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На Земле началась слабая магнитная буря
Синоптик сообщил о начале слабой магнитной бури на Земле с индексом Кр 5
Утром в понедельник уровень возмущений геомагнитного поля достиг пяти единиц, что указывает на начало на Земле слабой магнитной бури класса G1, которая продлится до вторника.
На Земле зарегистрирована слабая магнитная буря. Утром в понедельник, в 8.59 индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг 5 единиц. Это значение соответствует началу слабой магнитной бури класса G1, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он отметил, что магнитная буря продлится с понедельника до раннего утра вторника, колеблясь в диапазоне от слабой до средней интенсивности. Прогнозы были подтверждены после сильной вспышки на Солнце с интенсивностью Х1.8.
Эта вспышка на Солнце и последующие изменения в геомагнитном поле свидетельствуют о том, что Земля подвержена космическим явлениям, влияющим на геомагнитную обстановку. Специалисты рекомендуют учитывать эти данные, особенно людям с повышенной метеочувствительностью.
Ранее на Солнце впервые за последние две недели зафиксировали мощную вспышку класса X3.3 в группе пятен 3869, что вызвало значительное влияние на ионосферу Земли, достигнув уровня R3 по шкале из пяти показателей.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщал, что очередная сильная вспышка на Солнце может привести к слабым магнитным бурям класса G1.
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