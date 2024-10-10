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Ученый предупредил о мощных магнитных бурях из-за облака плазмы от Солнца
Ученый: Земле не удастся уклониться от облака плазмы с Солнца после вспышки Х18
Облако плазмы, выброшенное Солнцем после вспышки уровня Х1.8, приближается к Земле, и планете не удастся избежать его воздействия, что может вызвать магнитные бури.
Огромное облако плазмы, выброшенное Солнцем после мощной вспышки уровня X1.8, движется к Земле, сообщает РИА «Новости». Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что уклониться от этого облака планете не удастся. Магнитные бури могут начаться уже в четверг, в середине дня.
Недавняя вспышка уровня X9.1 вызвала только незначительные изменения в геомагнитном поле Земли. Однако текущее облако плазмы имеет рекордные размеры, что делает невозможным избежать его последствий. По словам Богачева, облако также характеризуется крайне неоднородной структурой по плотности и скорости.
Если события будут развиваться по неблагоприятному сценарию, уже в четверг возможны бури высшего пятого уровня, которые сравнимы с рекордными событиями мая 2024 года. Наиболее вероятный сценарий предполагает, что бури уровня четыре могут продолжаться до двух суток. По прогнозам, плазменное облако может достичь Земли начиная с 11 часов по московскому времени.
Накануне сообщалось, что на Солнце произошла мощная вспышка X уровня, выбросившая плазму в направлении Земли, что может вызвать магнитную бурю в конце недели.
Утром во вторник началась сильная магнитная буря класса G3 после вспышек на Солнце, чему способствовала корональная дыра с открытыми линиями межпланетного поля.