Монсон заявил о бессмысленности показа Олимпиады в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Монсон призвал отказаться от трансляции Олимпийских игр 2026 года в России, если российских атлетов не допустят к участию, передает РИА «Новости».

По его мнению, без российских спортсменов Олимпиада теряет свой дух соперничества и превращается из глобального праздника в региональный турнир: «Какой смысл смотреть Олимпиаду, если одну из самых сильных стран просто не пускают на старт? Это уже не глобальный спортивный праздник, а региональный турнир. Без равных условий и честного участия всех – это не настоящая Олимпиада», – сказал Монсон.

Спортсмен подчеркнул, что ранее уже видел подобную ситуацию, когда на соревнования не допускали российских борцов, а немногим участникам не разрешали выступать под своим флагом или с гимном страны. По словам Монсона, присутствие сильной сборной России необходимо для того, чтобы Олимпиада оставалась значимым и зрелищным событием в мировом спорте.

Предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Большинство международных спортивных федераций ограничили участие российских спортсменов в отборочных турнирах, несмотря на то, что отдельные атлеты – фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов – уже обеспечили себе право участия в соревнованиях.

Монсон также считает несправедливым отстранение спортсменов от участия в Играх из-за политических решений. Он отметил, что лишение их такой возможности несправедливо по отношению не только к самим атлетам, но и к зрителям, которые хотят видеть состязания сильнейших команд мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил разочарование в связи с недопуском лыжников России к Олимпиаде. Трибунал IBSF признал незаконным отстранение российских спортсменов. Российские конькобежцы получили визы США и Канады для участия в олимпийском отборе.