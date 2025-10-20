Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.8 комментариев
Трибунал IBSF признал незаконным отстранение российских спортсменов
Апелляционный трибунал IBSF обязал допустить российских бобслеистов и скелетонистов к международным соревнованиям, включая отбор на Олимпиаду 2026 года, сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Решение апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о незаконности запрета на участие российских спортсменов было принято 19 октября, передает ТАСС.
Дегтярев заявил: «Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса IBSF о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года».
По его словам, Министерство спорта и Олимпийский комитет России продолжают работу по защите прав и интересов российских спортсменов совместно с профильными федерациями. Дегтярев выразил надежду, что это решение создаст прецедент для других международных федераций, которые не допускают россиян к соревнованиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дегтярев выразил надежду на честное судейство во время отбора на Олимпиаду. Дегтярев сообщил о сдвиге в вопросе допуска россиян к международным турнирам. Дегтярев рассказал о работе по возвращению российских спортсменов на Олимпийские игры.