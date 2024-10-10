Ученый предупредил о мощных магнитных бурях из-за облака плазмы от Солнца

Ученый: Земле не удастся уклониться от облака плазмы с Солнца после вспышки Х18

Огромное облако плазмы, выброшенное Солнцем после мощной вспышки уровня X1.8, движется к Земле, сообщает РИА «Новости». Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что уклониться от этого облака планете не удастся. Магнитные бури могут начаться уже в четверг, в середине дня.

Недавняя вспышка уровня X9.1 вызвала только незначительные изменения в геомагнитном поле Земли. Однако текущее облако плазмы имеет рекордные размеры, что делает невозможным избежать его последствий. По словам Богачева, облако также характеризуется крайне неоднородной структурой по плотности и скорости.

Если события будут развиваться по неблагоприятному сценарию, уже в четверг возможны бури высшего пятого уровня, которые сравнимы с рекордными событиями мая 2024 года. Наиболее вероятный сценарий предполагает, что бури уровня четыре могут продолжаться до двух суток. По прогнозам, плазменное облако может достичь Земли начиная с 11 часов по московскому времени.

Накануне сообщалось, что на Солнце произошла мощная вспышка X уровня, выбросившая плазму в направлении Земли, что может вызвать магнитную бурю в конце недели.

Утром во вторник началась сильная магнитная буря класса G3 после вспышек на Солнце, чему способствовала корональная дыра с открытыми линиями межпланетного поля.