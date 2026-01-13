Росавиация сняла ограничения на рейсы в аэропорту Краснодара

Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.17 комментариев
Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.9 комментариев
Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.27 комментариев
Онищенко: Младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции
За новогодние праздники в родильном доме Новокузнецка погибли девять младенцев. Данную информацию подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов, отметив, что ведомственная комиссия региона уже оценила ситуацию. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также по статье о халатности.
«Девять младенцев от гриппа и ОРВИ не могли умереть. Сообщения о заболевании медперсонала сезонными болезнями скорее отговорка, сказанная, чтобы перевести стрелку на непреодолимые обстоятельства. Гриппом все болеют, и за десятки лет работы я не знаю ни одной ситуации, когда от него одномоментно в родильном доме умерли дети, тем более столько», – говорит Онищенко.
Скорее всего, предполагает собеседник, речь идет об ахиллесовой пяте всех родильных домов, когда в результате нарушения режима своевременного закрытия роддома «на мойку» происходит смерть детей из-за распространения бактериальной инфекции, вероятнее всего стафилококковой.
«Чтобы подобного не происходило, в России существуют строжайшие санитарные требования. Это не просто мытые полы и чистые стены, но и контроль за состоянием здоровья медперсонала, у которого могут быть элементарно кариозные зубы, в которых скапливаются вредоносные микробы, вызывающие гнойно-септические заболевания у новорожденных детей, в связи с чем младенцы сгорают буквально в считанные дни или даже часы», – делится эпидемиолог.
Он рассказывает, что бич данного заболевания в советских родильных домах был в 1980-е годы, после чего санитарные нормы существенно ужесточили. Более того, с массовой гибелью детей в родильных домах из-за данной инфекции регулярно сталкивались и в других странах. По словам академика РАН, стафилококковая инфекция – главная опасность подобных заведений во всем мире.
«Скорее всего, поспособствовало усугублению ситуации еще и то, что были праздничные дни. Все-таки в такое время работает только дежурный персонал. Возможно, если бы более энергично начали, то кого-то из младенцев могли бы и спасти», – заключил Онищенко.
Ранее сообщалось, что новокузнецкий роддом временно закрыли по санитарно-эпидемиологическим показаниям из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией у медперсонала. Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил направить в Новокузнецк специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета.
Кроме того удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за свутки нанесено поражение местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.
Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 207 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены т670 самолетов, 283 вертолета, 108 665 беспилотников, 645 ЗРК, 27 085 танков и других бронемашин, 1 640 боевых машин РСЗО, 32 538 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 609 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.
Ранее во вторник сообщилось, что в Одессе при взрывах повреждения получили два энергообъекта «ДТЭК».
Напомним, накануне Российские войска поразили украинские военные аэродромы
ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по Украине. В частности, вМинобороны сообщало, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.
Международные резервы России достигли нового исторического максимума – 763,9 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил Центробанк, уточнив, что на конец 26 декабря 2025 года показатель вырос за неделю на 11,3 млрд долларов, или на 1,5%, в основном благодаря положительной переоценке.
Неделей ранее, по состоянию на 19 декабря, объем резервов составлял 752,6 млрд долларов. За позапрошлый год российские международные резервы увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 млрд долларов.
В структуру международных резервов входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ, а также средства в иностранной валюте. Все эти активы находятся в распоряжении Центробанка и правительства, что позволяет обеспечивать финансовую стабильность страны.
В период с 21 по 28 ноября международные резервы выросли на 0,6% и достигли 733,4 млрд долларов
По данным СМИ, Каландадзе и его семья проживают в Батуми.
Агентство морского транспорта Грузии, которое 8 января сообщило, что собирает информацию о 6 гражданах Грузии – членах экипажа танкера, пока эти сведения не комментировало.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал судно «поддельным российским нефтяным танкером», который якобы пытался избежать санкционного режима.
Напомним, 8 января США освободили двух россиян с танкера «Маринера».
Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что история с танкером Marinera стала «подставой» для США.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.
Россия первой ввела ограничения в отношении Японии, расширив в декабре список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, отметило китайское издание Baidu, передает АБН24.
Под эмбарго попали химические соединения и материалы, необходимые для производства военного оборудования. Такое решение стало решение серьезным ударом по Токио.
