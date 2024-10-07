На Земле началась магнитная буря из-за вспышки на Солнце

Магнитная буря, вызванная вспышкой Солнца, началась ночью на Земле

На Земле началась слабая магнитная буря, сообщает РИА «Новости». Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, буря стартовала в понедельник ночью и по прогнозам завершится во второй половине дня, после 15 часов. Максимальная интенсивность бури будет варьироваться между слабой и средней.

Изначально международные прогностические центры ожидали начала бури еще в четверг вечером, однако она началась только в понедельник. В 2.52 по московскому времени уровень геомагнитных возмущений, измеряемый по индексу Кр, достиг отметки в пять единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1.

По словам Леуса, причиной бури стали остатки облака солнечного вещества, выброшенного во время самой мощной вспышки текущего солнечного цикла, произошедшей 3 октября. Он также добавил, что буря будет протекать с перерывами и не достигнет значительной интенсивности.

На прошлой неделе на Земле были спрогнозированы магнитные бури в районе полудня, которые должны были продолжаться до четырех суток, возможно появление полярных сияний.

В ночь на прошлую среду на Солнце была зафиксирована вторая по мощности вспышка в текущем цикле, X7.1, продолжавшаяся 31 минуту в группе пятен 3842.

До этого мощная вспышка класса M7.7 произошла на Солнце и длилась 39 минут, что привело к повышению уровня солнечных рентгеновских всплесков до умеренного уровня R2 по шкале из пяти показателей, сообщили в Институте прикладной геофизики.