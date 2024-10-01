На Солнце зафиксировали вспышку класса M

На Солнце произошла мощная вспышка M7.7 продолжительностью 39 минут

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, вспышку предпоследнего уровня мощности зафиксировали в ночь на вторник, 1 октября, передает ТАСС. По данным института, вспышка M7.7 зарегистрирована в группе пятен 3942 (S18E30) и длилась 39 минут.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Класс M характеризуется мощностью на орбите Земли в 1 микроватт на кв. метр. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, что может вызвать магнитные бури при достижении Земли.

По данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики, за последние сутки уровень влияния всплесков на ионосферу Земли достигал умеренного уровня R2 по шкале до R5, где R5 означает экстремальное влияние. Это указывает на значительное повышение активности солнечной радиации, что может повлиять на работу коммуникационных систем и навигацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые зарегистрировали четыре мощные вспышки класса М на Солнце 22 июля. Ранее на Солнце произошли четыре вспышки, три из которых оказались высокого класса, а одна – высочайшего класса X. В частности, 1 июня произошла мощнейшая вспышка самого высокого класса X в 01:03 мск, ставшая сильнейшей с 29 мая.