Следом Китай отказался заключать с Японией новые контракты на поставку редкоземельных металлов, используемых в микроэлектронике и военной отрасли. Китайская сторона уведомила Токио о своем решении в начале января, указав, что под запрет попадает сырье, критически важное для японской промышленности.
Япония является государством, бедным природными ресурсами, и любые ограничения со стороны России и Китая способны перекрыть жизненно важные цепочки поставок для ее экономики.
В публикации также указано, что синхронные действия Москвы и Пекина стали ответом на планы Японии обзавестись ядерным оружием.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что ускоренная милитаризация Японии может снизить стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона.
Высокопоставленный советник японского премьера Санэ Такаити до этого говорил о целесообразности получения Японией ядерного оружия.
Экономист Лизан: Просрочка платежа МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт
«Нынешняя просрочка платежа по долгам МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт», – отметил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, в частности, о событиях июня 2025 года. Тогда украинское руководство отказалось выплачивать кредиторам 665 млн долларов по ВВП-варрантам. Они были предложены инвесторам в качестве «компенсации» при вынужденной реструктуризации внешнего госдолга еще в 2015 году.
Речь о государственных ценных бумагах, выплата по которым зависит от роста экономики: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это условие сработало в 2023 году. Киевская власть пыталась оспорить необходимость выплат по этим бумагам, ссылаясь на то, что ВВП страны не вырос, а упал. Тогда международное агентство S&P Global Ratings признало Украину страной с частичным дефолтом, указал Лизан.
«Как это сказалось на украинском руководстве? Никак. Я думаю, сейчас будет аналогичная история. Да, кредитор – МВФ – крупнее. Но Киев тесно общается с миссией организации, роняет курс гривны для того, чтобы эффективнее использовать внешнюю помощь, на чем настаивает фонд. Поэтому офис Владимира Зеленского попросит МВФ войти в положение: как говорится, понять и простить», – рассуждает эксперт.
На этом фоне он упомянул нагнетание ситуации западными политиками в 2022 году, когда Россия не смогла выплатить долги по гособлигациям в иностранной валюте, потому что страну отключили от мировой финансовой системы. «Громогласно говорили о дефолте по долгам – шума-то было. В случае с Украиной мы такого не наблюдаем. Это вопрос не чистой экономики, а политической целесообразности. Пока на Западе исходят преимущественно из того, что Киев надо поддерживать – другое дело: зачем и как долго?», – отметил собеседник.
«Так, США хотят «состричь» с этой «паршивой овцы» хоть «клок шерсти», а европейские лидеры оказывают помощь, потому что в противном случае им придется признать свои ошибки и геополитическое поражение. Пока же евробюрократы поднимают свой аппаратный вес: борьба против «страшной России» дает им дополнительные ресурсы и полномочия внутри Европейского союза», – пояснил Лизан.
Он напомнил, что Брюссель уже обещал выдать Киеву новый кредит. По оценкам экономиста, ситуация с финансами на Украине «плохая, но не катастрофическая». «Киевские власти станут сокращать издержки. В стране все продолжит дорожать, повысят тарифы с поправкой на то, что у украинцев не будет ни нормального тепла, ни света, ни связи», – прогнозирует аналитик. Впрочем, ожидать на этом фоне протестного движения не стоит.
«Например, у некоторых киевлян трубы в системе централизованного отопления уже разморозило. В квартирах 9-12 градусов тепла. Люди заняты выживанием. Ни на какие протестные акции они не выйдут еще и потому, что СБУ применит репрессии. Протестное голосование местных жителей – это выезд за границу», – заключил Лизан.
Ранее СМИ выяснили, что Киев просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду. Это следует из платежного графика МВФ, передает РИА «Новости». Срок платежа истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона (08.00 мск).
Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR), что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран – участниц фонда.
По состоянию на утро вторника подтверждения о поступлении средств в календаре МВФ нет. Следующий платеж Украины по кредитам фонда запланирован на 24 февраля в размере 62,5 млн SDR. В феврале – апреле Киеву предстоит еще несколько крупных выплат.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 млрд долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Как напоминает РБК, в конце ноября Украина и Международный валютный фонд договорились о новой двухлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около 8,2 млрд долларов. Она предусматривает комплекс мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленных на восстановление устойчивого уровня госдолга, усиление антикоррупционных механизмов, сообщал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.
