Земля на два дня погрузилась в облако солнечной плазмы

Ученый предупредил об усилении магнитной бури из-за выбросов плазмы на Солнце

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что буря в ближайшие часы усилится. По данным мировой сети магнитных обсерваторий, зона полярных сияний расширяется к средним широтам и к вечеру достигнет широт Москвы и Петербурга, передает РИА «Новости».

Скорость солнечного ветра вблизи Земли составляет около 700-800 км/с, что в два раза превышает норму, а плотность газа возросла в 30 раз. Ученые прогнозируют, что Земля будет находиться в облаке солнечной плазмы еще как минимум два дня. Это может повлиять на коммуникационные системы и энергосети, указал он.

Полярные сияния, обычно наблюдаемые вблизи полярного круга, в такие периоды могут быть видны и в более низких широтах. Богачев подчеркнул, что ситуация требует наблюдения и принятия мер для защиты инфраструктуры на Земле.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что магнитные бури, которые фиксируются на Земле, не сказались на работе руководства страны. В четверг руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что облако плазмы, выброшенное Солнцем после вспышки уровня Х1.8, приближается к Земле, планета не сможет избежать его воздействия.