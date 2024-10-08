Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.0 комментариев
Мощная магнитная буря накрыла Землю из-за корональной дыры на Солнце
На Земле началась магнитная буря класса G3 из-за вспышек на Солнце и корональной дыры
На Земле утром во вторник началась сильная магнитная буря класса G3 после вспышек на Солнце, чему способствовала корональная дыра с открытыми линиями межпланетного поля.
Сильная магнитная буря класса G3 началась на Земле утром 8 октября, сообщает ТАСС. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале написал, что возмущения геомагнитного поля достигли этого уровня в ранние утренние часы после 5 часов 42 минут по московскому времени. По словам Леуса, буря возникла вопреки прогнозам.
Между тем, как отмечает РИА «Новости», причиной магнитных бурь стали мощные вспышки на Солнце, усиленные воздействием крупной корональной дыры. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев объяснил, что корональная дыра на Солнце – это область с открытыми линиями межпланетного поля, позволяющими плазме уходить в межпланетное пространство.
Богачев также сообщил, что под влиянием корональной дыры планета будет находиться еще не менее двух суток. Это не означает непрерывные бури, но в целом повышает общую нестабильность геомагнитной обстановки.
Ранее сообщалось, что на Земле в понедельник началась слабая магнитная буря, достигнувшая уровня класса G1, что связано с остатками солнечного вещества от вспышки. Магнитные бури спрогнозированы на ближайшие дни, они продолжатся до четырех суток, достигнув уровня 2-3 по 5-балльной шкале, возможны полярные сияния.
Выброс массы от солнечной вспышки X класса едва не столкнулся с кометой Цзыцзиньшань и может задеть Землю по касательной в конце недели.