По оценке фонда, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026 – 2029 годах может составить порядка 136,5 млрд долларов. В 2026 – 2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около 63 млрд долларов. Ранее агентство Bloomberg писало, что МВФ требует от Киева девальвировать гривну, чтобы улучшить финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.
Зампостпреда США назвала «опасной и необъяснимой эскалацией» удар «Орешником»
«Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны, даже несмотря на то, что США активно работают с Киевом, другими партнерами и Москвой над прекращением войны путем переговоров», – заявила она.
Брюс добавила, что в момент, когда всё держится только на бескорыстной и беспрецедентной приверженности президента США Дональда Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, «однако действия России рискуют расширить и усилить войну».
«Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки выставляют на посмешище дело мира, дело первостепенной важности для всего мира и для президента Трампа», – сказала зампостпреда США.
Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.
Минобороны России сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.
Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также по статье о халатности, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
На месте работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, изымается медицинская документация, назначены судмедэкспертизы.
По результатам анализа будет установлена точная причина смерти новорожденных.
Допрашиваются должностные лица медучреждения.
Отмечается, что по данным следствия, в роддоме умерли девять новорожденных детей.
Между тем глава региона Илья Середюк сообщил, что проводится проверка, передает ТАСС. На время проверки главный врач больницы Виталий Херасков временно отстранен от должности.
Середюк отметил, что решение об отстранении принято для объективного расследования обстоятельств трагедии.
Ранее глава кузбасского минздрава Андрей Тарасов сообщал, что в роддоме Новокузнецка погибли младенцы.
Первоначально появилась информация о гибели шести новорожденных этом роддоме, позднее сообщалось, что их число возросло до 10.
В январе, по предварительным данным, погибли 10 младенцев, сообщил источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией.
Проводится доследственная проверка по статье «Халатность».
Изначально сообщалось о гибели шести новорожденных роддоме Новокузнецка, позднее их число увеличилось до девяти.
Кадры с применением новой системы обнародовал командный центр воздушных сил Украины, передает The War Zone.
В ролике зафиксирован пуск двух ракет AGM-114 Hellfire, предположительно по российским беспилотникам, при этом в небе видны трассирующие снаряды. В октябре прошлого года в Сети уже появлялась размытая версия этого видео, на которой невозможно было распознать тип техники.
Свежие фотографии раскрыли детали: Tempest размещена на легком вездеходе Can-Am Maverick X3, имеет модульную конструкцию и оснащена радаром миллиметрового диапазона, позволяющим обнаруживать и сопровождать цели на малых и средних дистанциях.
На корпусе также видны антенны пассивной радиочастотной системы, что позволяет выявлять дроны по сигналам их управления без демаскирующего излучения с самой установки.
Tempest использует тактику «выстрелил и ушел», позволяющую быстро менять позицию после атаки, и снижающую риск ответного удара. Комплекс создан с использованием коммерческих комплектующих, что удешевляет и ускоряет производство по сравнению с классическими системами.
В качестве основного вооружения используется версия ракеты AGM-114L Hellfire Longbow с радиолокационным наведением и дальностью до восьми километров. Эта модификация предназначена для борьбы с беспилотниками, вертолетами и некоторыми типами крылатых ракет, но против самолетов ее эффективность ограничена малой дальностью.
В США Tempest была представлена компанией V2X в октябре прошлого года, однако о поставках этих систем на Украину официально не сообщалось. Стационарная версия комплекса также предлагается для защиты важных объектов, но неизвестно, поставлялась ли она Киеву.
В декабре генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что военный блок обеспечит киевский режим «плотным потоком» вооружений.
В НАСА сообщили об изменении формы мозга у астронавтов после длительных миссий
Мозг астронавтов меняет форму и положение после пребывания в космосе, выяснили ученые, передает NBC News.
Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences и может повлиять на планы НАСА по созданию базы на Луне и организации длительных экспедиций на Марс.
Авторы работы обнаружили, что после возвращения на Землю мозг астронавтов смещается вверх и назад относительно привычного положения. Больше всего изменения затронули зоны, связанные с восприятием движения, укачиванием, потерей равновесия и дезориентацией. Эти сдвиги фиксировались даже у тех, кто провел в космосе всего пару недель, но наиболее выражены у астронавтов, находившихся на орбите шесть месяцев или даже год.
