет команда Франции.
Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. МОК пока не допускает российских спортсменов до командных видов спорта, даже в нейтральном статусе. В марте Кирсти Ковентри из Зимбабве была избрана президентом МОК и вступит в должность 24 июня, до этого времени комитетом будет руководить немец Томас Бах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с установлением рекорда по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Американское посольство в Москве также поздравило Овечкина, подчеркнув, что хоккей сближает Россию и США.
Ранее К=капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил поддержку идее проведения матча между НХЛ и КХЛ, обсуждаемой президентами России и США.