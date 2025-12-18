Адвокат Аграновский объяснил невозможность задержания Киркорова из-за ошибок СБУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Орфографические ошибки в написании имени и отчества Киркорова в разыскной карточке, а также отсутствие фотографии означают, что речь идет о совершенно другом человеке, указал Аграновский в беседе с РИА «Новости».

«В любой стране, где уважают право, Киркорова не могут задержать. Но неизвестно, что стоит ожидать от Украины», – добавил он.

По словам юриста, допущенные украинскими властями ошибки показывают уровень некомпетентности правоохранительных органов Украины. Подобные случаи подрывают доверие к юридическим процедурам и работе силовых структур.

Ранее СБУ объявила в розыск Киркорова, киевские власти заочно обвинили его в выступлениях в Крыму и ДНР.

Сам артист пояснил, что давно уже не выступал в украинских регионах, но поездки в российские регионы он не собирается прекращать.