На Солнце произошли четыре мощные вспышки за ночь

Tекст: Мария Иванова

В ночь на пятницу на Солнце произошли четыре мощные вспышки, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Одна из вспышек была высочайшего класса X2.0 в группе пятен 3878 (N16E29), ее продолжительность составила 15 минут. Ученые ранее сообщали о вспышке X1.3, однако уточнили ее мощность в обновленной информации.

Кроме того, три вспышки класса M также произошли в ту же ночь. Одна из них, вспышка M9.5, была близка по мощности к классу Х. Она была зарегистрирована 1 ноября в 00.54 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3878 (N15E26) и длилась 55 минут. Еще одна вспышка класса M была зафиксирована утром в пятницу.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на классы A, B, C, M и X. Минимальная мощность класса A0.0 составляет 10 нановатт на кв. м на орбите Земли, а при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигнув Земли, могут вызывать магнитные бури.

Ранее комета C/2024 S1 (Цзыцзиньшань-ATLAS), которая могла стать видимой даже при дневном свете благодаря своей яркости, разрушилась при прохождении перигелия.

Отметим, что в понедельник уровень возмущений геомагнитного поля достиг пяти единиц, что указывает на начало на Земле слабой магнитной бури класса G1, которая продлится до вторника.

На Солнце впервые за последние две недели была зафиксирована мощная вспышка класса X3.3 в группе пятен 3869, что вызвало значительное влияние на ионосферу Земли, достигнув уровня R3 по шкале из пяти показателей.