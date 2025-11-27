Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.0 комментариев
Reuters: Организаторы Олимпиады-2026 сократили продажу билетов
Число билетов в продаже на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии ограничено из-за низкой пропускной способности транспортной системы, передает Reuters со ссылкой на фонд Игр и местный оргкомитет.
Число билетов на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо будет ограничено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Основной причиной называют низкие показатели пропускной способности местной транспортной инфраструктуры. Проблему усугубили задержки при строительстве новой канатной дороги, которая предназначена для перевозки болельщиков из центра города в лыжный центр «Тофане».
В сообщении уточняется, что стройка канатной дороги, обеспечивающей доступ к месту проведения женских соревнований, значительно отстает от изначального плана.
Советник по транспорту провинции Беллуно Массимо Бортолуцци отметил: «Предварительное сокращение числа зрителей составило 15% от первоначальной оценки в 200 тысяч человек».
