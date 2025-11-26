В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня

Церемония зажжения огня Игр-2026 прошла в Древней Олимпии

Tекст: Мария Иванова

В Древней Олимпии началась торжественная церемония зажжения олимпийского огня для зимних Игр 2026 года в Италии, пишет ТАСС.

Мероприятие проходит в Археологическом музее, поскольку из-за непогоды церемонию перенесли с древнего стадиона. На церемонии присутствуют президент Греции Константинос Тасулас, руководители МОК, оргкомитета Игр, представители греческого правительства и другие официальные лица.

Почетный караул встретил президента Греции у музея, а подразделение эвзонов выступило в составе почетного караула. Греческая оперная певица Христина Пулици исполнила олимпийский гимн, были подняты флаги Италии и Греции. С приветственными речами выступили организаторы и почетные гости.

Из-за дождя для зажжения факела был использован резервный огонь, полученный еще 24 ноября от солнечных лучей на репетиции церемонии у храма Геры. Верховная жрица, роль которой исполнила актриса Мэри Мина, передала огонь первому факелоносцу – бронзовому призеру Олимпиады 2024 года по академической гребле Петросу Гайдатзису. Далее стартовала девятидневная эстафета олимпийского огня по Греции с участием около 450 факелоносцев.

Маршрут эстафеты пролегает через 20 крупных городов и завершится 4 декабря на стадионе «Панатинаикос» в Афинах, где огонь передадут оргкомитету будущих Игр. В Италии эстафета начнется 6 декабря в Риме, огонь побывает на всей территории страны, включая Сардинию, Сицилию и Кортина-д’Ампеццо, а завершится 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе без права участвовать в командных дисциплинах. Уже прошли отбор фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в предыдущий раз Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже зажгли в Греции 16 апреля 2024 года.

Между тем президент МОК Кирсти Ковентри допустила возможность участия россиян в Олимпиаде-2026.