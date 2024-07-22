То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Вспышки предпоследнего уровня мощности произошли на Солнце
Четыре вспышки предпоследнего уровня мощности произошли на Солнце
Ученые зарегистрировали четыре мощные вспышки класса М на Солнце 22 июля, сообщили в Институте прикладной геофизики.
Там сообщили, что в период с 6.30 до 8.00 мск наблюдались вспышки M1.4/SF, M3.9/SN и М1.9, при этом M3.9/SN и М1.9 сопровождались нарушением КВ-радиосвязи, а 22 июля в 2.28 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3744 (N14W84) была зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут, передает ТАСС.
Напомним, 10 июня на Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса.