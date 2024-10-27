Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.0 комментариев
Стало известно о грядущих магнитных бурях из-за вспышки на Солнце
Очередная сильная вспышка на Солнце может привести к слабым магнитным бурям класса G1, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По информации Леуса, на Солнце произошла вспышка с пиком около 10 часов утра в субботу, интенсивность которой составила Х1.8, передает ТАСС. В связи с этим в понедельник ожидаются слабые магнитные бури класса G1. Они могут произойти в период с 06.00 до 15.00 по московскому времени, написал Леус в Telegram-канале.
В четверг на Солнце впервые за последние две недели зафиксировали мощную вспышку класса X3.3 в группе пятен 3869, вызвавшую значительное влияние на ионосферу Земли.