Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.0 комментариев
Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу шайб в НХЛ
Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с установлением рекорда по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, отметив его вклад в хоккей.
Президент России Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с установлением исторического рекорда по числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что Овечкин обошел легендарных мастеров по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
«В Вашей насыщенной спортивной карьере – победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», – отметил президент.
«Еще раз поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте», – говорится в поздравлении Путина.
Американское посольство в Москве поздравило Александра Овечкина с новым рекордом, подчеркнув, что хоккей сближает Россию и США, и отметив его значимость для болельщиков обеих стран.
Ранее нападающий и капитан «Вашингтона» установил новый рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, когда забил 895-й гол, обойдя канадца Уэйна Гретцки.
Сам Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.