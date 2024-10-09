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Мощная вспышка на Солнце выбросила плазму в сторону Земли
Лаборатория ИКИ РАН сообщила о возможной магнитной буре из-за вспышки на Солнце
На Солнце произошла мощная вспышка X уровня, выбросившая плазму в направлении Земли, что может вызвать магнитную бурю в конце недели, когда вещество достигнет планеты.
Сильная вспышка на Солнце, происшедшая в начале недели, привела к выбросу плазмы, который направлен точно на Землю, сообщает РИА «Новости». В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили о вероятной магнитной буре, которая может произойти в конце недели.
Излучение вспышки начало усиливаться в 4.25 по московскому времени и достигло своего пика в 4.58. Хотя вспышка классифицировалась как X1.8 и не была крайне мощной, она все же имеет значительные последствия.
Выброс плазмы, связанный с этой вспышкой, был зафиксирован наземными приборами. Ученые подчеркнули важность конфигурации выброса, указывая, что он направлен точно по линии Солнце-Земля. Это свидетельствует о высокой вероятности того, что плазма достигнет Земли, исключая возможность промаха. Ожидается, что вещество прибудет на стыке пятницы и субботы, 11-12 октября. Результаты моделирования поступят позже.
Особенно выделяется местоположение вспышки: она произошла в огромном пятне на северной части Солнца, в области номер 3848, которая была активной около десяти дней. В течение этого времени она оставалась относительно спокойной, однако неожиданно активизировалась прямо в момент, когда была направлена на Землю. Учёные также отметили, что оставшаяся часть недели будет крайне запутанной как с точки зрения солнечной активности, так и с точки зрения геомагнитной обстановки.
На Земле утром во вторник началась сильная магнитная буря класса G3 после вспышек на Солнце, чему способствовала корональная дыра с открытыми линиями межпланетного поля.
В понедельник также произошла слабая магнитная буря, достигнувшая уровня класса G1.