Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ

Зарубежные СМИ оценили повтор Овечкиным рекорда Гретцки

Мировые СМИ признали величие Овечкина после повторения рекорда Гретцки в НХЛ по голам

Tекст: Мария Иванова

Овечкин покорил вершины хоккейного мира, повторив снайперский рекорд великого канадца Уэйна Гретцки. В матче против «Чикаго Блэкхокс» российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль, доведя число своих заброшенных шайб до 894 в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым сравнявшись с Гретцки.

Это достижение стало результатом многих лет упорной работы и настойчивости, что заставило зарубежные СМИ признать Овечкина величайшим хоккейным снайпером в истории, сообщает ТАСС.

Овечкин заявил на пресс-конференции, что до сих пор не может поверить в свое достижение, его переполняют эмоции. Он выразил благодарность Гретцки за поддержку и советы, которые тот давал ему на протяжении карьеры. Овечкин отметил, что без помощи товарищей по команде и тренеров он бы не смог достичь такой вехи. Также он подчеркнул важность этого момента для его семьи, которая следила за игрой с трибун.

Американские и канадские издания восхищаются стилем Овечкина, который отличается «грубой силой» и «неудержимым ударом».

Washington Post подчеркивает, что Овечкин заслужил свое место в истории задолго до повторения рекорда. «Должно быть ясно, что Овечкин завоевал статус величайшего хоккейного снайпера, – и сделал это задолго до того, как повторил рекорд», – пишет газета.

Канадский журнал Hockey News указывает на другой уникальный рекорд Овечкина, который уже брал верх над Гретцки в прошлом: «Первый гол был забит через четыре минуты после начала… это 40-й гол Овечкина в этом году, 14-й раз, когда он достиг этой отметки за свою 20-летнюю карьеру. У него больше всего сезонов с 40 голами в истории НХЛ, это положило конец паритету с 12 сериями Гретцки в прошлом году».

Британская Daily Mail и ирландская Irish Star отмечают, что достижение Овечкина стало событием, которое запомнится навсегда, подчеркивая его вклад в развитие хоккея.

Ирландская газета Irish Star отмечает, что достижение Овечкина становится еще более впечатляющим, если иметь в виду то, что в конце прошлого года он восстанавливался после перелома левой малоберцовой кости.

Гретцки также высказал свое удовлетворение, говоря, что Овечкин вдохновил многих молодых игроков, особенно в России, и продолжает вносить огромный вклад в мировую хоккейную сцену. Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведет 6 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс», и Овечкин имеет шанс установить новый рекорд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский нападающий Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки, забив 894-ю шайбу в истории НХЛ, и стал вторым хоккеистом в лиге, достигшим этой отметки.

При этом Александр Овечкин намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота в матче против «Чикаго Блэкхокс», хотя у него была возможность сделать это.

Национальная хоккейная лига увеличила количество съемочных групп на матчах Александра Овечкина, приравняв их к играм плей-офф Кубка Стэнли, в ожидании рекорда по количеству шайб.