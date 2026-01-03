Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.9 комментариев
Нейтральные статусы FIS получили семь российских фристайлистов и сноубордистов
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус семи спортсменам из России, это дает им возможность участвовать в соревнованиях, сообщает пресс-служба FIS.
Право на участие в соревнованиях получили фристайлисты Тимофей Бралгин, Владимир Иванов, Александр Терешкин и Александра Глазкова, а также сноубордисты Полина Каримова, Ярослав Ленчевский и Варвара Романова, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нейтральные статусы были выданы другим российским лыжникам, фристайлистам, сноубордистам и горнолыжникам. Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске спортсменов из России до турниров FIS, позволив им соревноваться как нейтральным атлетам.
Критерии FIS предусматривают, что российские спортсмены не должны иметь добровольных связей с армией, службами безопасности России или Белоруссии и не выражать поддержки специальной военной операции на Украине.