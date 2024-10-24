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На Солнце впервые за две недели зафиксировали вспышку класса X
На Солнце впервые за две недели зафиксировали мощную вспышку класса X33
На Солнце впервые за последние две недели зафиксирована мощная вспышка класса X3.3 в группе пятен 3869, что вызвало значительное влияние на ионосферу Земли, достигнув уровня R3 по шкале из пяти показателей.
На Солнце впервые с 9 октября зарегистрирована вспышка высочайшего класса X, сообщает ТАСС. Институт прикладной геофизики отметил, что это событие произошло 24 октября в 6.57 по московскому времени. Вспышка X3.3 длилась 44 минуты и была зафиксирована в группе пятен 3869.
После этой вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли достиг отметки R3, что по пятибалльной шкале означает «сильно», где R5 является экстремальным уровнем. Ранее, 9 октября, произошла другая мощная вспышка класса X1.9, которая вызвала магнитную бурю уровня G4 на Земле.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности 10 нановатт на квадратный метр. Переход к следующему классу увеличивает мощность в десять раз. Эти явления обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут провоцировать магнитные бури, когда достигают Земли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне поступления плазмы от солнечной вспышки X класса на Земле продолжается магнитная буря, которая, по прогнозам, усилится, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
До этого отмечалось, что облако плазмы, выброшенное Солнцем после вспышки уровня Х1.8, приближается к Земле, и планете не удастся избежать его воздействия, что может вызвать магнитные бури.
Между тем магнитные бури, которые фиксируются на Земле, не сказались на работе руководства страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.