«У людей, пробывших на орбите год, наблюдались самые крупные изменения», – рассказала профессор Рэйчел Сайдер из Университета Флориды, соавтор исследования. Она уточнила, что смещение мозга составляет всего пару миллиметров, но для мозга это значительная величина, видимая невооруженным глазом. Исследование показало, что подобные перемены могут вызывать кратковременную дезориентацию или укачивание в невесомости, а после возвращения домой – проблемы с равновесием, однако серьезных осложнений вроде головных болей или нарушений когнитивных функций выявлено не было.
Для сравнения ученые применили МРТ-сканирование и к участникам эксперимента на Земле: 24 добровольца лежали с головой ниже ног в течение 60 суток для имитации невесомости. У них также зафиксировали изменения формы и положения мозга, хотя выраженность изменений была ниже, чем у астронавтов.
Эксперты подчеркивают, что вопрос долгосрочных последствий пока остается открытым, а размер выборки ограничен, поскольку ежегодно на МКС отправляются не больше дюжины астронавтов. Пока известно, что после возвращения на Землю большинство изменений обратимы, но как поведет себя мозг людей, если им предстоит длительное пребывание на Луне или Марсе с другим уровнем гравитации, еще предстоит выяснить.
Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук заявил, что с учетом современных технологий путешествие на Марс, занимающее примерно 250 дней в одну сторону, пока слишком рискованно для человечества.
Между тем космонавт Олег Новицкий назвал сроки подготовки человека к полету в космос.
Американист Дудаков: Законопроект республиканца Файна об аннексии Гренландии – популизм
«Законопроект об аннексии Гренландии – не более чем популистская инициатива», – считает американист Малек Дудаков. Собеседник напомнил, что автор документа – Рэнди Файн – ярый трампист и довольно маргинален. «Он неоднократно попадал в самые разные скандалы. Один из последних разразился в декабре 2025 года: законодатель призывал депортировать всех мусульман из Америки», – уточнил политолог.
Теперь Файн взялся за Гренландию. Однако вероятность принятия его законопроекта крайне мала. «Всеми бюджетными вопросами заведует именно Конгресс. Поэтому администрации Дональда Трампа в случае присоединения или покупки острова потребуется «отмашка» конгрессменов. Другое дело, что законодатели в целом настроены очень скептически в отношении возможности аннексии Гренландии. Демократы в Сенате заблокируют инициативу», – считает Дудаков.
Он указал, что Белый дом рассматривает разные пути и способы, как заполучить Гренландию. «Среди них – военный сценарий, в реализацию которого я не верю, а также экономический. Например, американское руководство обещает Нууку некие масштабные инвестиции в случае согласия на ассоциацию с США. Есть и более экстравагантные предложения – заплатить каждому гренландцу по 100 тыс. долларов за согласие стать гражданином Штатов», – детализировал эксперт.
По его мнению, вероятность успеха планов Вашингтона низкая. «Дания не согласится на американские условия. Да и в целом мы видим настрой гренландского общества, где 80% выступает против того, чтобы присоединяться к США. Поэтому на текущий момент все эти законопроекты не более чем информационный шум», – заключил Дудаков.
Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. Документ опубликован на сайте Палаты представителей США.
«Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», – заявил Файн.
В случае принятия закон позволит Дональду Трампу предпринимать любые шаги, которые он сочтет нужными для аннексии или приобретения острова. Американский лидер должен будет представить Конгрессу поправки в федеральное законодательство, которые потребуются для принятия «вновь приобретенной территории» в качестве штата.
Параллельно конгрессмен-демократ Джимми Гомес внес на рассмотрение законопроект «О защите суверенитета Гренландии», предполагающий запрет использования федеральных средств для содействия «вторжению, аннексии, покупке или иным формам приобретения» острова правительством США.
Напомним, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии. По информации The Daily Mail, глава Белого дома поставил перед Объединенным командованием специальных операций (JSOC) задачу разработать план вторжения на остров. Издание связывает активизацию этих работ с чрезмерным воодушевлением американской администрации после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Трамп уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит Гренландию. По его мнению, в противном случае остров заберут Россия или Китай. Как указал американский лидер, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал глава Белого дома.
