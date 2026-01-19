Oxfam сообщил о рекордном росте состояния миллиардеров мира

Oxfam: Состояние богатейших людей выросло до рекордных 18,3 трлн долларов за год

Tекст: Мария Иванова

Общее состояние миллиардеров в мире в 2025 году достигло рекордных 18,3 трлн долларов, увеличившись на 2,5 трлн долларов или на 16% по сравнению с предыдущим годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад международной организации Oxfam.

Эксперты отмечают, что такой рост оказался втрое быстрее среднего пятилетнего значения. Согласно исследованию, с марта 2020 года совокупное состояние миллиардеров, скорректированное на инфляцию, увеличилось на 81% – это 8,2 трлн долларов.

Количество миллиардеров в мире впервые превысило 3 тысяч, несмотря на то что почти половина населения планеты продолжает жить в бедности. Oxfam подчеркивает, что примерно 60% состояния миллиардеров сформировано за счет наследования, кумовства, коррупции или монопольной власти. В докладе отмечается: «Триллионы передаются в виде наследства, что приводит к появлению новой аристократической олигархии, обладающей огромной властью в нашей политике и экономике».

Oxfam подсчитала, что 36% состояния миллиардеров получено по наследству, а в ближайшие 30 лет более тысячи миллиардеров передадут своим наследникам свыше 5,2 трлн долларов, при этом большая часть этих средств не будет облагаться налогом. Организация уверяет, что половина миллиардеров проживает в странах, где отсутствует налог на наследство, получаемое детьми после смерти родителей.

Доклад Oxfam под названием «Сопротивление власти богатых» был опубликован накануне Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет на текущей неделе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, состояние богатейших бизнесменов России выросло за 2025 год на 23,818 млрд долларов.

Между тем, ранее сообщалось, что состояние самых состоятельных людей мира увеличилось за 2025 год на рекордные 2,2 трлн долларов.

