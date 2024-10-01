В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.15 комментариев
На Солнце зафиксировали вспышку класса M
На Солнце произошла мощная вспышка M7.7 продолжительностью 39 минут
Мощная вспышка класса M7.7 произошла на Солнце и длилась 39 минут, что привело к повышению уровня солнечных рентгеновских всплесков до умеренного уровня R2 по шкале из пяти показателей, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Как говорится в сообщении, вспышку предпоследнего уровня мощности зафиксировали в ночь на вторник, 1 октября, передает ТАСС. По данным института, вспышка M7.7 зарегистрирована в группе пятен 3942 (S18E30) и длилась 39 минут.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Класс M характеризуется мощностью на орбите Земли в 1 микроватт на кв. метр. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, что может вызвать магнитные бури при достижении Земли.
По данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики, за последние сутки уровень влияния всплесков на ионосферу Земли достигал умеренного уровня R2 по шкале до R5, где R5 означает экстремальное влияние. Это указывает на значительное повышение активности солнечной радиации, что может повлиять на работу коммуникационных систем и навигацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые зарегистрировали четыре мощные вспышки класса М на Солнце 22 июля. Ранее на Солнце произошли четыре вспышки, три из которых оказались высокого класса, а одна – высочайшего класса X. В частности, 1 июня произошла мощнейшая вспышка самого высокого класса X в 01:03 мск, ставшая сильнейшей с 29 мая.