Впрочем, помимо якобы угрозы со стороны России и КНР Штаты используют и другой аргумент, который, по всей видимости, должен убедить мировую общественность в «необходимости» американской аннексии Гренландии. Дания оккупировала остров в обход норм ООН, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри.
«История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», – написал Лэндри. Ему ответил датский посол Йеспер Меллер Серенсен. Он согласился, что исторический контекст имеет значение, и подчеркнул: Гренландия веками принадлежала Дании, что признавалось ООН, разными администрациями США и другими странами, передает ТАСС.
Украина не оплатила очередной платеж по долгу МВФ
Срок очередного платежа Украины по кредиту Международного валютного фонда истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона, передает РИА «Новости».
По данным платежного графика фонда, Киев должен был до этого времени выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Средства предоставлялись Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый странами-участниками фонда.
К утру вторника по московскому времени подтверждение о поступлении указанного платежа в календаре МВФ отсутствует. Следующий блок финансовых обязательств Украины перед фондом наступает 1 февраля 2026 года – тогда планируются регулярные платежи за пользование средствами МВФ. Еще один возврат части основного долга на сумму 62,5 млн SDR запланирован на 24 февраля. В феврале–апреле 2026 года, как отмечает агентство, Киев должен будет провести еще несколько крупных выплат по линии возврата кредитов фонда.
Украина должна была перечислить Международному валютному фонду почти 180 млн долларов в счет обслуживания кредита.
До этого Украина начала реструктуризацию долга, привязанного к ВВП, на сумму 2,6 млрд долларов.
Международный олимпийский комитет не планирует вводить ограничения для спортсменов из США после недавнего удара армии страны по Венесуэле, передает РИА «Новости».
Пресс-служба МОК подчеркнула, что организация руководствуется принципом невмешательства в политику и обязана обеспечивать участие атлетов в Олимпиаде вне зависимости от их гражданства.
В заявлении отмечается, что спорт должен оставаться объединяющей силой, несмотря на мировые конфликты, а олимпийское движение опирается на универсальные ценности.
«Способность объединять спортсменов, независимо от того, откуда они родом, является фундаментальной для будущего спортивной системы, основанной на ценностях, и по-настоящему глобального спорта, который может давать надежду миру», – говорится в письме организации.
Удар США по Венесуэле был нанесён 3 января. В результате президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.
Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США.
На заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все обвинения. Россия, Китай и КНДР осудили действия США и потребовали освобождения Мадуро.
Следующие Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
По решению главы МОК Кирсти Ковентри, российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, даже если к началу Игр спецоперация на Украине завершится. На соревнования также пригоашены российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, которые приняли приглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил, что российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова успешно прошли все необходимые проверки и получили приглашения на участие в Олимпийских играх.
Украинский спортсмен заявил местному изданию о давлении со стороны МОК на федерацию санного спорта ради допуска российских участников.
Международный олимпийский комитет подчеркнул, что российский флаг на зимней Олимпиаде 2026 года запрещен после его появления на «Тур де Ски».
WP: США маскировали самолеты для ударов по лодкам у берегов Латинской Америки
По данным The Washington Post, США как минимум один раз маскировали военные самолеты под гражданские для нанесения ударов по лодкам предполагаемых наркоторговцев, передает ТАСС.
По данным издания, первый такой случай произошел 2 сентября 2025 года, когда военный самолет, замаскированный под гражданский, атаковал лодку возле берегов Латинской Америки. Оружие на борту этого воздушного судна находилось внутри фюзеляжа и было применено только при непосредственном приближении к цели.
The Washington Post отмечает, что такие действия вызвали споры внутри Пентагона, поскольку их можно было квалифицировать как военное преступление. С сентября 2025 года, по информации газеты, США нанесли почти три десятка ударов по катерам предполагаемых наркоторговцев в районах Венесуэлы и других государств Латинской Америки. В результате атак погибли более 100 человек.
После одной из подобных операций президент Колумбии Густаво Петро заявил, что среди погибших оказался колумбийский рыбак, а не торговец наркотиками.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью для себя уничтожение американскими военными подлодки с наркотиками в Карибском море.
Двое выживших после удара по подлодке будут отправлены в Эквадор и Колумбию.
Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от властей США официального ответа после нападения на рыбацкую лодку.